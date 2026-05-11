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新聞報道一宗法院案件，曾任銀行高層的男子，涉在紅山半島單位內襲擊妻子。女事主供稱，其夫自去年被公司解僱後，開始情緒不穩和容易暴躁。案發當天，她提及午飯後想去理髮，要求丈夫陪伴子女兩小時，其夫情緒突變激動，大罵她是「屋邨妹」，之後更把她推在床上，拳打她的頭數下，之後又走出房間追著孩子，直至丈夫的母親跪地求他停手。
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紅山半島家暴案，中年危機代表作

財識兼收
止凡
財識兼收

　　新聞報道一宗法院案件，曾任銀行高層的男子，涉在紅山半島單位內襲擊妻子。女事主供稱，其夫自去年被公司解僱後，開始情緒不穩和容易暴躁。案發當天，她提及午飯後想去理髮，要求丈夫陪伴子女兩小時，其夫情緒突變激動，大罵她是「屋邨妹」，之後更把她推在床上，拳打她的頭數下，之後又走出房間追著孩子，直至丈夫的母親跪地求他停手。

 

中年危機個案

 

　　案件仍在審理，未知入罪與否。從案情內容表面看，算是典型的中年危機個案。過去曾分享有關中年危機的話題，亦是其中一個頗受網友關注的系列（見連結）。中年危機當中最大問題是財政、健康及生活壓力。人到中年，面對家庭生活壓力，年齡與健康問題令競爭力下降，當遇到裁員時，處境絕對比年輕人更糟糕。

 

紅山半島家暴案，中年危機代表作

當遇到中年危機，就算平日是好好先生，情緒也會變得相當波動。(Shutterstock)

 

看低別人（屋邨妹）

 

　　有一點值得討論，當事人大罵妻子是「屋邨妹」，這反映他的自大與無知。近日開演唱會的草蜢也表示，作為「屋邨仔」，有此成就，很自豪。其實我覺得連「屋邨仔」這個身份也不用強調，正所謂「英雄莫問出處」。

 

　　世界上總有人比你不幸，不及你富有、不及你聰明、不及你幸運。但請不要看低人，看不起人、高傲自大，只會反映你的修養，並不會令你高一點。再禪一點，大家人生在世也只是過客，把一生活得有意義與精彩，鹹魚白菜也好好味，長大吧！

 

洗濕個頭

 

　　聽聞一些老闆會使出招數留住年輕才俊，故意讓員工享受過上流社會的物質生活。例如帶他們出席上流社會應酬，讓員工享受美食、注意衣著、穿著名牌，甚至乎提供豪宅宿舍、名車等，員工習慣了紙醉金迷的生活，自覺高人一等，為維持現有生活，便只能死心塌地去工作。

 

　　當事人自以為進入了上流社會階層，心理上回不了頭，但現實中卻在開倒車，情緒上出現了問題。如果一起步未有過好日子，猶如數十年前的香港，家家戶戶也沒有冷氣，大家都不覺得是一回事。然而，由好轉衰，卻深感痛苦，人性如此。

 

環境順逆

 

　　正所謂「人有三衰六旺」及「難得少年窮」，運氣不會跟你一世。若自小出身不好，靠努力向上游，時來運到時，由衰轉盛，當然開心；倘若自小行好運，上了年紀才來個大逆轉，由盛轉衰，不是人人可以適應。甚至乎，平日的好好先生，面對逆境時，隨時變了另一個樣。

 

　　很多人可以共富貴，但不是太多人可以共患難，更多的是「大難臨頭各自飛」。記得結婚誓詞中的 「無論環境順逆、疾病健康，我都永遠愛慕你、尊重你，終生不渝」，雖然部分人把發誓當成「食生菜」，但無論如何，誓詞內容頗有意思。結婚時是最甜蜜的，雙方正值壯年，年輕貌美，未有面對太大生活壓力，未見任何考驗。當跌至人生低谷，才是真正考驗。

 

別啞忍

 

　　最後，作為母親，面對家庭暴力，可能有很多顧慮，例如考慮到日後生活，希望多一事不如少一事，以為此處理對小朋友好，所以偏向啞忍。個人認為，當以暴力發洩，絕對不只是一次性的，而這個環境對小朋友的身心發展亦不是好事，所以，別啞忍。

 

相關連結：

中年危機 (imoney)

中年危機 打工仔投資目標未必要發達

你feel到中年危機未？

中年危機並不如此簡單

Tags:#財識兼收#中年危機#家庭暴力#情緒健康#婚姻#育兒#裁員#失業
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