香港迪士尼樂園2026︱6 月全新Pixar好友星空匯演＋水花派對回歸＋美食商品預告＋酒店住宿優惠

香港迪士尼樂園將於6月12日至8月31日舉行首個Pixar Summer Fest！一眾Pixar角色出動陪你迎接初夏，大受歡迎的水花大街派對回歸之餘，全新Pixar主題夜空匯演結合無人機表演，點亮初夏夜空，令人期待！Fans更可參加嶄新的Pixar角色會面體驗，購買最新商品及品嘗美食，當然入住Pixar 好友主題房間令夏日Pixar主題派對更完美！

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香港迪士尼樂園︱魔雪奇緣世界小白機械人5月現身！二人同遊門票75折＋精品美食推介＋灰熊山谷新體驗





海洋公園水上樂園5月16日回歸！ 門票$98起全日玩＋DSE考生優惠＋預購攻略





全新Pixar好友星空匯演

香港迪士尼樂園新搞作一浪接一浪，5月先有魔雪奇緣世界小白機械人現身， 6月12日至8月31日舉行首個Pixar Summer Fest！於「迪士尼星夢光影之旅」夜間匯演前上演的全新「Pixar好友星空匯演」，將成為今夏晚間的焦點節目。這場光影交織的夜空匯演，結合無人機表演，以及奇妙夢想城堡與美國小鎮大街上的投影，將透過音樂、說故事和璀璨視覺效果，帶領賓客於星空中細味一個個動人的Pixar友情故事。

賓客可提前預訂行程及選購「迪士尼尊享卡」，包括進入「Pixar好友星空匯演」及「迪士尼星夢光影之旅」夜間匯演指定觀賞專區欣賞一次，於8個指定遊樂設施尊享優先通行各一次 ，優先進入指定劇場表演場次一次。「奇妙處處通」會員尊享「滋味處處通」，通行證持有人可於通行證有效日期當天兌換： 1) 限定紀念品一份；及 2) 於指定戶外小食亭自選四款 Pixar 主題指定美食。記得於6月7日或之前把握限時門票升級優惠，以正價9折成為「奇妙處處通」會員。

順帶一提，全新的 Pixar 主題體驗將於明年開幕，fans可與他們最喜愛的 Pixar 角色展開一段充滿歡樂與奇妙的旅程，透過尖端劇場科技，融合現實與虛擬環境，體驗沉浸式劇場歷險之旅。

迪士尼尊享卡 – 「Pixar好友星空匯演」、夜間匯演、8 項設施及 1項表演通行

預訂期間︰即日起至 2026年8月31日

入園適用日期︰2026年6月12日至8月31日

價格（港幣）︰$659起

Pixar 水花大街派對回歸

一年一度令人期待「Pixar 水花大街派對！」即將回歸，大家全情投入這場水花四濺的熱鬧派對，於炎炎夏日中消暑降溫。賓客亦可與「迪士尼好友巡遊派對」中登場的Pixar好友一起唱歌跳舞，看著他們在花車上與大家興奮互動，大玩一場！賓客將會在樂園各處遇見來自不同Pixar經典故事的熟悉面孔，包括《反斗奇兵》、《玩轉腦朋友》、《超人特工隊》、《沖天救兵》、《熊抱青春記》、《玩轉極樂園》及《勇敢傳說之幻險森林》。你更可走進全新的動畫藝術教室體驗，親手畫出最喜愛的《反斗奇兵》角色！

大家有機會於全日不同時段遇見《勇敢傳說之幻險森林》的梅莉達

Pixar主題食買玩體驗

整個度假區將推出多款Pixar主題美食，由造型趣緻的小食到打卡必備的軟雪糕，推介參與Pixar餐桌派對，親手製作三眼仔爪爪手工批、彈弓狗彈卷等小食，好食又好玩！

Pixar餐桌派對

預訂期間︰即日起至 8 月 31 日

入園適用日期︰2026 年 6月 12 日至 8月 31 日

時段： 4pm至5:30pm（90分鐘用膳及玩樂時間）

價格（港幣）︰ $380（已包括加一服務費）

https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/book/general-dine/pixar-dine-and-playparty

Fans準備好彈藥出擊未？多款香港迪士尼獨家Pixar球主題商品，以及人氣《反斗奇兵》系列精品將陸續上架，包括頭箍、毛公仔、服飾及文具，焦點之一是即將推出深受粉絲歡迎的奇妙護照全新 Pixar特別版。還有，期間限定的Pixar主題爆谷店將於7月在小鎮大街百貨店登場，賓客可與演藝人員大玩互動，盡情選購充滿玩味的全新商品。

奇妙護照即將推出全新 Pixar特別版

酒店 staycation包自助早餐優惠

最新迪士尼酒店住宿連雙人自助早餐的套票價格由$2,268起，而且三間度假區酒店適用，炎炎夏日跳入迪士尼探索家度假酒店的《海底奇兵》池畔休閒時光之餘，更可5 月12日起加購「Pixar好友房間慶祝禮」及「Pixar 好友主題房間驚喜」，以及參與冒險飛屋手作班、《反斗奇兵》主題便當製作班及扭扭氣球班等，享受繽紛玩樂派對，齊齊玩「住」過暑假！

迪士尼住宿連2人自助早餐優惠

預訂期間︰即日起至2026年12月30日

入園適用日期︰即日起至2026年12月31日

價格（港幣）︰香港迪士尼樂園酒店$2,932起、迪士尼探索家度假酒店$2,601起、迪士尼好萊塢酒店$2,268起

https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/offers-discounts/room-and breakfast-buffet-offer/