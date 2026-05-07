港珠澳大橋往來港澳申請攻略︱港車常規配額新增900個＋設公開類別＋澳門無限次往返

以後揸車去澳門更方便！運輸署將於5月7日起接受申請，經港珠澳大橋（大橋）往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額（香港配額）共1400個，當中包括900個新增配額，是次新設公開類別，所有香港永久性居民及註冊公司均可申請。獲發配額的私家車預計最早可於7月13日起，不限次數經大橋進出澳門市內，配額有效期一律至2029年7月12日止。

運輸署宣布由2023年4月起發放的500個香港配額，其有效期已屆滿。運輸署重新發放該批次配額，並按照港澳兩地政府同意的安排另增發900個香港配額，即合共1 400個香港配額。本批次1400個香港配額，包括1000個「資格類別」配額及400個「公開類別」配額，有效期為不超過三年，至2029年7月12日止。

申請詳情

合資格人士可由2026年5月7日上午九時起透過香港政府一站通網頁（www.gov.hk/regularquotahkpctomacao）遞交申請， 5月20日下午五時十五分截止；其後進行抽籤，中籤者須遞交所需文件予運輸署審核，以證明於5月20日或之前符合資格。

申請注意事項

1. 任何人或公司只能持有一個香港配額，現時持有在2023年9月或之後發放的香港配額的人或公司今次不合資格申請

2. 每人或每間公司只可選擇於資格類別或公開類別提交一份申請，否則會被取消資格

3. 為進一步確保申請者符合資格，在登記抽籤時，所有申請者須填寫所持有有效的所需證明文件編號

4. 資格類別申請者須一併上載所需證明文件的副本（包括有效澳門註冊公司商業登記證明、由澳門治安警察局發出的有效外地僱員身份認別證或澳門永久性居民身份證、由澳門僱主發出的有效僱傭合約及最近三個月的收入證明）

指定司機要求

• 不論申請「公開類別」及「資格類別」配額 (個人) 或「公開類別」及「資格類別」配額(公司)，指定司機需香港永久性居民。司機必須

1. 持有有效可駕駛私家車的香港正式駕駛執照

2. 持有內地機動車駕駛證（只適用於年齡在70周歲以上的指定司機）

3. 內地臨時機動車駕駛許可（通過備案後獲得）

留意， 持香港正式駕駛執照可免手續在澳逗留最多十四天；超過者須到澳門治安警察局交通廳免費登記

司機數目

• 申請「公開類別」及「資格類別」配額 (個人)司機數目

1. 不多於兩名指定司機

2. 第一名指定司機須為申請人本人，而第二名指定司機則須為申請人的父母、配偶或子女。

• 「公開類別」及「資格類別」配額(公司) 司機數目

1. 不多於三名指定司機

2. 指定司機必須為申請公司的員工；或申請公司的董事

配額有效期

• 獲發配額的私家車預計最早可於2026年7月13日起，不限次數經大橋進出澳門市內。配額有效期不超過三年，一律至2029年7月12日止。署方會在配額有效期屆滿後重新接受申請及發放。

申請網頁：https://bit.ly/4cP6AoS

查詢︰2804 2600