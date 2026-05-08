5月大減價攻略︱崇光感謝祭＋惠康全場88折＋一田低至2折＋MegaBox Outlet一折起＋永安百貨送現金券

5月掃貨良機！除了半度一度的崇光感謝周年慶，精選貨品低至11折後，而永安百貨震撼大特賣貨品2折起吸客，今個星期行百貨公司 shopping最抵！準備周末補購日常食材及用品的你，必要留意一田大減價，超市筍貨抵至2折，還有限定5月9日惠康大『折』日，門市買滿$168即享全場88折優惠。商場都有不同消費優惠，MegaBox MEGA FEST 2026生活狂賞折，讓你一折起入手Outlet潮牌，荃灣廣場May Jetso Fest大搞消費回贈，屯門時代廣場更可換領高達$810餐飲商戶現金券。

崇光感謝祭低至11折

半年一度的崇光感謝周年慶已經回歸，崇光今年精心採用「40+1 喜悅加賞」為主題，呈獻低至11折的購物優惠折扣，由國際精品、時尚服飾、美容護膚，到電子電器、生活家品、運動塑身、寵物育兒等，應有盡有，更透過多元化的活動設計，增加購物體驗。仲未諗好母親節禮物的你，行一轉 SOGO應該有不少禮物idea。崇光感謝周年慶期間，母親節特別禮遇送玫瑰鮮花、周末美食車及6小時免費泊車，另有信用卡回贈及街頭巡遊等優惠。

• Part 1 (第一階段) 2026年5月1日至17日（共17日）

• Part 2 (第二階段) 2026年5月18日至31日（共14日）

崇光感謝祭2026︱母親節必買筍貨低至11折！免費換領小食＋玫瑰鮮花＋免費6小時泊車優惠

5.9惠康大『折』日」

5月9日（星期六）惠康特別推出「初夏大『折』日」，到全線惠康門市買滿$168，即享全場88折優惠！全線紅/白餐酒（原箱除外）買滿HK$300，可享額外85折。5月8日至14日一連七天，任選精選碗麵5碗或以上即享8折，任選家庭裝雪糕(420毫升-1.98公升)2件或以上或任選常溫支裝飲品（樽裝水除外）4支或以上更可享9折，以上優惠更可與5月9日門市買滿$168「全場88折」快閃優惠疊加使用，折上折，越買越抵！

5月9日限定限時超抵推介

精選多款食材及生活用品以驚喜價發售，包括泰國TP金枕頭榴槤、越南業務用鳳尾虎蝦等，優惠只限 5 月 9 日一天，把握機會到門市選購！

5 月 8 日至 14 日購物享更多「堅」正優惠，包括買 6 罐金寶湯罐頭湯 /意粉醬 295-312 克($30/3罐)，送總值$39 贈品；買任何子母常溫奶／牛奶飲品滿 $55，送總值$28贈品；買 4 支 Darlie 清新薄荷/淡雅花香/清香白桃酵素牙膏 120 克($192/4 支)，送總值$321 贈品。

• 買任何產品+$26換購島田屋稻庭真打急凍烏冬5x250克1包，價值$34.9

• 買任何家庭裝雪糕2件9折

• DREYER‘S®皇牌雪糕系列750毫升家庭裝 3件折實價$98.1，平均$32.7／件

• 雀巢®DRUMSTICK ®熱猜果園甜筒 優惠價$8／件

• 雀巢®牛奶公司™濃豆樂紅／綠豆奶條多件裝 優惠價$58／盒，平均$29／盒

• 燕塘 老廣州原味乳酪 買1送1, 平均$7／杯

• 茶息 紅豆薏米水／小吊梨湯 500毫升 優惠價$6／支

MEGA FEST 2026 Outlet一折、$1美食

5月1日至31日MegaBox推出MEGA FEST 2026生活狂賞折，衣、食、住、行購買消費都有著數，雲集超過2,000件人氣貨品，以震撼折扣發售，最低1折起即可輕鬆入手Outlet潮牌服飾、休閒運動用品、傢俬電家。餐飲方面，你可以$1換購多款美味佳餚、假日享受半價點心。車主來到MegaBox消費可享泊車及消費禮遇，包括最高5小時免費泊車，Mega Club會員早上11時或5時後入車及電子貨幣消費HK$100 即享4小時免費泊車。星期一至五早上11時至下午5時， Mega Club 會員於MegaBox食肆以電子貨幣消費滿HK$50，即享3小時免費泊車優惠。

MegaBox Outlet潮牌1折起

MegaBox Outlet掃潮牌最佳時機！and ST Outlet、 I.T Outlet結集多個人氣品牌限量貨品優惠低至1折， Brooks Brothers & Imaginex Outlet 惠顧指定產品滿HK$400或以上額外75折，Marimekko全系列襟針買一送一及精選產品低至4折，而Mega Club 會員享滿HK$2,000再減HK$200優惠。

• and ST Outlet· 限量貨品低至1折、精選貨品低至3折 · 2件額外9折、5件額外7折

• Brooks Brothers& Imaginex Outlet · 精選貨品低至1折 · 惠顧指定產品滿HK$400或以上額外75折

• Marimekko 精選貨品低至4折、全系列襟針買一送一

• New Balance · 精選貨品低至3折﹑低至HK$199

• 眼鏡 88 · 指定太陽眼鏡低至HK$500

• LOJEL指定旅行用品享低至75折

$1換購美食優惠

商場多間食肆提供低至HK$1換購優惠，包括旬彩火鍋惠顧任何定量套餐或火鍋放題可享HK$1換購美國SRF極黑和牛、爆丼屋惠顧正價產品（飲品除外）可享HK$1換購炙燒左口魚邊丼，以及California Pizza Kitchen堂食滿HK$200可享HK$1換購秘製蒜蓉牛油沙律醬配脆香薯條等。

• 旬彩火鍋· 惠顧任何定量套餐或火鍋放題可享HK$1換購美國SRF極黑和牛（限售30份）

• 爆丼屋 惠顧正價產品（飲品除外）可享HK$1換購炙燒左口魚邊丼（限售30份）

• 唐公館· 點心半價（星期六全日及星期日早茶／下午茶）

• 樂拉麵 堂食惠顧滿 HK$250即免費獲贈鐵板日式海鮮燒餅1份

• PHI Coffee &Pancake· 懷舊紅豆豆花咖啡買一送一

傢俬家品低至1 折

• IKEA提供超過70件貨品優惠價發售，精選貨品低至18折起

• Serta · Memory Foam Pillow 記憶枕1折HK$90（原價HK$898）（限量10件）

• TEMPUR · TEMPUR Prima Pillow 雲朵舒適枕35折HK$1,183（原價: HK$3,380）

戲票買一送一

MEGA FEST 2026生活狂賞折期間，Pick and Match試玩專業匹克球場設施半價試玩，每小時HK$150起，星期五及六憑指定信用卡於CineArt MegaBox享2D及IMAX戲票買一送一。

• Kids KidsPlayhouse · 正價入場門票HK$20折扣 (每日限量100套) HK$220玩100分鐘（假日） 、HK$180玩100分鐘（平日）

• Pick and Match · 低至半價每小時HK$150起試匹克球及綜合運動館設施，限量各100個名額

• Mega Ice· 2026年度DSE學生出示學生證即享HK$10折扣

5月生日有賞

5月1日至5月31日期間，顧客於MegaBox即日電子消費滿指定金額，即可獲得翡翠江南中式Omakase套餐、現金券、免費餐飲禮券、各款電器及精美禮品，5月份生日的Mega Club 會員更可額外獲MegaBox請食雪糕或睇戲，數量有限，先到先得，送完即止。

MEGA FEST 2026生活狂賞折

日期︰2026年5月1日至31日

地點︰九龍灣MegaBox

一田大減價低至2折、PayMe$48優惠券

一田春日購物賞 2026於 5 月 8 日至 17 日開始，全線分店（西沙GO PARK除外）限時勁減低至2折！一如以往超市設「$20／買一送一」筍貨專區，今次更全新推出「 $28必選專區」及日韓台人氣名物與過江龍手信推介。卡通粉絲必搶小熊維尼及星之卡比系列超值精品，還有一系列特價家電及廚具，而PayMe用戶可享$48 快閃優惠券，抵上加抵！

一田大減價低至2折︱超市$20／$28／買一送一專區＋PayMe$48優惠券＋小熊維尼星之卡比精品

永安震撼大特賣低至2折

仲未去永安震撼大特賣掃貨的朋友，要把握最後機會了！永安震撼大特賣即日至5 月25日舉行，有多款超抵精選家電、家品及食品勁減，大量指定精選貨品只售一口價 $50或 $100。即日起至2026年5月31日，建行（亞洲）信用卡會員憑信用卡即日累積購物淨額每滿$1,200（含煙草之貨品、印花換購貨品、指定貨品、指定專櫃及寄銷貨品除外），即可換領$30永安現金券1張。每次兌換最多可換領5張，總值$150！另外憑建行（亞洲）信用卡購買指定貨品，更可享額外95折優惠。

永安震撼大特賣

日期︰即日至5 月25日

地點︰上環德輔道中 211 號 永安中心、九龍彌敦道345 號 永安九龍中心、 尖沙咀東部 麼地道62號 永安廣場、

永安百貨官方網頁及永安網店

荃灣廣場 May Jetso Fest＋家居激筍折

荃灣廣場May Jetso Fest即日起至5月31日舉行，愛美一族只需於指定美妝、時尚配飾及服飾商戶消費滿指定金額即可獲高達10%禮券回贈，在入手最新夏季單品及護膚品的同時，享受折上折的掃貨快感。

「媽咪開餐！心意回禮」優惠亦吸引，只需於場內指定中式餐飲商戶消費滿指定金額，價值HK$200的心意禮包即時奉上，用滿滿驚喜甜透媽媽心窩！「家居激筍折」由超過20間人氣家居商戶參與，當中逾12間商戶豪派HK$500立減優惠。顧客於指定家居佈置商戶累積消費滿HK$8,000，即可以HK$1超值換購多款人氣好物，包括Ogawa 叻叻鬆按摩背墊、OSIM 幸運石按摩背墊、紅米 Pad 2 平板電腦、Marshall 便攜式藍牙喇叭、AirPods 4等，以最高性價比打造理想生活。

扮靚著數賞、媽咪開餐！心意回禮詳情

日期： 即日起至5月31日

時間： 上午10時至晚上10時

地點： 荃灣廣場L3顧客服務中心

春日家居激筍折詳情

日期： 即日起至6月7日

時間： 上午10時至晚上10時

地點： 荃灣廣場L3顧客服務中心（$500立減優惠於指定商戶內換領）

屯門時代廣場 換領$810餐飲商戶現金券

恒地旗下屯門時代廣場，即日至 5 月 31 日期間推出「購物有賞 滋味回饋」，H·COINS會員於屯門時代廣場以電子貨幣即日消費滿指定金額，並出示合資格的電子機印發票（需包含至少一張餐飲商戶收據），可換領合共高達HK$810的餐飲商戶現金券。

• 【獎賞1】即日電子消費滿 HK$1,200（最多兩張收據），可獲 HK$30 地茂館 或 華御結現金券 2張（名額：200個）；

• 【獎賞2】即日電子消費滿 HK$3,600（最多三張收據，其中一項必須為佳餚美食類收據），可獲 HK$50 堅信號 或 水門雞飯現金券 5張（名額：150個）；

• 【獎賞3】即日電子消費滿 HK$6,000（最多四張收據，其中一項必須為佳餚美食類收據），可獲 HK$100 和民 或 意粉狂熱現金券 5張（名額：100個）。

購物有賞滋味回饋獎賞詳情

日期：2026年4月24日至5月31日（或換完即止）

換領地點：屯門時代廣場南翼 L1 禮賓部

換領時間：12nn—9pm