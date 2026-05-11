 寵物好去處︱港島南THE SOUTHSIDE升級室內貓狗樂園＋借用寵物車＋寵物友善餐廳＋免費泊車優惠

港島區寵物好去處！港島南THE SOUTHSIDE 貓狗設施全面升級，室內有超過50個「貓狗友善商戶」登場，同毛孩一齊食買玩更自在，而且室內貓狗樂園即將升級有更多打卡位，成為寵物夏日消暑好去處之一！商場更推出寵物車主期間限定3小時免費泊車優惠，即睇更多貼心寵物友善設施。

2026年5月起，香港大幅放寬寵物餐飲限制，不少商場都大力支持寵物經濟，推出多項寵物友善項目吸客。即日起至7月31日，THE SOUTHSIDE推出「貓狗駕到」泊車優惠，寵主於平日晚上6時後，帶同愛貓愛犬到 THE SOUTHSIDE即享高達3小時免費泊車，一眾寵主可以帶同心愛毛孩到場散步玩樂，享受悠閒時光。商場更特設停車場的貓狗友善停泊位。

就算冇帶寵物車仔都唔使擔心，商場貓狗設施全面升級，即日起推出限量型格 「超跑貓狗寵物車」供寵主借用，寵物車外形非常醒目，更同時可借用寵物車配置——隨車夾式小風扇，讓毛孩更舒適清爽。除此之外，商場亦提供一系列貼心貓狗友善設施，包括貓狗友善家庭洗手間、貓狗友善升降機、貓狗友善通道等。

限量型格 「超跑貓狗寵物車」供寵主借用

貓狗友善家庭洗手間

貓狗友善升降機及貓狗友善通道

停車場的貓狗友善停泊位

THE SOUTHSIDE 「貓狗駕到」泊車優惠

顧客須攜同寵物貓或寵物狗到達 GF 禮賓處辦理泊車優惠，即可享高達 3 小時額外免費泊車。免費泊車時數截止即日23：59。此優惠不可與其他「額外泊車優惠」同時使用。

推廣日期︰即日起至2026年7月31日(只限星期一至五晚上6時後 ；星期六、日及公眾假期除外)

換領地點︰GF 禮賓處

開放時間︰7:30am-11:30pm

超過40個「貓狗友善商戶」

寵物友善餐廳亦是寵物主人關心的一環，商場全新推出「貓狗友善商戶」認證，場內超過40個商戶歡迎主人㩦同貓狗進入店舖，餐飲方面可以選擇咖啡店 NOC Coffee 及本地漢堡品牌 N+Burger 戶外用餐區域，齊齊與毛孩共享美食。

THE SOUTHSIDE Q-Pet Plus 毛孩百貨店則提供一站式主題用品，FOTOMETA 可與心愛毛孩留倩影，留住最寶貴的一刻。寵物美容店 The Barkyard 提供全套專業美容服務，店內更有狗狗游泳池及咖啡館；Kanine 主打高質舒適的時尚用品，Furri Foods & Furri Tail 提供高質鮮食與配件。

室內貓狗樂園5月底升級登場

全新升級的室內貓狗樂園「SOUTHSIDE PAWTY」將於5月底登場！全新的活動空間設置於商場LG中庭，設有多個打卡位、玩樂設施及互動裝置，讓貓狗與主人盡情放電。



LG 露天廣場貓狗活動空間





中庭還設有人寵休憩區及寵物車停泊區

LG 露天廣場貓狗專用廁所及便便收集處

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