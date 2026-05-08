中東戰事應已止，之後投資者應忘記中東，望向遠東。

新華社報道，據中東媒體5月7日援引消息人士指，伊朗和美國已就緩解美國海上封鎖以換取霍爾木茲海峽逐步重新開放達成共識。不過該消息尚未得到美伊證實。

消息尚要時日，才可得到美伊的證實，但估計在30日之內就可明確，因為伊朗給美國的停火/停戰條件之一，是30日內要談妥一切。

要望向遠東，就是望向日本。

日本干預匯市

據估算，日本當局上周四（29日）為支撐日圓可能投入了約5萬億日圓（約合350億美元）。這一行動發生在日圓匯率跌破160關口的關鍵時刻，此次干預一度推動美元兌日圓創下自2月以來的最大單周跌幅。

高盛經濟學家Yuriko Tanaka在一份報告中指出，當前市場波動性仍相對溫和，而日本當局選擇在此背景下進行干預，表明該匯率水平已被政策制定者視為「不容突破的底線」。

Tanaka還認為，日本擁有充沛的「火力」，理論上還可進行約30次類似規模的干預行動。

然而，日本財務省顯然更傾向於「精打細算」。Tanaka指出，由於干預資源有限，預計當局將保存實力，僅在日圓急劇貶值、市場波動劇烈的「最有效時機」才會出手。

這種策略在此次干預中也得到了體現，日本當局選擇在假期清淡的交易時段出擊，放大了市場影響，並打擊了持有大量日圓空頭頭寸的投機者。

短暫反彈，跌勢難改

儘管日本打出了「閃電戰」組合拳，但分析師普遍對日圓漲勢的可持續性持謹慎態度。巴克萊銀行明確警告，日圓此次反彈很可能是暫時性的。歷史數據顯示，在此前的干預案例中，日圓匯率往往在干預後約兩天內便回吐漲幅，重拾跌勢。

巴克萊警告稱，若美元兌日圓迅速反彈至160附近，日本可能再次干預，並指出此前的多日干預行動往往並非因匯價回到原點而觸發，而是由於反彈速度過快。

數據顯示，在上周的干預後，美元兌日圓一度回升至158附近，目前徘徊在156附近。期權市場數據顯示，交易員仍認為到6月底，日圓有約52%的概率會重新跌向160關口。

從中長期來看，巴克萊認為日圓貶值壓力可能持續存在，原因在於該行所稱的「外匯供需結構脆弱」以及「通脹風險溢價上升」。巴克萊對美元兌日圓的公允價值估計為148，意味著當前匯率水平明顯高估。但該行也承認，相對於這一估值，市場上可能仍會保有一定程度的風險溢價。

治標不治本

歸根究底，日圓疲弱的根源在於深層的結構性問題。一方面，美日之間巨大的利率差距短期內難以收窄，市場對美聯儲降息的預期已大幅消退；另一方面，由於伊朗戰事等地緣衝突推高原油價格，嚴重依賴能源進口的日本經濟面臨輸入性通脹加劇的噩夢。

巴克萊還對日本財政路徑提出更長期的擔憂。該行指出，日本增加防務開支承諾以及首相高市早苗任內提名的央行理事會成員的政策取向不確定，正帶來額外變數。巴克萊警告，這些因素可能在未來一段時間內導致日圓再度走弱、日本國債期限溢價上升以及通脹預期升溫。

日興證券外匯與利率策略師Rinto Maruyama指出，干預手段本身效果有限，盡管目前市場將158視為當局新的「底線」，但日圓即便短暫反彈也會因結構性問題而重新滑落。Ericsenz Capital的首席投資官Damien Loh甚至直言道：「除非日本央行以與通脹相稱的步伐加息，否則日圓只會繼續走弱。」

「防線」與「規則」博弈

干預行動還引發了關於國際貨幣基金組織(IMF)規則的輿論風波。根據國際貨幣基金組織的指導方針，一個實行「自由浮動匯率」的經濟體，在六個月內進行外匯干預的次數不宜超過三次。日本財務省官員已對此進行解釋，稱連續三天的干預行動將被計為一次單獨的干預。若按此標準，日本在截至11月前，最多還能進行兩輪干預。

然而，日本最高外匯事務官員三村淳周四立刻出面澄清，表示IMF的分級並不限制當局的干預頻率。市場人士也對此類規則的實際約束力存疑，澳洲國民銀行策略師Rodrigo Catril表示，歷史表明，IMF很難強制執行匯率規則。他補充稱，除非日本的超寬鬆財政政策等因素發生實質性變化，否則「未來應預期還會有外匯干預。」

貝森特下周訪日

比起規則的文字遊戲，下周美國財政部長貝森特的訪日行程才是市場關注的焦點。據知情人士透露，貝森特將從下周一開始對日本進行為期三天的訪問，其間將會見日本首相高市早苗、財務大臣片山皋月以及日本央行行長植田和男。

三村淳拒絕就貝森特的訪日行程發表評論，但稱日本每日都與美國保持溝通，並補充道，美方「完全理解我們的思路與行動」。他向記者表示：「我們的關注點始終如一、全方位覆蓋，持續警惕外匯市場中的投機行為。」

目前外界高度關注美國是否會就日圓匯率及日本央行的貨幣政策施壓，此前，貝森特曾表態支持更快的加息步伐。

三菱UFJ摩根士丹利證券外匯策略師Shota Ryu表示：「市場最大的焦點在於美國是否會加入日本的干預行動。目前來看，日本單獨干預的可能性更高，其效果遠不及聯合行動。」他還指出：「美國可能認為日圓疲軟並非出於投機行為，而是日本央行加息步伐過慢所致。因此，貝森特或將在非正式場合呼籲日本央行在6月加息。」

望完遠東之後，要望東大，周一（11日）談。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）