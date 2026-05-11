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即拿即走的無人商店  Amazon Go最新發展、日本便利店試點
數碼創科

即拿即走的無人商店  Amazon Go最新發展、日本便利店試點

改朝換代Digital
Jimmy Leung
改朝換代Digital

　　前疫情時代在超市排隊已經是一個很折磨人的體驗了，而在疫情中去超市和其他的顧客頻頻擦肩而過更感覺是一種玩命體驗，無人商店正是這一夢想的解法，對商店來說減少了僱傭成本，而對顧客來說也會減少等待時間，優化購物體驗。

 

　　亞馬遜早在2018年就在西雅圖推出了Amazon Go無人便利商店，當顧客進超市的時候只需要掃描自己的Amazon app就會授權將實體店的購買在帳戶中完成。而高科技的地方在於，商店是怎麼知道顧客買了甚麼東西的呢？

 

　　當消費者進店時，系統就會通過攝像頭進行人臉識別，當顧客拿起或放下商品時，貨架的感測器和攝像頭會記錄下這一行為並即時傳送到app中自動完成結帳。

 

　　通過使用電腦視覺、感測器融合和深度學習等技術，亞馬遜真正的實現了讓顧客即拿即走這一Just walk out的方便快捷。

 

即拿即走的無人商店  Amazon Go最新發展、日本便利店試點

即拿即走的無人商店  Amazon Go最新發展、日本便利店試點

 

　　2026年最新發展：Amazon Go與Amazon Fresh實體店已於2026年初全面關閉（約15家Go店與57家Fresh店），轉向Whole Foods擴張與同日到達生鮮配送。亞馬遜表示，雖然顧客反饋正面，但尚未找到可大規模擴張的經濟模型。

 

　　不過，Just Walk Out技術本身並未消失，反而轉向B2B授權模式。目前已在超過360家第三方零售點（涵蓋美國、英國、澳洲、加拿大等5國）部署，2025年新增150家。技術也擴展到亞馬遜自家40多個北美履行中心休息室，並計劃2026年進一步增加，讓員工快速取餐無需排隊。

 

　　體育場館等場景中，交易量與銷售額顯著提升（部分案例交易增加85%、銷售增加112%）。

 

　　亞馬遜還曾在疫情無接觸熱潮中推出Amazon One「讀掌」技術，但因採用率有限，已宣布2026年6月3日前在零售店全面停止服務。

 

　　我們的無人店，卻選擇在日本及緬甸落地。

 

即拿即走的無人商店  Amazon Go最新發展、日本便利店試點

即拿即走的無人商店  Amazon Go最新發展、日本便利店試點

 

　　日本因嚴重勞動力短缺，尤其便利店與超市，無人/半無人商店發展迅速，但也面臨現實挑戰。2025年約77.1%的超市已導入自助或半自助結帳系統，2026年仍有超市計劃增加設備。

 

　　便利店試點：FamilyMart在JR車站等地開設無人分店，Lawson推出「Lawson Go」等AI+人臉識別試點，7-Eleven也在探索。但全面擴張速度低於預期，主要因設備成本高、部分服務（如繳費）仍需人工。

 

即拿即走的無人商店  Amazon Go最新發展、日本便利店試點

即拿即走的無人商店  Amazon Go最新發展、日本便利店試點

 

　　除了高科技無人店，日本還有許多Honor system（誠信制）無人蔬果店或食品店，體現社會信任文化。

 

　　無人商店/Just Walk Out技術已成為零售數位轉型的關鍵一環，整體而言，日本正從「完全無人」轉向「智慧輔助」與自助結合，平衡成本、隱私與顧客需求。

 

　　未來，無人零售不會完全取代實體店，而是演化為更智慧、更有彈性的零售生態。但要讓購物體驗既高效又有趣，仍需結合實體店的社交與發現樂趣。

 

Tags:#無人商店#Amazon Go#Amazon Fresh#Whole Foods#Just Walk Out 技術#B2B#日本#便利店#超市#勞動力短缺#自助結帳#人工智慧#人臉識別#電腦視覺#感測器#數位轉型#零售生態演化
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