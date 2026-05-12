台GDP猛增，無助挽賴清德民望

只要當地經濟好，領導人的聲望都會上升或保持高位，這是一般人的認知，但台灣第一季本地生產總值(GDP)創39年新高，偏偏民眾對賴清德的不滿意度仍居高不下，可以說非常不給面子。

受惠AI帶動強勁出口，當局公布第一季GDP按年增長達13.69%，創下1987年第三季以來新高，換算人均GDP更達16607美元，為歷史第二高紀錄。

然而根據有綠營背景的美麗島電子報最新民調，47.5%受訪者對賴清德執政整體表現表示不滿意（其中31.2%很不滿意，16.2%有點不滿意），滿意者44.5%。對民進黨負面評價的受訪者有46%，比上月上升2.2個百分點，正面評價民進黨的則為44%。

台灣第一季GDP創39年新高，卻無法拉抬賴清德的民望。

至於民眾對經濟環境的感受，也和當局公布GDP創39年新高成反比。55.6%民眾認為島內整體經濟現況不好（其中25.0%認為很不好，30.6%認為有點不好），只有38.9%民眾認為島內整體經濟現況算是好。

台灣股市加權指數上周衝破42156.06點歷史新高，照理這些經濟因素都有助提升賴清德和執政黨的支持度。其實賴清德民望低迷，可能是不易挽救的長期趨勢。美麗島電子報在2025年8月與11月的民調，都顯示民眾對賴清德的不信任度，一直徘徊在接近五成的水平。

探究島內民眾對經濟不滿，應和GDP創新高的關鍵因素有關，因大部分集中在AI熱潮帶動的半導體與電子零組件供應鏈。專家指出，目前台灣的GDP成長中，有高達約九成是由AI相關需求帶動。但半導體與電子零組件是高技術密集產業，相關的就業人口約為80萬人，約佔整體1150萬勞動人口不到7%。

《2026年世界不平等報告》顯示，台灣貧富差距顯著，財富高度集中。前10%富裕人口掌握全台約61%總財富，而收入最底層的50%民眾，僅分得約12%所得，收入前10%與後50%差距高達41倍，顯示極端的「富者愈富」趨勢。在這個情況下，雖然數字好看，但集中在少數族群，絕大多數台灣人都活在經濟不好的環境中。GDP創新高，大多數勞工都是無感，傳統產業放無薪假的家數還在逐步上升。

當年陳水扁競選大位時，台南和高雄一帶民眾有句經典口號——肚子扁扁也要挺阿扁，顯見經濟因素不足以讓死忠綠粉轉向，因此賴清德執政度仍能維持四成基本盤。不過，淺綠和中間選民，卻對綠營搖擺不定的施政反感而轉向。

賴清德支持度下跌，始於對國民黨32名立委發動大罷免，最後以32:0大失敗收場。此後經歷高樓價、高物價下政府無法控制的批評，再加上南部綠營票倉風災嚴重以及重建反應慢半拍，聲望一路下滑。善於狡辯的民進黨，當然將責任推給在野黨杯葛，並且怪罪種種批評都是對岸的認知作戰，卻仍未能有效在中間偏綠區塊挽救聲望。

去年用電量極高的AI熱潮爆發，引起島內電力不足疑慮，再加上美國和以色列在2月底對伊朗發動戰爭，被外國傳媒點名，因發電能源超過五成靠進口天然氣，預估台灣將受嚴重衝擊。民進黨當局突然宣布計劃重啟核能發電廠，等同將擁抱多年的「非核家園」神主牌丟棄。放棄此立場，會讓長期支持的公民團體、進步派人士感到被背叛，認為民進黨向「不道德」的能源選擇妥協。

更重要的是民進黨政客長年醜化核電，強調核電種種不安全。面對年底縣市長選舉，核電廠所在的新北市和屏東縣，民進黨候選人如何自圓其說、說服選民，輿論都抱著看好戲的態度旁觀。

賴清德好鬥爭且短視的施政，很可能進一步引起民憤。為爭取美國對台關稅降到15%作為政績，讓有「護國神山」之稱的台積電，以及相關科技產業到美國作巨額投資，最新數字揭露將達5000億美元。雖然投資金額和韓國相同，並比日本少500億美元，但不能僅僅看數字，而需要看比例，台灣5000億美元的投資額，是自身GDP的56.8%，遠高於日本的12.8%和韓國的18.8%。本來期望的所謂政績，最後被視為不平等條約。

當驅動島內GDP高成長的動能，隨著5000億美元投資前往美國，未來的GDP成長將算在美國老大哥名下。

民進黨最擅長以「賣台」批評對手，看來與美國的關稅談判，才是最貨真價實的賣台案例。