荃灣美食嘉年華｜必試！市集限定民豐「糯米糍窩夫」、金二少「開心果味樽仔奶茶」、端記茶樓「客家喜板」

作為荃灣人，記者一直覺得區內有很多美食，例如民豐的糯米糍、端記茶樓的雞屎藤、泰興的煎韭菜餡餅等。想一次過試勻這些荃灣話題小店及其他香港人氣美食，就要把握機會，因為荃灣D·PARK一連兩個周末舉行「華懋荃味道」美食嘉年華，齊集超過20個品牌，讓大家不用日曬雨淋排隊及站在街上吃！上星期記者第一時間去了幫襯，發現街坊及非街坊都很早到場支持，部分美食於活動開始後個多小時便售罄，建議有心人今個星期六、日（5月9、10日）早點到場！

這次美食嘉年華，是以荃灣地道滋味為主軸，集合區內多間人氣店，包括民豐粉麵行、大帽山川龍端記茶樓、阿嬤飯團、暖心芝作、以及峰味正氣良方等，大家就可以於場內買到悅和醬園的醬料，又或者在社企天糧行膳吃到加了悅和醬園豉油及辣醬的「大大粒長洲魚蛋」！

美食嘉年華「華懋荃味道」5月1、2、3、9、10日於荃灣D·PARK舉行，第一天活動剛開始已經聚集了很多美食愛好者，部分人氣攤檔已出現人龍！

場內最人氣的攤檔，當然是民豐粉麵行，名物「爆餡糯米糍」，全部即場製作，絕對新鮮。皮又薄又軟，餡又多又香，一試便會愛上。雖然於美食市集內都要排隊，但至少不用日曬雨淋，而且可以坐在用餐區慢慢吃。

民豐是場內最長龍的攤檔，12點剛開門已經有人排隊！

所有糯米糍都是即場製作，絕對新鮮。

糯米糍兩粒裝 $20

可以揀開心果＋花生／榛子＋芝麻。

除了糯米糍，民豐更推出兩款市集限定的美食──糯米糍窩夫及Gelato雪糕，前者跟糯米糍同樣是即場製作，窩夫中間夾著一整件爆餡糯米糍，口感豐富。Gelato共有3款口味，包括開心果、花生及芝麻，另外可以加配開心果碎、花生碎、芝麻碎、麻糬及餅皮，最受歡迎當然是餅皮，用來包著雪糕，有點點似雪米糍，很有新鮮感。

糯米糍窩夫 開心果／榛子$38、花生／芝麻$32

（圖中為兩份）

每份糯米糍窩夫入面都夾一件糯米糍，都是即場製作。

大受歡迎的Gelato雪糕捲。

Gelato 單球$22、雙球$32

位於荃灣川龍的「端記茶樓」是間很有風味的人氣店，除了吸引很多大帽山行山客（包括發哥)幫襯之外，亦是不少電影的取景地。今次的市集雖然吃不到他們的點心，但卻帶來了人氣的山水豆腐花及客家茶粿，另外還有市集限定的「客家喜板」。

這次不用「上山」，便吃到端記茶樓的客家茶粿及山水豆腐花！

市集可以吃到多款「端記茶樓」的客家茶粿，包括花生芝雞屎藤、艾草黑芝麻茶粿、蘿蔔茶粿等，每件$12，全部都是於端記茶樓內以人手新鮮製作再送到市集。

「端記茶樓」馳名山水豆腐花 $10

市集內還可以吃到很多荃灣區內話題店的美食，包括Azooms、茶大椰、暖心芝作、泰興餅店、阿嬤飯團等，亦有其他香港人氣店，如糕點時光、媽咪雞蛋仔等。

「金二少」市集限定開心果味樽仔奶茶 每支$30

「金二少」阿華田奶茶、經典奶茶、開心果味樽仔奶茶 每支$30

場內還可以買到「悅和醬園」的多款醬料。

悅和醬園 x 社企天糧行膳 「大大粒魚蛋」$30／4粒

「暖心芝作」純素黑芝麻雪糕 每杯$28

「Azooms」韓式紫菜飯捲 每盒$30

「媽咪雞蛋仔」滑滑蛋撻雞蛋仔 $45

「泰興餅店」煎韭菜餡餅（配秘製醬油） $18／2件、$50／6件

「阿嬤飯團」即製黑芝麻雪糕 $28

「茶大椰」爆珠楊枝甘露 $40、山茶花椰子茶 $32

「茶大椰」椰子蛋撻 每件$15

「2+3 怡加新」栗米豆乳、低糖粟米汁、粟米汁 $50／3支

「糕點時光」杜拜朱古力Q餅 $40／件、$100／3件

「糕點時光」糯米糍 $60／4件、$100／8件

場內設有用餐區，方便大家「掃街」。

活動開始的第一天，中午時分已經人頭湧湧。

「華懋荃味道」荃灣街頭小食街

日期：2026年5月9、10日

時間：12nn-8pm

地點：荃灣D·PARK L1 中庭草地

Facebook：https://www.facebook.com/dparkhk