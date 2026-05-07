歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
隨著美國多架次C-17軍用運輸機降落北京國際機場，美國總統特朗普下周訪華的籌備工作，看來已進入最後階段。
國際評論

大國交往失倫常，習特會後定江山

政經范局
范強
政經范局

　　隨著美國多架次C-17軍用運輸機降落北京國際機場，美國總統特朗普下周訪華的籌備工作，看來已進入最後階段。

 

　　這是近10年來，美國總統首次訪華，特朗普已多番積極表態。他在周一（4日）稱：「我將在兩周內去見習主席，我對此表示期待。」至周二（5日）他又表示：「在伊朗議題上北京一直非常友好，並沒有挑戰美國。」

 

　　可圈可點的是，北京卻對特朗普期待的訪華行程保持了異常的低調。中國外交部截至本欄發稿，仍未正式公布特朗普到訪的時間與規格，折射出中美關係的高度不確定性。更耐人尋味的是，伊朗外長阿拉格齊反而於周三（6日）先行訪問了北京。

 

北京提升調停力度

 

　　阿拉格齊先行訪華，顯示北京在習特會前，提升了出手斡旋中東戰火的態勢和力度。美國媒體普遍注意到了伊朗外長先於美國總統訪京的時序安排，並指出特朗普急於從伊朗的戰爭泥濘中脫身。因為他一方面是要避免美國經濟受創，拖累共和黨在中期選舉的表現；而另一方面，就是要爭取喘息機會，專心處理習特會上的中美博弈。

 

大國交往失倫常，習特會後定江山

在特朗普不斷顛覆國際秩序的情況下，習特會或成為中美關係的轉折點。（資料圖片）

 

　　特朗普及其鷹派班子2月28日對伊朗不宣而戰，滿以為一個周末就可以擊潰德黑蘭政府，從而拿下這個波斯大國的石油控制權，既可以為美國經濟注入「黑金」，又可增加對中國的博弈籌碼。然而戰事至今已逾兩個月，其軍事目標顯然已經失算。

 

　　就此而言，北京邀請伊朗外長來訪討論中東局勢，事實上也是為特朗普從中東泥潭抽身，打開一扇窗口。對於北京的出手，特朗普是投挑報李，從此意識到中美兩個大國在全球關鍵議題上合作的重要？還是恩將仇報，一待喘過氣來就製造更具挑釁性的反華事端？

 

　　從積極一面來看，阿拉格齊抵京之時，特朗普亦放出媾和的暖空氣，暫緩了在霍爾木茲海峽的軍事行動，並表示對和平前景「審慎樂觀」。因此，不排除中美伊之間，就阿拉格齊訪華達成了某種默契。

 

一場全球秩序大破局

 

　　但令人擔憂的一面是，北京出手止戰止亂，並不能從根本上糾正特朗普喜歡冒險和擾亂國際秩序的毛病。也就是說，他極可能一待喘過氣來，還是會製造更具挑釁性的反華事端。

 

　　特朗普喜歡搗亂，這個毛病的病因在於，他把大國政治當成了一場「商業遊戲」，或憑空造牌拉高籌碼，或鋌而走險火中取栗，來展現其「交易的藝術」，這使得他治下的美國空有大國之名，行事卻小肚雞腸，喪失了大國應有的政治倫常，導致北京與之交往感到難以捉摸，不得要領。

 

大國交往失倫常，習特會後定江山

特朗普試圖速戰速決摧毀伊朗的目標未達成（美聯社）

 

　　特朗普訪華之前，已經採取了一連串激進而危險的對外擴張政策，包括對委內瑞拉和伊朗的軍事行動，嚴重擾亂了全球政治及經濟秩序，並損害了中國的切身利益。從表面上看，這些行動固然都可被視為特朗普只是基於「美國優先」而採取的魯莽行為。

 

美國重新武裝日本

 

　　但更為深層次的危險在於，他正在製造一場全球秩序的「大破局」。這種不惜顛覆現有秩序，來製造交易籌碼的行為，恐怕也是北京最該警惕之處，因為一旦特朗普在東亞戰後秩序，尤其是涉及台海的問題上也製造一場破局，就會給引發中美兩個大國劇烈的地緣板塊碰撞。

 

大國交往失倫常，習特會後定江山

王毅在北京會見阿格拉齊（互聯網）

 

　　事實上，特朗普在訪華前已經連連在東亞做出「越線行為」。其中最令人擔憂的，當然就是重新武裝日本。極右翼高市早苗內閣在特朗普政府默許下，高調升級台海緊張態勢，除了把「台灣有事」納入日本「危機存亡事態」，更於4月17日，派遣海上自衛隊「雷號」護衛艦，和「伊勢號」準航母，在台島東西兩端同步南下，參加在南海舉行、旨在演示對中國實施海上封鎖的美日菲等多國聯合軍演。

 

　　而這精心挑選的日子，正是《馬關條約》簽署131年。利用對《馬關條約》的宣示，來改寫二戰日本投降之事實，在特朗普眼中可能只是一次旨在令中國為難的「造牌」，但對於中國舉國上下來說，這是斷然不會接受的挑釁。武裝日本，挑動台海，如今也就成了中美關係最有可能破局的危險所在。

 

習特會或成中美關係分水嶺

 

　　中美兩個大國間矛盾的本質，是美方要打壓中國崛起，因此不斷製造各種危機，添亂添堵，可謂營營擾擾，無日無之。北京則處處防範兩國對立螺旋升級，最終發展至不可收拾、兩敗俱傷的局面。

 

大國交往失倫常，習特會後定江山

特朗普政府重新武裝日本，將成為中美關係破局的最危險誘因。（資料圖片）

 

　　然而，北京最近派出18艘軍艦近距離圍觀美日菲聯合軍演、針對美國制裁中國油企而首次發布「阻斷禁令」，以及旗幟鮮明地邀請伊朗外長訪華，要求立即全面止戰，說明北京對於特朗普的危險遊戲正在喪失耐性。

 

　　經過伊朗一役，支撐美國霸權的最重要支柱－－美軍的戰鬥力已經被看透虛實。無論是精銳盡出攻打伊朗核設施，還是武力打開霍爾木茲海峽，美軍都顯得力不從心，可見美國已受不起折騰。特朗普已經在中東碰得灰頭土臉，若他仍堅持要在東亞也製造一場破局，那麼習特會就可能變成北京放棄戰略隱忍的分水嶺。

Tags:#政經范局#大國博弈#特朗普訪華#中美關係#習近平#特朗普#北京#伊朗#國際秩序#全球地緣政治#軍事衝突#石油控制#東亞#台灣海峽#地緣政治危機
Add a comment ...Add a comment ...
本應該從從容容，卻為何連滾帶爬？
更多政經范局文章
本應該從從容容，卻為何連滾帶爬？

投票區

特朗普料本月中訪華
195
|
0

你認為中美元首會面後，兩國關係會否改善？

15%
不會
83%
無意見
2%
投票期：2026-05-04 ~ 2026-06-04
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處