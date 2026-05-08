OPPO Find X9 Ultra │ 哈蘇Master相機系統，10倍光學長焦鏡頭，影像規格極強

OPPO新一代攝影旗艦Find X9 Ultra登陸香港，主打Your Next Camera概念，以哈蘇Master相機系統、10倍光學長焦鏡頭、高效能及AI功能作賣點，是現時影像規格最 強的手機之一。

Find X9 Ultra的機身設計明顯走專業相機路線，靈感來自哈蘇X2D相機，機背用上環保純素皮革，並以橫向方式放置OPPO及Hasselblad雙品牌標誌，加上相機模組採用全新Master鏡頭設計，內部六邊形細節模仿專業鏡頭光圈葉片，令機身更有傳統相機味道。手機提供棕色及橙色版本，機身亦採用OPPO Armor Shield架構，具備IP66、IP68及IP69防水防塵能力。

熒幕上方設有5,000萬像素前置鏡頭。

支援屏幕指紋解鎖功能。

Find X9 Ultra機背設計靈感來自哈蘇X2D相機。

相機模組採用Master鏡頭設計，設有四個不同焦段的鏡頭。

機頂設有揚聲器及紅外線埠，可配合內置應用程式當遙控器使用。

Find X9 Ultra分別12GB + 512GB ROM及16GB + 1TB版本，搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，配合高階散熱系統，安兔兔跑分接近405萬。手機內置7,050mAh OPPO矽碳電池，支援100W SUPERVOOC有線快充及50W AIRVOOC無線充電，亦擁有3,168 x 1,440解像度的6.82吋AMOLED熒幕，支援144Hz刷新率及最高3,600nits HDR峰值亮度，低光環境下亮度亦可降至1 nit。

機底設有USB-C介面及另一組揚聲器，支援100W SUPERVOOC有線快充。

Find X9 Ultra設有Snap鍵，可啟動AI記憶倉，自動擷取及整理熒幕內容。

除了音量鍵及電源鍵外，Find X9 Ultra機身更設有橙色的攝影專屬鍵，攝影時可用來變焦或當快門用。

Find X9 Ultra提供雙SIM卡插槽，更支援eSIM功能。

Find X9 Ultra用上新一代哈蘇Master相機系統，擁有2億像素廣角、5,000萬像素123°超廣角、2億像素3倍長焦，以及採用五棱鏡反射潛望結構的5,000萬像素10倍超長焦鏡頭，並支援20倍光學級變焦。攝影功能方面，手機搭載哈蘇Master Mode，支援5,000萬像素JPEG MAX及RAW MAX格式，兼提供多款經典膠片模擬效果，更支援4K 60fps Dolby Vision HDR、4K 120fps及8K 30fps攝錄，並加入O-Log2及3D LUT，方便後製調色。

AI賬單管理器可記錄電子支付及實體收據，生成支出分析。

AI菜單翻譯可拍攝菜單生成菜式視覺指南。

AI Mind Pilot則可根據AI記憶倉內的上下文，自動選擇合適AI模型處理複雜任務。

相機介面的功能與其他OPPO手機相，可快速切換拍攝模式。

Find X9 Ultra搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，安兔兔跑分接近405萬，有頂級效能。

Find X9 Ultra最大特色是搭載10倍光學變焦鏡頭，方便拍攝距離遠的景物。

AI功能同樣是Find X9 Ultra重點。ColorOS 16加入Live Space，可把通知整合成簡潔的互動介面；用三指滑動或按下Snap鍵，即可啟動AI記憶倉，自動擷取及整理熒幕內容。AI帳單管理器可記錄電子支付及實體收據，生成支出分析。AI Mind Pilot則可根據AI記憶倉內的上下文，自動選擇合適AI模型處理複雜任務。至於AI菜單翻譯，不只翻譯外文餐牌，還可生成菜式視覺指南，對旅行用家尤其實用。

總結

以高階旗艦而言，Find X9 Ultra並非單純堆砌頂級規格，而是由拍攝、外遊以至日常資料整理等實際場景出發，整合成一套完整體驗。無論任何用途，Find X9 Ultra都能滿足日常需要，這也是筆者最欣賞它的地方。

作業系統：ColorOS 16.0

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 4.6GHz八核

記憶體：12GB RAM/512GB ROM / 16GB RAM/1TB ROM

顯示屏：3,168 x 1,440像素，6.82吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 / TDD-LTE Band 38/39/40/41/42 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/66/71/75/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 6.0

鏡頭：5,000萬像素（前置） / 2億像素廣角 + 5,000萬像素123°超廣角 + 2億像素長焦 + 5,000萬像素超長焦 + 320萬像素黑白（主鏡頭）

其他：GPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS/NavIC / NFC / 屏幕指紋感應器 / 紅外線埠

電池：內置7,050mAh

體積：159.87 x 74.12 x 8.93 毫米（折疊） / 159.87 x 145.58 x 4.21 毫米（展開）

重量：225克

售價：$9,999 (512GB) / $11,999 (1TB)

查詢：OPPO 3896 7699