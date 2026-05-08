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美行刺「文化」5特點，揭暗殺背後真相
國際評論

美行刺「文化」5特點，揭暗殺背後真相

雷鳴天下
雷鼎鳴
雷鳴天下

　　特朗普說當美國總統是一危險的職業，他的潛台詞應是總統常要面對被暗殺或行刺的風險。

 

　　他這次倒不算說謊，過去幾年，確曾有多宗試圖行刺他的事件，最新一次是4月25日白宮記者晚宴，有個教師在宴會所在的酒店持槍射擊，最危險的一次則是2024年7月13日在賓夕法尼亞州的巴特勒（Butler），特朗普的右耳被射中，險些死掉。

 

　　我們若深入分析各次的總統刺殺案，當可發現這些案件背後，大有可能都隱藏著重大的陰謀，並非一些無名小卒跑出來胡搞這麼簡單。明白暗殺背後的真相，我們便掌握了美國，以至世界政治一個很重要的部分。

 

美行刺「文化」5特點，揭暗殺背後真相特朗普（台上俯身者）曾說當美國總統是一危險的職業，而他最新一次是4月25日白宮記者晚宴，有一名教師在宴會所在的酒店持槍射擊。（美聯社資料圖片）

 

 

對象無分國內外，旨在政權更迭

 

　　對暗殺有著很仔細研究的，當推一位嚴肅作者道格拉斯（James Douglass），他去年出版了一本巨著《Martyrs to the Unspeakable》，是分析4位美國名人，約翰‧甘迺迪總統（John F. Kennedy）、馬爾科姆（Malcolm X）、馬丁‧路德‧金（Martin Luther King）及羅拔‧甘迺迪（Robert F. Kennedy）的被行刺的大作。此書用大量證據揭露了美國政壇一些不能明說的秘辛，讀之使人警悚，原來世上竟有這麼多沒有道德底線之輩，而他們卻擁有對世界的巨大影響力。

 

　　美國的行刺「文化」有幾個特點。

 

　　第一，行刺的對象無分美國的國內外，外國政要可殺，本國政要也殺。我在本欄曾引用過康乃爾大學教授奧陸基（Lindsey O'Rourke）用解封了的資料所作的研究，1947至1989年美國共在外國進行過64次隱蔽的政權更迭行動，其中便包括了暗殺。若我們把年期推到現在，二次大戰後隱蔽式政權更迭行動很可能已超過100次。至於對內的暗殺，遠的有上述4位歷史人物，及80年代的列根（Ronald Reagan）總統被行刺，近則有針對特朗普的多次暗殺行動。

 

　　第二，策劃暗殺的，很可能都是「軍工綜合體」（MIC），這些利益集團的具體行動執行者很可能是中情局。它們進行暗殺的目的是政權更迭，亦即在國外或美國國內，去掉不對它們胃口的政治領袖，改為它們喜歡的新領袖。

 

　　美國與以色列多次合謀，炸死伊朗的領袖，已是世人共知的事實，美國政府也直認不諱。當然，我們都知道，伊朗的不少領袖被殺了，但其政權卻更加鞏固，被殺的領袖成了烈士，反而容許新一批更堅決、更有謀略的領袖湧現出來，美、以的意圖完全達不到。

 

　　但這裏有一個問題：「軍工綜合體」（內含中情局）是否聽命於美國政府？或是一個可以獨斷而行的獨立王國？答案從一些例子可見一斑。1961年11月，甘迺迪總統因不滿中情局提供有關古巴豬灣的錯誤情報，把其局長杜勒斯（Allen Dulles，曾任國務卿的杜勒斯之弟）炒掉，但後者卻可通過其手下漢姆斯（Richard Helms）把持著情報，使甘迺迪成為系統的局外人。

 

　　再以近期伊朗戰爭為例，是以色列總理內塔尼亞胡謊稱炸死伊朗的領袖，伊朗便會垮台；中情局深耕伊朗多年，不會不知此說乃彌天大謊，但他們卻不去警告特朗普，這意味著他們跟以色列是同一鼻孔出氣。其實早在艾森豪威爾（Dwight D. Eisenhower）離任總統時，他的演講便警告要提防「軍工綜合體」把持朝政。若總統能控制到「軍工綜合體」及它的組成部分中情局，他又何需要提出這警告？

 

涉軍工綜合體中情局，真相難現

 

　　第三，暗殺行動都是被經驗豐富的中情局小心策劃的，一般人等根本看不出真相。行動的一個重要細節是千萬不能讓人知道策劃者是中情局，推出到台前的槍手多半是代罪羔羊。中情局總會設計出一個論述誤導調查，但這未算厲害，他們的行動指南必會在虛假的論述中，再暗中埋下多個其他誤導性論述，當第一個錯誤論述漸被識穿再也守不住後，一早已隱藏著的另一錯誤論述便會被「洩露」出來代替原本的論述，如此類推，總之真相永遠不能見光。此種隱蔽性有時還會出動到另一招，甘迺迪總統在1963年11月22日被暗殺後，接任總統的約翰遜（Lyndon B. Johnson）竟被說服委任被甘迺迪炒掉的前中情局長、與「軍工綜合體」淵源深遠的杜勒斯去負責調查這案件，這足以把一切不利中情局角色的證據都抹走掉。

 

　　第四，特朗普第一任時的國務卿蓬佩奧曾公開說過，自己做過中情局局長，而中情局會訓練從業人員如何說謊及偷竊。更值得注意的是，曾當過多年中情局反諜報主管的安格爾頓（James Angleton）的證詞。此君1987年去世前，已深悔自己快將惡貫滿盈，並相信自己會與其他中情局同事將會在地獄相聚。他被問及為何中情局會設計出這麼多陰謀時，答曰，中情局升遷的標準之一是你會否說謊，說謊能力愈高，升級機會便愈大，久而久之，上層之人全是說謊者，他們便會更偏好僱用新的說謊者，如此企業文化，會主持正義才奇怪。

 

甘迺迪兄弟被殺，或牽涉以政府

 

　　第五，這些暗殺行動與以色列政府很可能有密切關係。暗殺伊朗領袖與以色列有關已是人所共知，最使人警覺的是甘迺迪兩兄弟的被殺案。甘迺迪兄弟的父親約瑟，與猶太人關係很不好，甘迺迪總統本人則對以色列有兩件事強烈不滿，第一是以色列佔據了巴勒斯坦人民的土地後，並不理會他們死活，甘迺迪對此很反感。第二是以色列在60年代秘密發展核武，甘迺迪堅決反對，他不斷對以色列施壓，後者虛與委蛇，到後來敷衍不過去，甘迺迪總統便被幹掉。5年後，眼見與他關係密切的弟弟羅拔在爭取選總統時氣勢如虹，大有機會當選，便把他也殺了。行刺者被認定是一名叫索罕‧索罕（Sirhan Sirhan）的人，但多年後卻被發現根本不可能是他，道格拉斯一書對種種細節描述詳盡，內地出版社應把它譯成中文。大家自行判斷其證據是否可信。

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

 

【知識庫】美股中軍工板塊有何特性？

 

　　－美股軍工板塊屬於航空航天與防務範疇，核心公司包括洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、雷神（Raytheon Technologies）、通用動力（General Dynamics）、波音（Boeing）等。

　　－軍工股的客戶集中度高，主要收入來自美國國防部，合同剛性需求強。

　　－進入門檻高，需龐大資本、技術專利與安全審查，新玩家難以進入。

　　－軍工公司的現金流穩定，武器採購周期長，F-35等專案可延續數十年。

　　－軍工股屬防禦型資產，地緣衝突升溫時，成為資金避險港。

 

（本文原載於5月8日《香港經濟日報》） 　

Tags:#行刺#特朗普#巴特勒#中情局#艾森豪威爾#蓬佩奧#安格爾頓#雷鳴天下#大國博弈
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