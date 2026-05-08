李司棋左耳神經僅剩1成聽力，長年頭痛耳鳴無法根治

75歲李司棋近年減少工作量，過著銀髮半退休生活。早年拍劇捱到身子壞，2017年開始聽力減弱，現時左耳已僅餘約1成的聽力，幸好右耳聽力正常。而她堅持有能力仍然會繼續工作，早前為易賞錢 MoneyBack 60+銀髮族專屬優惠會籍「樂賞會」拍攝廣告。

Read more：78歲汪明荃被指身體狀態下滑？神情呆滯步履不穩 羅家英攙扶

李司棋早前為易賞錢 MoneyBack 60+銀髮族專屬優惠會籍「樂賞會」拍廣告，更出席宣傳活動推廣，穿得亮麗的她精神飽滿、精靈健康，但其實她的聽力不斷下降，現時左耳只餘下約1成聽力。

在生活上，李司棋並沒有受太多影響，只是在部分環境較難適應：「好奇怪，左耳得番10 %（聽力），右邊好精靈，而家咁樣（現場環境）我冇事，但高樓底又多人講嘢嘅地方，或者有回音聲嘅，我就會困擾。」她曾經試過用4款助聽器，但非必要時不會用：「冇必要就唔戴，因為啲機有電流，有時會突然嘭一聲，會整到我心跳一下，感覺好似地震。」

《溏心風暴3》劇照。

2017年拍攝TVB受歡迎長劇《溏心風暴3》的時候，李司棋身體已響起警號，該年初她發現耳仔出現問題，左耳神經系統退化了4成，並透露左耳聽不到任何聲音。其實李司棋長期受耳鳴困擾，她形容最初有如「蟬叫聲」，之後更見嚴重有如蟲叫、風聲及洗衣機的轟轟聲。同時超過10年受頭痛困擾，要服用止痛藥，連醫生也找不到原因，難以治療。

為了不讓聽力惡化，當年拍劇也不能工作得太累。不過熱愛工作的她，仍然全程投入工作。今次要通宵拍攝「樂賞會」廣告，她表現興奮：「因為要就商店收舖後拍攝，所以夜晚拍，好順利。最初擔心捱唔到，因為生理時鐘到時到候會瞓，但點知又OK，玩到朝早6、7點鐘，仲喺舖入面買一大輪嘢先走。當時唔覺攰，係過兩日先攰，可能係拍嘅廣告入面要好興奮，同理合作團隊玩得開心。」她自言已到半退休狀態，間中經營社交平台短片。