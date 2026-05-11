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美伊談判起伏跌宕，特朗普在自媒體上的言論更是斑斕多彩，金融市場中好事者從TACO（Trump Always Chickens Out，特朗普總是臨陣退縮）到NACHO（Not A Chance Hormuz Opens，霍爾木茲海峽絕無可能開放），編造出各式交易主題，未變的是美股的升勢，韓股、台股更是暴漲。資金從銀行帳戶流向股票帳戶和ETF，投資氣氛熱烈。油價回落、就業改善、盈利強勁，支持著美股連創新高，債市則審慎向上。恐慌指數恢復平靜，美元指數轉弱，油價跌、金銀升，大宗商品走強，日圓在干預聲中升值。
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巴郡、蘋果和軟銀在AI賭桌上

陶冬天下
陶冬
陶冬天下

　　美伊談判起伏跌宕，特朗普在自媒體上的言論更是斑斕多彩，金融市場中好事者從TACO（Trump Always Chickens Out，特朗普總是臨陣退縮）到NACHO（Not A Chance Hormuz Opens，霍爾木茲海峽絕無可能開放），編造出各式交易主題，未變的是美股的升勢，韓股、台股更是暴漲。資金從銀行帳戶流向股票帳戶和ETF，投資氣氛熱烈。油價回落、就業改善、盈利強勁，支持著美股連創新高，債市則審慎向上。恐慌指數恢復平靜，美元指數轉弱，油價跌、金銀升，大宗商品走強，日圓在干預聲中升值。

 

　　美國4月非農就業數據連續第二個月明顯超出分析員預期，就業增加11.5萬。將過去兩個月的新增就業合在一起，那是2024年以來最強勁的勞工市場表現，看來就業已經擺脫了去年幾乎零增長的趨勢。細分看，不僅醫療健康行業持續亮麗，交通物流、零售均有反彈，之前偏弱的建築、休閒酒店也有起色。當然，建築業的增長來自數據中心，而非傳統的房地產或產業投資。

 

　　連續兩個月的就業回暖，仍有數據修正的風險，但似乎在確認去年勞工市場所遭遇的寒潮可能最壞時間已經過去。50歲以上人群和25歲以下人群找工作依然困難，不過核心年齡層的就業情況不差。整體市場的勞工需求不算火爆，但已進入了穩定期，可以對經濟和消費提供支援。

 

　　筆者關注的時薪按月增長為0.2%，不如預期，更跟不上目前的通脹腳步，是本月就業數據中的弱項，也再次印證美國K型經濟發展的格局——在股市賺到大錢的人繼續消費，而沒有投資能力的低收入家庭則飽受生活成本上漲的衝擊，這些人的購買力不足以影響消費大局，卻握有大量選票來衝擊中期選舉。

 

　　就業形勢趨穩，減輕了即將上任美國聯儲局主席的沃什所面臨的短期減息壓力，市場更相信近期降息的可能性不高。以目前的物價形勢和就業狀況，聯儲局的確缺乏理據和動力下調利率，以不變應萬變估計是沃什的起勢。筆者認為，下一個利率動作的推出，取決於通脹會否失控，或者金融市場會否失控，前者主導加息，後者主導寬鬆。

 

　　目前金融市場上呈現出四個脫勾：1）戰爭與股市脫勾，2）美股與美債脫勾，3）美元與黃金脫勾，4）流動性與風險偏好脫勾。四個脫勾之下，全球股市進化出AI大戰油價的名局面，在過去五周中AI完勝，不僅美股迭創新高，晶片公司權重甚高的韓股、台股更顯火爆。全球資金在虹吸效應下，上演了一出罕見的資產組合重新配置。

 

　　這次Risk-on是有盈利支持的，S&P500公司中，85%的業績好過市場預期，記憶晶片需求之大、價格之強悍令人瞠目，但是這輪瘋漲能否持續則見仁見智。預計6月出閘的SpaceX可能吞噬巨大的流動性，美股能不能挺得住，將是一個重要看點。

 

巴郡、蘋果和軟銀在AI賭桌上

AI突破是場革命，會改變人類的一切，但AI企業的命運是另外一回事。(Shutterstock)

 

　　最近，兩家傳奇公司的掌舵人退位了。第一家是巴郡，投資大師巴菲特將公司交給了新任CEO阿貝爾(Greg Abel)；第二家是蘋果公司，供應鏈大師庫克將帥印交給了新任CEO特納斯(John Ternus)。兩位接班人不約而同表示，不急於改變他們前任的投資策略，有耐心等待機會。

 

　　巴菲特執掌巴郡60年，投資回報5.5萬倍，在股市乃是封神級別的存在，他最後一個神來之筆正是大舉吸納蘋果。然而，如今巴郡組合中現金比例竟高達四成，而美股在狂飆。巴菲特錯過了移動互聯網革命，錯過了AI革命，他的接班人仍在「等待機會」。

 

　　庫克執掌蘋果15年，這段時間蘋果股價上漲了近2000%，蘋果在高端消費移動裝置上建立起的生態圈帶有巨大的黏性，並為公司持續創造優質現金流。然而，庫克任期內除了維持和升級前任喬布斯主導的產品外，於創新上乏善可陳，也沒有跳進AI大投資的洪流，只是寄望可以佔據AI鏈中關鍵環節獲利，他的接班人也說要「等等」。

 

　　巴菲特不願意分股息，講究複利投資，尋求現金流穩定的龍頭企業，但是覓得這樣投資標的變得愈來愈難，在過去十幾年，巴菲特幾乎每年都跑輸大市。投資者對大師有信仰，但是對大師接班人還有沒有信仰呢？庫克則樂意分紅，不過刻意迴避了AI的龐大數據中心建設。股票回購捧紅了庫克，但市場對他的接班人有沒有同樣耐心？

 

　　無獨有偶，最近市場出現的第三個新聞，是軟銀將旗下尚未盈利的AI資產打包，準備下半年上市套現。軟銀在OpenAI被套牢了近650億美元，總負債比率已達140%，還有大量短債即將到期。為了應付短債，軟銀在大量拋售上市公司股票，在盈利條件不成熟下硬推IPO，並發行巨額長債。哪怕變賣資產，軟銀也all in AI浪潮。

 

　　三家企業背景不同、願景不同，打法很不同，卻一起坐上了AI的賭桌。巴郡選擇了缺席AI浪潮，蘋果選擇了跟隨戰術，軟銀就選擇了以小博大一鋪賭輸贏。筆者沒有資格評價哪一種企業策略更好，她們在歷史上都曾經偉大過，但是在未來的岔路口卻作出了截然不同的判斷。

 

　　筆者看來，AI突破是一場革命，它會改變人類的一切，其影響無遠弗屆，但是AI企業的命運是另外一回事。過去許多次科技突破，都在歷史上留下濃重的一筆，不過大量科技企業卻倒在征途上。如今互聯網在世界上已經普及，但是本世紀初互聯網革命爆發時的弄潮兒，卻沒有幾家存活到今天，成大氣候的更是一家都沒有。

 

　　本周焦點有二：1）G2首腦會談，2）聯儲局主席換崗。資料方面，關注美國CPI、日本家庭支出及歐元區GDP。

 

　　本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

Tags:#陶冬天下#股市#投資#特朗普#美伊談判#TACO#NACHO#就業#工資#通脹#K型經濟#巴郡#蘋果#軟銀#科技革命#AI #人工智能
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