商業英語詞彙篇(2)｜Lego拆字法則：7大Prefix助你描述數據與資源分配更精準

上文提到，英語詞彙的構成就像玩Lego，只要掌握有限的前綴（prefix）顆粒，就能夠自行拆解和組合出大量詞彙。在第一篇文章中，我為大家介紹了一些表示否定或逆轉的前綴，例如“dis”、“mis”、“non”及“un”。學會這些前綴之後，你已經能夠推斷出例如“disagree”、“miscalculation”、“non-refundable”及“unforeseen”等常用商業詞彙的意思。

在本篇文章中，我們將會進入第二個範疇：表示程度或大小的前綴。這類前綴在商業場景中同樣非常實用，尤其是在描述數據、資源分配、表現評估及市場趨勢的時候。例如，當你想表達「預算超支」或「人手不足」，你需要懂得使用“over”和“under”。當你想描述「競爭極度激烈」或「急速增長」，你需要掌握“hyper”這個前綴。讓我們逐一拆解這些重要的Lego顆粒。

第一部分：表示過量或不足的前綴

1. “over”

“over” 表示「過度」或「過多」。當一個動作或狀態超出了合理的範圍，便可以在字根前面加上 “over” 。例如 “overbudget” 意思是「超出預算」，這是項目管理中最不願意聽到的詞彙之一。 “overstaffed” 意思是「人手過多」，描述公司擁有超過實際需要的員工。 “overestimate” 意思是「高估」，常用於銷售預測、需求分析或成本估算的語境中。 “overdue” 意思是「逾期」，用來形容未能在指定日期前完成的付款或任務。

例句：

"We overestimated the demand for this product, resulting in excess inventory."

「我們高估了這個產品的需求，導致庫存過剩。」

例句：

"The project is already overbudgeted by 15 percent, and we are only halfway through."

「該項目已超出預算百分之十五，而我們只完成了一半。」

2. “under”

“under” 與 “over” 相反，表示「不足」或「過少」。例如 “understaffed” 意思是「人手不足」，這是許多香港公司在繁忙季節經常面對的問題。“underperform” 意思是「表現不佳」，可以用來形容員工、團隊或投資產品的業。 ““underestimate” 意思是「低估」，與“overestimate”相對，指對某件事情的判斷低於實際情況。“underutilized” 意思是「未充分利用的」，常用於描述資源、空間或人才的浪費。

例句：

"The project was delayed because the team was understaffed during the peak season."

「項目延誤的原因是團隊在旺季期間人手不足。」

例句：

"Our current warehouse space is underutilized, so we can sublease the extra area."

「我們目前的倉庫空間未被充分利用，因此可以將多餘的地方分租出去。」

第二部分：表示超越或低於的前綴

3. “super”

“super” 表示「超越」、「超級」或「在上」。在商業英語中， “super” 並不只是口語中的「超級好」，它還有更專業的用法。例如 “supervisor” 意思是「監督者」或「上司」，是指負責監督其他員工工作的人。 “superior” 可以作名詞或形容詞使用，作為名詞時表示「上級」，作為形容詞時表示「較優的」。 “supercharge” 意思是「增壓」或「強化」，常用來形容為某個系統或策略注入額外的動力。 “supersede” 意思是「取代」，指新的事物取代舊的事物，常用於描述新技術、新規定或新產品的推出。

例句：

"You need to obtain approval from your supervisor before proceeding with this expenditure."

「在進行這項開支之前，你需要獲得你的上司批准。」

例句：

"This new software will supersede the old system by the end of the quarter."

「這款新軟件將於本季度末取代舊系統。」

4. “sub”

“sub” 與 “super” 相對，表示「低於」、「次於」或「附屬」。例如 “subsidiary” 意思是「子公司」，指被另一間公司持有過半數股權的公司。 “subcontractor” 意思是「分包商」，指被主承辦商僱用來完成部分工作的外部公司。 “subtotal” 意思是「小計」，在發票或報價單上經常出現，是加總所有項目之前的金額。 “substandard” 意思是「低於標準的」，用來形容不符合質量要求或行業規範的產品或服務。

例句：

"Our subsidiary in Singapore handles all Southeast Asian operations."

「我們在新加坡的子公司負責處理所有東南亞業務。」

例句：

"The supplier delivered substandard materials, so we have rejected the shipment."

「該供應商交付了低於標準的物料，因此我們已拒絕該批貨運。」

第三部分：表示極端程度或規模的前綴

5. “hyper”

“hyper” 表示「過度」、「極度」或「超」。這個前綴通常帶有強烈的語氣，用來形容超出正常範圍的情況。例如 “hypercompetitive” 意思是「競爭極度激烈的」，用來描述一個市場中許多競爭對手激烈爭奪份額的狀態。 “hyperinflation” 意思是「惡性通貨膨脹」，是指物價急速上升、貨幣迅速貶值的經濟現象。 “hypergrowth” 意思是「急速增長」，通常用來形容公司在短時間內營業額或用戶數量爆發式上升。 “hypersensitive” 意思是「過度敏感的」，可以用來形容某人對批評或市場對某個消息的反應過大。

例句：

"We are operating in a hypercompetitive market where margins are razor thin."

「我們正處於一個競爭極度激烈的市場當中，利潤空間非常微薄。」

例句：

"The tech sector experienced hypergrowth during the pandemic, but that pace is now slowing."

「科技行業在疫情期間經歷了急速增長，但這個步伐現在正在放緩。」

6. “micro”

“micro” 表示「微觀」、「微小」或「小規模」。在商業環境中， “micro” 經常用來描述精細的管理或分析。例如 “micro-management” 意思是「微觀管理」，指上司對下屬的工作進行過度細緻的監督，通常帶有負面含義。 “microeconomics” 意思是「微觀經濟學」，研究個體經濟單位如家庭和企業的行為。 “micro-targeting” 意思是「精準鎖定」，指利用數據分析將市場推廣訊息發送給非常特定的客戶群體。 “micro-enterprise” 意思是「微型企業」，指僱員人數很少、規模極小的公司。

例句：

"Excessive micro-management can demotivate employees and reduce productivity."

「過度的微觀管理可能會打擊員工的積極性，並降低生產力。」

例句：

"Our marketing team uses micro-targeting to reach specific customer segments with personalised messages."

「我們的市场營銷團隊使用精準鎖定，以個人化的訊息觸達特定的客戶群體。」

7. “macro”

“macro” 與 “micro” 相對，表示「宏觀」、「巨大」或「大規模」。例如 “macroeconomics” 意思是「宏觀經濟學」，研究整體經濟現象如通貨膨脹、失業率和經濟增長。 “macro-level” 意思是「宏觀層面」，與「微觀層面」相對，指從整體或全局的角度看問題。 “macro-trend” 意思是「大趨勢」，指影響整個行業或社會的長期發展方向。 “macro-environment” 意思是「宏觀環境」，包括政治、經濟、社會、科技等外部因素。

例句：

"At a macro level, our expansion strategy makes sense, but we need to look at the micro details as well."

「在宏觀層面上，我們的擴張策略是合理的，但我們也需要關注微觀細節。」

例句：

"Rising interest rates are a macro trend that will affect all businesses, not just ours."

「利率上升是一個大趨勢，將會影響所有企業，而不僅僅是我們。」

以上七個前綴，即“over”、“under”、“super”、“sub”、“hyper”、“micro”及“macro”，涵蓋了商業英語中表示程度和大小的大部分詞彙。掌握這些Lego顆粒之後，你將能夠更精準地描述資源狀況、市場環境及公司表現。 (例如，你不再只能說 “too much budget” ，而是可以準確地說 “overbudget” ；你不再只能說 “too few people” ，而是可以專業地說 “understaffed” 。)

下一篇，我們將會探討表示「時間、順序或位置」的前綴，幫助你在描述項目進度、合約條款和流程步驟時更加得心應手。下期見！