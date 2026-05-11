東大，即是中國，是2026年5月環球焦點所在月初伊朗外長來訪，月中特朗普又來訪，5月下旬，普京來華啦！全球「網紅」，伊朗、美、俄，都齊集東大，你不放眼東大，眼瞎！

5月6日伊朗外長阿拉格齊來華，王毅外長熱情接待，之後有外交公告：

阿拉格齊通報了伊美談判最新情況及伊方下步考慮，表示事實已證明，政治危機無法通過軍事手段解決，伊方將堅決維護國家主權和民族尊嚴，同時通過和平談判方式，不斷積累共識，尋求全面、永久的解決方案。目前可盡快解決好霍爾木茲海峽開放問題。伊方高度讚賞和認同國家主席習近平提出的關於維護和促進地區和平穩定的4點主張，讚賞中方始終站在歷史正確一邊，本著建設性態度為阻止局勢惡化及外溢作出了不懈努力。伊方信任中方，期待中方為促和止戰繼續發揮積極作用並支持建立能夠統籌發展與安全的戰後地區新架構。

王毅重申中方對伊朗局勢的原則立場，強調自戰事發生以來中方一直積極勸和促談。習近平鄭重提出維護和促進中東和平穩定的4點主張，得到國際社會積極回應。目前地區局勢正處戰和轉換關鍵節點。中方認為全面止戰刻不容緩，重啟戰端更不可取，堅持談判尤為重要。中方支持伊方維護國家主權和安全，讚賞伊方願通過外交途徑尋求政治解決。關於海峽問題，國際社會對恢復海峽正常安全通行有共同關切，中方希望當事方盡快回應國際社會的強烈呼聲。關於核問題，中方讚賞伊朗關於不發展核武器的承諾，同時認為伊朗有和平利用核能的正當權利。中方主張海灣和中東國家應當把命運掌握在自己手裏，鼓勵伊朗和更多波斯灣國家開展對話，實現睦鄰友好，支持由地區國家建立共同參與、維護共同利益、實現共同發展的地區和平與安全架構。

豺狼來要持獵鎗戒備

伊朗認定中方是支持和平的一方，中國認為伊朗是朋友，朋友來了有好酒。

跟著美國總統特朗普或於5月14日來華，之所以謂可能，因為這是隻豺狼，要持獵鎗作警戒。

5月1日，一架美軍C-17運輸機降落了在北京首都機場。到5月3日為止，一共有4架C-17先後降落在北京航空圈。就在同一天，美國財長貝森特公開確認特朗普沒有計劃推遲訪華行程。

白宮的外交機器亦在全速開動，財長、國務卿、貿易代表輪番跟中方通話，就為了把5月14日的元首會晤敲定下來。

在中美關係這個全球最重要的雙邊關係上取得某種突破，哪怕僅僅是會晤本身，都能在輿論場上塑造一個總統正在管控大國關係，維護國家利益的形象，這是他最擅長的政治營銷。問題是北京並不急於配合這場營銷，中方非常清楚特朗普對會晤的需求，在時間維度上，比他願意承認的要逼切的多，而任何緊逼感都會轉化為談判桌上的籌碼。這就是為甚麼對於美軍機降落北京這件事，外交部的回應只有簡簡單單4個字「注意到了」。

有關報道沒確認、沒否認、沒歡迎，沒任何情緒色彩的詞彙。為甚麼中方會這麼克制？

內地軍事評論家「局座」張召忠分析，得把時間拉回到2017年那場著名的故宮茶敘。當時特朗普第一次訪華，中方給予了極高的禮遇，故宮、寶運樓茶敘、暢音閣聽戲，金磚國家領導人合影、長城合影、商業合同簽了2500多億美元，創造了中美經貿史上的紀錄。習近平和特朗普在故宮紅牆下散步的畫面，傳遍了全世界，很多中國老百姓當時覺得中美關係可能要進入一個新時代，結果呢？訪問結束後僅僅幾個月，特朗普政府就發動了對華貿易戰。先是500億美元關稅，然後加到2000億美元，再然後是科技封鎖、華為禁令、對台軍售升級，北京付出的熱情和誠意，換來的是關稅清單和實體清單。

台灣問題不能退讓

從2017年到2026年，9年過去了，中方心態已發生深刻的結構性變化，熱情接待的外交形式還在，該有的禮數不會少，但實質內容的期待已被大幅遏低，北京不再指望一次峰會能解決任何根本性問題。中美之間的結構性矛盾、貿易不平衡、技術競爭，地緣政治碰撞、意識形態對立，不是喝一次茶、合一張影就能化解的。但這並不意味著中方拒絕會晤，恰恰相反，中方願意利用這場會晤，來做一個更務實的事情，劃清底線，在所有的底線裏面，最核心、最不可退讓的一條，就是台灣問題。

特朗普的交易型外交思維說白了就是把一切問題都轉化為可討價還價的籌碼，他在商業談判就這麼幹，你要這個、我要那個，大家互讓一步，最後成交。這種思維滲透到外交領域後就變成了台灣問題也可以談，可以調整對台軍售的節奏，可以限制台灣地區領導人的過境規格，可以在公開聲明裏降低協防台灣的調門。所有這些都是籌碼，都可以用來交換北京在經貿、中東或者其他議題上的讓步。

中方對這件事的態度是極其明確的，外長王毅在4月30日跟美國國務卿盧比奧通電話時直接用了個非常重的詞，他說：「台灣問題是中美關係中最大的風險點」。這個詞不是隨便用，在外交語言裏最大意味著，沒有之一。風險點意味著如果，不處理好，可能會引發難以控制的後果。這句話其實就是說給特朗普聽的，你那個交易思維在別的地方可能管用，在台灣問題上絕對不行。

從最新的動向來看，特朗普可能已經意識到台灣牌並沒有他想像的那麼好打，因為中國在台灣問題上的底線是全方位的，不僅有外交表態，還有實實在在的軍事反制能力，解放軍在台海周邊的巡航已經常態化。

4月份剛剛結束的聯合力艦2026年演習，出動了包括山東艦在內的多艘主力艦艇和數十架戰機，演習區域覆蓋了台灣東南北3個方向，這種演習的威懾力遠比口頭抗議要直接的多。

過去數十年，美國靠美元霸權、軍事霸權、科技霸權三重壁壘牢牢掌控著全球規則制定權，想要打遏哪個國家、限制哪個產業，幾乎都一呼百應，但現在這套霸權體系正在從內部慢慢鬆動瓦解。美元層面，愈來愈多國家開始在能源貿易、大宗商品結算中使用本幣，避開美元清算體系。中東多個產油國早已和中方達成石油人民幣結算合作，金磚國家也在持續搭建跨境支付體系，逐步降低對SWIFT系統的依賴。一旦美元的結算霸權被持續削弱，美國依靠加息降息收割全球，轉嫁自身通脹危機的套路就會慢慢失效，這也是當下美國通脹居高不下，經濟內生動力不足的隱藏原因之一。

中美會談三大議題

且看雙方各自想在5月14日會晤談甚麼？這個對比特別有意思，美方希望會晤涵蓋3大議題：經貿協議、中東局勢協調、軍事溝通機制重建。

1. 經貿方面，特朗普需要兌現他競選時承諾的帶回就業崗位，所以他想跟中方簽一份新的採購協議，讓中國多買美國的農產品和能源產品。

2. 中東方面，他希望中國能夠利用跟伊朗的關係，幫美國緩和霍爾木茲海峽的緊張局勢，至少不要讓油價再繼續升了。

3. 軍事溝通方面，兩軍在南海和台海的近距離接觸愈來愈頻繁，美方擔心哪一天擦槍走火，所以想建立一個更穩定的熱線機制。

中方的議程完全不同：

1. 經貿方面，中方不是不想談經貿合作，但前提是美方要先糾正錯誤做法，具體來說有3條：

第一，取消所謂的芬太尼關稅，美國以芬太尼為由，對中國商品加徵的懲罰性關稅是毫無道理；

第二，解除對中國關鍵技術的出口管制，至少在成熟製程芯片上要鬆綁；

第三，停止將中國企業隨意列入實體清單，特別是那些完全沒有證據的指控。

這3件事做不到，後面的大單就免談。

2. 中東方面，中方的立場是一貫的，勸和、促談、停火止戰，中方願意發揮建設性作用，但拒絕被捲入美伊對抗的任何一方。中國跟伊朗有正常的經貿關係，也跟海灣國家有良好的合作，不會因為美國的要求就犧牲自己的中立立場。

3. 軍事溝通方面，中方同意保持對話渠道暢通，但前提是美方必須停止在中國周邊進行挑釁性軍事活動--就是美軍艦機頻繁穿越台灣海峽抵近偵察，在南海搞所謂航行自由行動，這些活動如果不停止，再多的熱線也解決不了根本問題。

雙方的訴求在關鍵點上幾乎沒交集，美方想要的是中國配合解決問題，中方想要的是美國先取消對中國的打遏再來談。這就是為甚麼很多分析人士認為5月14日的會晤與其說是一場談判，不如說是一場交底，雙方各自把底線和紅線攤在桌面上，確認哪些問題可以繼續對話，那些問題無法妥協。

那這場會晤到底有沒有意義呢？當然有，它的意義不在於解決具體問題，而在於定調。你可以把它理解成一場戰略層面的對表，中美關係當前的困境，不是任何一次峰會能夠解開的。貿易不平衡需要漫長的談判和利益交換、技術競爭需要雙方找到各自都能接受的邊界、地緣政治的碰撞需要建立危機管控機制、意識形態的對立需要長期的溝通和磨合。一次會晤最多能做的就是確認雙方願意繼續博弈下去，而不是走向徹底脫勾或者直接對抗。

對特朗普來說，這次訪華的政治價值在「我在與中方溝通」這事實，他回美後可跟選民說：你們看我跟中國領導人坐在一張桌子上，我在為美國利益努力，這就能對沖部分國內支持率下滑的壓力。

對中方來說，這次會晤價值在我把紅線劃得更清楚，中方不旨望一次會晤解決甚麼問題，但可利用這個機會，把在台灣問題、貿易問題、科技問題上的原則立場，當面直接不留餘地的傳達給對方。

中美同床異夢成常態

雙方各取所需，但期待不一，這種同床異夢的狀態就是未來很長一段時間中美關係的常態。

5月14日的會晤會成中美關係的轉折點嗎？大機會不會，因轉折需要雙方同時踩煞車，同時調整方向，而目前只有特朗普有這個需求，北京並不著急，時間在中方這一邊。中國經濟的韌性，5%的季度增速，持續擴大的貿易順差，不斷改善的產業結構，加上在全球供應鏈中不可替代的地位，決定了北京可以承受比華盛頓更長的博弈周期。

特朗普需一場外交勝利來應對6個月後的中期選舉，中國可以等。美國意識到對華打遏不僅沒效果，反而在不斷損害自身利益。當然這不是說中方不希望關係改善，改善是好事、和平是好事、對話是好事，但改善必須建立在相互尊重、平等、互利的基礎上，不能是以中方的核心利益為代價的改善。長遠來看，大國之間的博弈從來都不是一朝一夕的較量，而是耐力、定力、產業實力、制度韌性的綜合比拼。美國靠著百年積累的優勢肆意打遏，終究只是短期的投機行為，違背全球化發展規律，違背各國共同發展訴求的策略，注定無法長久。

我們只需要穩住自身發展節奏，深耕實體經濟，突破關鍵核心技術，穩步拓展全球合作空間，就足以在長期的大國博弈當中站穩腳跟，掌握主動權。無論外部環境如何風雲變幻，自身的強大，永遠是應對一切風險挑戰的最大底氣。

4月俄外長拉夫羅夫訪華晤習近平，在記者會上表示俄總統普京將在上半年訪華。俄報章《Vedomosti》指普京會在5月18日那周到中國。

拉夫羅夫在華時表示俄羅斯隨時準備協助受到中東危機影響的中國及其他國家提供能源供應。言外之意是，如中國的伊朗供油出問題，俄油可頂上，即是打擊了美國欲斷伊朗油供中國的壞心思。

此中可見，5月，在東大會出現：

1. 伊朗請求中國出面，主持中東地區的公道。

2. 特朗普來華希望中國在不少方面的配合（唔好講話求救，咁傷美國人心），但中方會借此機會劃出N條紅線，警告美國唔好過界。

3. 然後中俄來個後台總結，制出下一套中、俄、巴、伊聯手重建中東(Without USA)。

今年5月艷陽天可以是此後5年、10年的變天月。希望今日之後世界不再被TACO、TACO、TACO所煩。因TAW不是Trump Always Win，而是Trump Already Worn（特朗普已耗完）。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）