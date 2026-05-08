歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

19
六月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界 尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度：
19/06/2026 - 20/06/2026
16
五月
紅磡香港體育館｜VetiVa呈獻：方力申最佳時間演唱會2026 紅磡香港體育館｜VetiVa呈獻：方力申最佳時間演唱會2026
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜VetiVa呈獻：方力申最佳時間演唱會2026
推介度：
16/05/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
OPPO Find X9 Ultra │ 哈蘇Master相機系統，10倍光學長焦鏡頭，影像規格極強
著數優惠

OPPO Find X9 Ultra │ 哈蘇Master相機系統，10倍光學長焦鏡頭，影像規格極強

手機情報站
徐帥
手機情報站

　　OPPO新一代攝影旗艦Find X9 Ultra登陸香港，主打Your Next Camera概念，以哈蘇Master相機系統、10倍光學長焦鏡頭、高效能及AI功能作賣點，是現時影像規格最 強的手機之一。

 

OPPO Find X9 Ultra │ 哈蘇Master相機系統，10倍光學長焦鏡頭，影像規格極強

 

　　Find X9 Ultra的機身設計明顯走專業相機路線，靈感來自哈蘇X2D相機，機背用上環保純素皮革，並以橫向方式放置OPPO及Hasselblad雙品牌標誌，加上相機模組採用全新Master鏡頭設計，內部六邊形細節模仿專業鏡頭光圈葉片，令機身更有傳統相機味道。手機提供棕色及橙色版本，機身亦採用OPPO Armor Shield架構，具備IP66、IP68及IP69防水防塵能力。

 

OPPO Find X9 Ultra │ 哈蘇Master相機系統，10倍光學長焦鏡頭，影像規格極強

熒幕上方設有5,000萬像素前置鏡頭。

 

OPPO Find X9 Ultra │ 哈蘇Master相機系統，10倍光學長焦鏡頭，影像規格極強

支援屏幕指紋解鎖功能。

 

OPPO Find X9 Ultra │ 哈蘇Master相機系統，10倍光學長焦鏡頭，影像規格極強

Find X9 Ultra機背設計靈感來自哈蘇X2D相機。

 

OPPO Find X9 Ultra │ 哈蘇Master相機系統，10倍光學長焦鏡頭，影像規格極強

相機模組採用Master鏡頭設計，設有四個不同焦段的鏡頭。

 

OPPO Find X9 Ultra │ 哈蘇Master相機系統，10倍光學長焦鏡頭，影像規格極強

機頂設有揚聲器及紅外線埠，可配合內置應用程式當遙控器使用。

 

　　Find X9 Ultra分別12GB + 512GB ROM及16GB + 1TB版本，搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，配合高階散熱系統，安兔兔跑分接近405萬。手機內置7,050mAh OPPO矽碳電池，支援100W SUPERVOOC有線快充及50W AIRVOOC無線充電，亦擁有3,168 x 1,440解像度的6.82吋AMOLED熒幕，支援144Hz刷新率及最高3,600nits HDR峰值亮度，低光環境下亮度亦可降至1 nit。

 

OPPO Find X9 Ultra │ 哈蘇Master相機系統，10倍光學長焦鏡頭，影像規格極強

機底設有USB-C介面及另一組揚聲器，支援100W SUPERVOOC有線快充。

 

OPPO Find X9 Ultra │ 哈蘇Master相機系統，10倍光學長焦鏡頭，影像規格極強

Find X9 Ultra設有Snap鍵，可啟動AI記憶倉，自動擷取及整理熒幕內容。

 

OPPO Find X9 Ultra │ 哈蘇Master相機系統，10倍光學長焦鏡頭，影像規格極強

除了音量鍵及電源鍵外，Find X9 Ultra機身更設有橙色的攝影專屬鍵，攝影時可用來變焦或當快門用。

 

OPPO Find X9 Ultra │ 哈蘇Master相機系統，10倍光學長焦鏡頭，影像規格極強

Find X9 Ultra提供雙SIM卡插槽，更支援eSIM功能。

 

　　Find X9 Ultra用上新一代哈蘇Master相機系統，擁有2億像素廣角、5,000萬像素123°超廣角、2億像素3倍長焦，以及採用五棱鏡反射潛望結構的5,000萬像素10倍超長焦鏡頭，並支援20倍光學級變焦。攝影功能方面，手機搭載哈蘇Master Mode，支援5,000萬像素JPEG MAX及RAW MAX格式，兼提供多款經典膠片模擬效果，更支援4K 60fps Dolby Vision HDR、4K 120fps及8K 30fps攝錄，並加入O-Log2及3D LUT，方便後製調色。

OPPO Find X9 Ultra │ 哈蘇Master相機系統，10倍光學長焦鏡頭，影像規格極強

 

AI賬單管理器可記錄電子支付及實體收據，生成支出分析。

 

OPPO Find X9 Ultra │ 哈蘇Master相機系統，10倍光學長焦鏡頭，影像規格極強

AI菜單翻譯可拍攝菜單生成菜式視覺指南。

 

OPPO Find X9 Ultra │ 哈蘇Master相機系統，10倍光學長焦鏡頭，影像規格極強

AI Mind Pilot則可根據AI記憶倉內的上下文，自動選擇合適AI模型處理複雜任務。

 

OPPO Find X9 Ultra │ 哈蘇Master相機系統，10倍光學長焦鏡頭，影像規格極強

相機介面的功能與其他OPPO手機相，可快速切換拍攝模式。

 

OPPO Find X9 Ultra │ 哈蘇Master相機系統，10倍光學長焦鏡頭，影像規格極強

Find X9 Ultra搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，安兔兔跑分接近405萬，有頂級效能。

 

OPPO Find X9 Ultra │ 哈蘇Master相機系統，10倍光學長焦鏡頭，影像規格極強

Find X9 Ultra最大特色是搭載10倍光學變焦鏡頭，方便拍攝距離遠的景物。

 

　　AI功能同樣是Find X9 Ultra重點。ColorOS 16加入Live Space，可把通知整合成簡潔的互動介面；用三指滑動或按下Snap鍵，即可啟動AI記憶倉，自動擷取及整理熒幕內容。AI帳單管理器可記錄電子支付及實體收據，生成支出分析。AI Mind Pilot則可根據AI記憶倉內的上下文，自動選擇合適AI模型處理複雜任務。至於AI菜單翻譯，不只翻譯外文餐牌，還可生成菜式視覺指南，對旅行用家尤其實用。

 

總結

 

　　以高階旗艦而言，Find X9 Ultra並非單純堆砌頂級規格，而是由拍攝、外遊以至日常資料整理等實際場景出發，整合成一套完整體驗。無論任何用途，Find X9 Ultra都能滿足日常需要，這也是筆者最欣賞它的地方。

 

作業系統：ColorOS 16.0

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 4.6GHz八核

記憶體：12GB RAM/512GB ROM / 16GB RAM/1TB ROM

顯示屏：3,168 x 1,440像素，6.82吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 / TDD-LTE Band 38/39/40/41/42 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/66/71/75/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 6.0

鏡頭：5,000萬像素（前置） / 2億像素廣角 + 5,000萬像素123°超廣角 + 2億像素長焦 + 5,000萬像素超長焦 + 320萬像素黑白（主鏡頭）

其他：GPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS/NavIC / NFC / 屏幕指紋感應器 / 紅外線埠

電池：內置7,050mAh

體積：159.87 x 74.12 x 8.93 毫米（折疊） / 159.87 x 145.58 x 4.21 毫米（展開）

重量：225克

售價：$9,999 (512GB) / $11,999 (1TB)

查詢：OPPO 3896 7699

 

Tags:#OPPO Find X9 Ultra#長焦鏡頭#Gadget#數碼潮物#智能手機#手機#ColorOS 16.0#AI#10倍光學#哈蘇Master相機系統#像素
Add a comment ...Add a comment ...
Nothing Phone (4a) 配潛望式長焦鏡頭 Glyph Bar燈延續玩味設計
更多手機情報站文章
Nothing Phone (4a) 配潛望式長焦鏡頭 Glyph Bar燈延續玩味設計

投票區

特朗普料本月中訪華
198
|
0

你認為中美元首會面後，兩國關係會否改善？

15%
不會
83%
無意見
2%
投票期：2026-05-04 ~ 2026-06-04
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處