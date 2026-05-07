大國交往失倫常，習特會後定江山

隨著美國多架次C-17軍用運輸機降落北京國際機場，美國總統特朗普下周訪華的籌備工作，看來已進入最後階段。

這是近10年來，美國總統首次訪華，特朗普已多番積極表態。他在周一（4日）稱：「我將在兩周內去見習主席，我對此表示期待。」至周二（5日）他又表示：「在伊朗議題上北京一直非常友好，並沒有挑戰美國。」

可圈可點的是，北京卻對特朗普期待的訪華行程保持了異常的低調。中國外交部截至本欄發稿，仍未正式公布特朗普到訪的時間與規格，折射出中美關係的高度不確定性。更耐人尋味的是，伊朗外長阿拉格齊反而於周三（6日）先行訪問了北京。

北京提升調停力度

阿拉格齊先行訪華，顯示北京在習特會前，提升了出手斡旋中東戰火的態勢和力度。美國媒體普遍注意到了伊朗外長先於美國總統訪京的時序安排，並指出特朗普急於從伊朗的戰爭泥濘中脫身。因為他一方面是要避免美國經濟受創，拖累共和黨在中期選舉的表現；而另一方面，就是要爭取喘息機會，專心處理習特會上的中美博弈。

在特朗普不斷顛覆國際秩序的情況下，習特會或成為中美關係的轉折點。（資料圖片）

特朗普及其鷹派班子2月28日對伊朗不宣而戰，滿以為一個周末就可以擊潰德黑蘭政府，從而拿下這個波斯大國的石油控制權，既可以為美國經濟注入「黑金」，又可增加對中國的博弈籌碼。然而戰事至今已逾兩個月，其軍事目標顯然已經失算。

就此而言，北京邀請伊朗外長來訪討論中東局勢，事實上也是為特朗普從中東泥潭抽身，打開一扇窗口。對於北京的出手，特朗普是投挑報李，從此意識到中美兩個大國在全球關鍵議題上合作的重要？還是恩將仇報，一待喘過氣來就製造更具挑釁性的反華事端？

從積極一面來看，阿拉格齊抵京之時，特朗普亦放出媾和的暖空氣，暫緩了在霍爾木茲海峽的軍事行動，並表示對和平前景「審慎樂觀」。因此，不排除中美伊之間，就阿拉格齊訪華達成了某種默契。

一場全球秩序大破局

但令人擔憂的一面是，北京出手止戰止亂，並不能從根本上糾正特朗普喜歡冒險和擾亂國際秩序的毛病。也就是說，他極可能一待喘過氣來，還是會製造更具挑釁性的反華事端。

特朗普喜歡搗亂，這個毛病的病因在於，他把大國政治當成了一場「商業遊戲」，或憑空造牌拉高籌碼，或鋌而走險火中取栗，來展現其「交易的藝術」，這使得他治下的美國空有大國之名，行事卻小肚雞腸，喪失了大國應有的政治倫常，導致北京與之交往感到難以捉摸，不得要領。

特朗普試圖速戰速決摧毀伊朗的目標未達成（美聯社）

特朗普訪華之前，已經採取了一連串激進而危險的對外擴張政策，包括對委內瑞拉和伊朗的軍事行動，嚴重擾亂了全球政治及經濟秩序，並損害了中國的切身利益。從表面上看，這些行動固然都可被視為特朗普只是基於「美國優先」而採取的魯莽行為。

美國重新武裝日本

但更為深層次的危險在於，他正在製造一場全球秩序的「大破局」。這種不惜顛覆現有秩序，來製造交易籌碼的行為，恐怕也是北京最該警惕之處，因為一旦特朗普在東亞戰後秩序，尤其是涉及台海的問題上也製造一場破局，就會給引發中美兩個大國劇烈的地緣板塊碰撞。

王毅在北京會見阿格拉齊（互聯網）

事實上，特朗普在訪華前已經連連在東亞做出「越線行為」。其中最令人擔憂的，當然就是重新武裝日本。極右翼高市早苗內閣在特朗普政府默許下，高調升級台海緊張態勢，除了把「台灣有事」納入日本「危機存亡事態」，更於4月17日，派遣海上自衛隊「雷號」護衛艦，和「伊勢號」準航母，在台島東西兩端同步南下，參加在南海舉行、旨在演示對中國實施海上封鎖的美日菲等多國聯合軍演。

而這精心挑選的日子，正是《馬關條約》簽署131年。利用對《馬關條約》的宣示，來改寫二戰日本投降之事實，在特朗普眼中可能只是一次旨在令中國為難的「造牌」，但對於中國舉國上下來說，這是斷然不會接受的挑釁。武裝日本，挑動台海，如今也就成了中美關係最有可能破局的危險所在。

習特會或成中美關係分水嶺

中美兩個大國間矛盾的本質，是美方要打壓中國崛起，因此不斷製造各種危機，添亂添堵，可謂營營擾擾，無日無之。北京則處處防範兩國對立螺旋升級，最終發展至不可收拾、兩敗俱傷的局面。

特朗普政府重新武裝日本，將成為中美關係破局的最危險誘因。（資料圖片）

然而，北京最近派出18艘軍艦近距離圍觀美日菲聯合軍演、針對美國制裁中國油企而首次發布「阻斷禁令」，以及旗幟鮮明地邀請伊朗外長訪華，要求立即全面止戰，說明北京對於特朗普的危險遊戲正在喪失耐性。

經過伊朗一役，支撐美國霸權的最重要支柱－－美軍的戰鬥力已經被看透虛實。無論是精銳盡出攻打伊朗核設施，還是武力打開霍爾木茲海峽，美軍都顯得力不從心，可見美國已受不起折騰。特朗普已經在中東碰得灰頭土臉，若他仍堅持要在東亞也製造一場破局，那麼習特會就可能變成北京放棄戰略隱忍的分水嶺。