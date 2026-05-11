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《寂靜的朋友》分享會｜梁朝偉憂鬱眼神背後 藏童年惶恐與家庭破裂
娛樂新聞
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《寂靜的朋友》分享會｜梁朝偉憂鬱眼神背後 藏童年惶恐與家庭破裂

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　梁朝偉主演的新戲《寂靜的朋友》（Silent Friend）於國際上映，香港亦即將在5月14日可以欣賞到。梁朝偉近日在紐約做宣傳工作，於放映會的問答環節向觀眾透露悲傷的童年生活。他一雙標誌性的憂鬱眼神卻來自充滿恐懼及淚水的童年。

 

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　　梁朝偉最近為新戲《寂靜的朋友》（Silent Friend）到不同地方宣傳，日前於紐約林肯中心出席分享會，在放映會後的問答環節中，他罕有真情流露坦言自己一對迷倒萬千女士的憂鬱眼神，卻源自破碎童年。

 

《寂靜的朋友》分享會│梁朝偉「憂鬱眼神」背後藏惶恐童年，家庭破裂躲被窩中哭泣

梁朝偉近日為電影宣傳。（劉嘉玲IG）

 

　　擁有一對標誌性憂鬱眼神的梁朝偉，一直被指雙眼讀得說話，只要跟他對上雙眼，必定有觸電的感覺。不過原來這種憂鬱眼神受過「長期訓練」，他透露童年時本來是活潑、好動的小男孩，不過父母經常有激烈爭執，加上父親長期酗酒，梁朝偉的童年無助又惶恐，每晚也害怕得躲在被窩中暗自落淚，偷偷地釋放內心的恐懼。 

 

《寂靜的朋友》分享會│梁朝偉「憂鬱眼神」背後藏惶恐童年，家庭破裂躲被窩中哭泣

 

　　為怕外界過度關注，梁朝偉從小變得不輕易與別人交流，築起心牆漸漸性格也變得敏感和孤僻，這種近乎自我封閉的性格，卻讓他在演戲時找到出口，他視演戲並不單只是一份工作，而是一個自癒良方，他透過飾演不同的角色，變得如另一個人把內心情感得以宣洩出來。

 

《寂靜的朋友》分享會│梁朝偉「憂鬱眼神」背後藏惶恐童年，家庭破裂躲被窩中哭泣

梁朝偉在單親家庭中長大。（資料圖片）

 

　　梁朝偉曾經承認患有社交恐懼症，當時他提到父母離婚對自己打擊很大，從此封閉自己並坦言從小特別敏感，還深刻記得當年冬天天氣很冷。及後，梁朝偉父親間中會帶他去玩，但他深刻記得當年感受並不快樂，卻仍然難忘父親穿著甚麼衣服。

 

《寂靜的朋友》分享會│梁朝偉「憂鬱眼神」背後藏惶恐童年，家庭破裂躲被窩中哭泣

在美國宣傳期間，喜遇偶像羅拔迪尼路 (Robert De Niro)

 

《寂靜的朋友》分享會│梁朝偉「憂鬱眼神」背後藏惶恐童年，家庭破裂躲被窩中哭泣

梁朝偉近日為電影宣傳，與劉嘉玲、Ildiko Enyedi合照。（劉嘉玲IG）

 

　　不過，近來梁朝偉愈來愈放開，早前在台灣金馬電影大師課中，跟年輕人交流拍電影心得，他坦言：「我覺得現在是我表演最後一個階段，以往我只是一直拍些跟團隊熟悉和導演，現在我會嘗試離開舒適圈，也沒甚麼可怕，多嘗試新的東西。把自己準備好，會有很多人看到你的表演。」而這次跟《寂靜的朋友》導演Ildiko Enyedi合作非常愉快，梁朝偉表示拍攝前已經收到詳盡的劇本，讓他拍攝前有充份時間探討角色，令他拍得很安心。

 

《寂靜的朋友》介紹：

       榮獲威尼斯影展國際影評人聯盟獎，柏林影展最佳電影導演伊迪高安怡迪細膩延續《夢鹿情緣》感知探索，梁朝偉首次主演歐洲電影，以溫柔與靈氣為故事注入生命：佇立校園的銀杏樹寂靜悠然，守望三個時代裡人類與自然深層聯繫的動人詩篇。1908年，才華橫溢的女學生為探尋自然的神聖規律，勇敢衝破性別束縛；70年代，靦腆男孩為了愛情悉心照料一盆天竺葵，意外感受到生命間的奇妙回應；肺炎封城之際，來自香港的腦神經學家滯留校園，開始研究人與樹的心靈交流，竟在銀杏樹影與年輪中，洞悉跨越時光的永恆見證，在寂靜中啟悟生命靈性。

Tags:#梁朝偉#劉嘉玲#寂靜的朋友#silentfriend#影視娛樂#娛樂新聞#電影推介
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