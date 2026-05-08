醫療AI大戰爆發！ChatGPT Health硬撼Claude for Healthcare，解構OpenAI、Anthropic爭霸策略！

科技巨頭跨足醫療保健領域早已不是新鮮事，但2026年無疑是生成式AI在醫療產業「落地生根」的分水嶺。OpenAI與Anthropic在2026年初先後推出「ChatGPT Health」與「Claude for Healthcare」，正式進軍醫療領域。為甚麼兩大AI巨頭均爭相搶進門檻極高、容錯率極低的醫療AI市場？在兩強對峙的棋局中，誰的策略部署更為佔優？

2030 年市場規模 1,877 億美元

市調機構 Grand View Research 預測，全球醫療 AI 市場到 2030 年將擴大至 1,877 億美元（約 1.46 兆港元），年均複合成長率高達38.5%。另一市調機構IDC 的研究亦顯示，已有 79% 醫療機構開始使用 AI 技術，反映 AI 正快速滲透醫療體系，尤其是AI 診斷與醫學影像分析被視為增長最快的細分市場。由此看來，醫療AI確是極具潛力的「大茶飯」。

隨著生成式AI技術百花齊放，各AI公司的基礎模型（Foundation Models）正面臨嚴重的同質化危機。在GPT與Claude等頂級模型之間，單純比拚參數規模或基準測試分數，彼此已難以拉開距離。未來的競爭優勢將取決於誰能將模型更加無縫地嵌入特定產業的工作流程中。醫療領域高度複雜的數據治理與合規要求，恰好成為AI巨頭建立「護城河」的最佳場域。

填補醫療體系的4大結構性缺口

OpenAI應用業務執行長費姬·西莫（Fidji Simo）指出，AI能緩解醫療體系的4個結構性痛點：首先是醫生太忙，在極短的看診時間與繁重的行政壓力下，醫生難以全面檢視病患的全貌；其次是資料太碎，病歷散落於不同系統，導致重要治療線索頻繁遺漏；第三是看病太難，偏遠鄉郊因醫療資源匱乏，令病者等候時間漫長；最後則是注重醫治而忽略預防，民眾健康管理長期缺乏系統性的支持。這4大痛點正是AI強大數據統整與全天候服務能力的最佳發揮舞台。

此外，醫療領域擁有極具價值且難以取得的真實世界數據。AI 公司若能處理醫療場景中的極端難題，便能及早發現自家模型的弱點，減少日後應用到其他領域時出錯的機會。以皮膚病徵為例，AI 需要準確辨識不同膚色上的變化，才不會讓部分患者承受較高誤判風險。當一個AI 模型能在醫療這種要求極高的環境中表現穩定，其底層邏輯推理能力必然凌駕於對手之上。

OpenAI應用業務執行長西莫曾因腎結石入院，期間她透過ChatGPT發現醫生未有察覺的藥物風險。她表示：「醫生時間有限，難以深入掌握病人所有情況，也未必有足夠時間用病人能明白的方式解釋，但AI沒這些限制。」（圖片來源：PR Newswire）

OpenAI包攬病者與醫生領域

OpenAI針對醫療AI的部署極具野心，不但要包攬廣大的消費者，更要切入醫療人員的核心工作流程。根據官方統計，全球每週有逾2.3億用戶向ChatGPT查詢健康相關問題。於是OpenAI決定順水推舟，將這些分散的提問行為整合起來，交由2026年1月7日推出的ChatGPT Health處理。用戶可以將Apple Health、MyFitnessPal等穿戴裝置數據與應用程式資訊，甚至個人的電子病歷直接串接進來，讓AI在掌握個人病歷後，能徹底解讀驗身報告或規劃飲食。

為了完善這塊拼圖，OpenAI在同年1月豪擲1億美元（約7.8億港元）收購醫療科技初創Torch。這家初創的核心願景是建立一套專為AI而生的「醫療記憶庫」，能夠將散落於各醫院、檢驗機構與網上平台的零散醫療資訊，進行深度整合。OpenAI完成收購後，便可補足ChatGPT在病歷資料串接上的底層技術。

面向專業醫療人員，OpenAI在2026年4月23日推出「ChatGPT for Clinicians」。這款由GPT-5.4驅動的AI工具，專門為醫生、護士與藥劑師處理看診諮詢、病歷紀錄與醫學研究。為解決醫療界最忌諱的AI幻覺（Hallucination），OpenAI將模型的回答來源嚴格限制於經過同儕審查的學術研究與權威公共衛生指南。

ChatGPT Health分頁與一般AI聊天隔離運作，用戶可以輕鬆檢視與刪除這些「醫療記憶」。現時產品先由小規模用戶測試，待完成測試後才會全面開放給用戶使用。（圖片來源：OpenAI官網）

Anthropic重押醫療業者市場

相較於OpenAI同時擁抱大眾與專業領域，Anthropic的策略顯得更具針對性，集中資源重押在醫護人員身上，專攻醫療體系的行政文書處理與新藥研發，試圖成為推動醫療產業運轉的「底層作業系統」。Anthropic在2026年1月11日釋出Claude for Healthcare，聚焦於減輕醫療界高度文件導向的行政負擔。其最核心競爭力在於強大的「連接器（Connectors）」架構。

這套系統能直接存取美國醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）的給付數據庫、ICD-10疾病與處置代碼、國家醫療服務提供者識別碼（NPI）系統，甚至能無縫對接PubMed等生物醫學資料庫。Claude能即時抽取法律條文與生醫文獻，替醫護人員節省高達90%的資料搜尋時間。

在生命科學領域，Anthropic的野心更為巨大。2026年4月，Anthropic斥資達4億美元（約31.2億港元），併購AI生物科技初創Coefficient Bio。這項收購案配合Anthropic原有的臨床試驗平台連接器，使Claude能全面支援從臨床試驗計劃書草擬、法律文件準備、到藥物標靶分析的完整研發流程。

Anthropic生命科學負責人埃里克·考德勒-艾布拉姆（Eric Kauderer-Abrams）表示，醫療保健已成為公司最重要的策略布局之一，目標是讓模型能夠覆蓋藥物早期發現、臨床轉化、以至商業化落地的完整流程。（圖片來源：翻攝Anthropic官方YouTube影片）

特朗普政府禁令衝擊Anthropic

OpenAI憑藉ChatGPT的龐大用戶基數，在消費者市場擁有Anthropic難以企及的品牌心佔率與數據獲取管道。然而，醫療產業的特殊性在於其高度封閉與法規壁壘，Anthropic選擇扎根於醫療行政工作與臨床試驗，使其在高價值的醫療業者市場中具備極強的競爭優勢與獲利潛力，似乎應被看高一線。

Anthropic表示，推出Claude for Healthcare的目的，是透過AI減輕醫護人員的行政負擔，讓他們可騰出更多時間到更重要的臨床照護上。（圖片來源：Anthropic官網）

不幸的是，Anthropic自2026年3月起被特朗普政府列入聯邦黑名單，導致美國衛生及公共服務部下令員工全面禁用Claude。這項政治禁令更可能波及美國食品及藥物管理局建基於Claude的藥物審查AI工具「Elsa」。因此，最終哪家公司能奪得醫療AI龍頭寶座，現時仍是言之尚早。