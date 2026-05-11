3COINS啟德AIRSIDE分店正式開幕！打造全港最大寵物主題專區

無論有沒有養寵物，只要去過啟德AIRSIDE，都知道它是一個寵物友善商場，記者經常碰到可愛的狗狗，間中亦有貓貓、兔仔及雀鳥，十分療癒。日本人氣生活品牌3COINS最近正式進駐啟德AIRSIDE，場內更設有全港最大寵物主題專區，最適合跟「主子們」齊齊行街shopping！

啟德AIRSIDE的3COINS於4月底開業，藝人何廣沛及愛犬都有出席開幕禮，更與日本駐港總領事三浦潤合照。

對於有養寵物的朋友來說，毛孩不只是貓貓狗狗，而是家人！3COINS因應香港寵物文化日益盛行及AIRSIDE的寵物友善定位，新店設有寵物專區，更特別採用寬敞的通道設計，讓顧客能帶同毛孩並肩挑選由日本職人設計的寵物服飾、日用品及玩具等。

3COINS啟德AIRSIDE分店最大的特色是採用寬敞的通道設計，讓「毛孩戰車」可以暢通無阻，跟主人齊齊享受shopping的樂趣！

不少香港人去日本玩的時候，都會去3COINS入貨，自從香港分店開幕後，大家都會選擇在香港買，因成為會員後便可以「與日同價」，節省更多行李空間及重量來放其他「戰利品」！

3COINS有很多非常實用的寵物用品，例如車廂床墊、座墊、各式各樣帶狗狗散步的袋（有個可以用來放卷裝廁紙），而最有趣是「Toilet Catcher」，可以伸縮，末端可以放一個膠袋，方便即時盛載主子的便便！

放在車廂內使用的狗狗床 會員價$170（原價$260）

車廂墊 會員價$45（原價$69）

寵物夜行燈 會員價$17（原價$26）

寵物袋 會員價$170（原價$260）

這個超有趣，如果狗狗願意把頭伸出來的話！

寵物床品套裝（枕頭、床墊、被） 會員價$142（原價$217）

寵物泡泡沐浴刷 會員價$45（原價$69）

可以將水混和寵物沖涼液放於膠枟樽內，吱出泡泡方便幫寵物沖涼，刷頭亦有按摩作用。

寵物碗 會員價$85（原價$130）、糧食儲存 會員價$45（原價$69）

3COINS還有很多寵物服飾的選擇，重點是價錢平，就算狗狗、貓貓不喜歡穿衣服或戴飾物，買來影相打卡都不會肉痛！

畫家帽 會員價$17（原價$26）、連身裙 會員價$45（原價$69）

連身裙有兩款不同的size，分別為XS-S及M-L，當然只是適合小狗穿！

頭飾 會員價$17（原價$26）

頭飾 會員價$17（原價$26）

頸飾及頭飾 會員價$17（原價$26）

寵物衫衣架（3個） 會員價$17（原價$26）

有多款寵物派對用品，如生日蛋糕帽及床墊，方便幫主子打卡！另外最貼心的是布藝汽球，不怕毛孩爪破（嚇親自己）！

貓貓狗狗的玩具又平又靚，最適合貪新忘舊、很易玩厭新玩具的毛孩！

攬枕 會員價$28（原價$43）

逗貓棒 會員價$17（原價$26）

旋轉球玩具塔 會員價$68（原價$104）

貓爬架 會員價$85（原價$130）

日本3COINS早前為去了彩虹橋的毛孩推出幾款商品，包括祭壇、LED蠟燭、鈴（Orin／おりん），以及用來盛載毛孩骨灰的器皿等，毛孩都是家人，離開了都要好好掛住。

木製祭壇 會員價$102（原價$156）、LED蠟燭 會員價$17（原價$26）、鈴 會員價$28（原價$43）、木製骨灰盒 會員價$57（原價$87）

懷念木盒 會員價$85（原價$130）

用來放毛孩生前的用品及照片。

懷念匙扣 會員價$45（原價$69）

不銹鋼匙扣用來放毛孩的骨灰，皮製匙扣用來放毛，把毛孩永遠留在身邊。

3COINS AIRSIDE店還設有旅行主題專區，以及首度登陸香港門市的KIDS服飾系列，當然還有人氣的廚房及家居用品。

大人氣的3COINS行李箱，以後可姚在香港買到了！

去年在日本掀起搶購風潮，以高質感面料著稱的KIDS服飾系列首度登陸香港門市。

當然少不了3COINS大熱的迷你數碼相機及配件。

各式各樣的耳環及髮飾，每件只是$17，女生們一定要大量入手！

3COINS AIRSIDE店

地址：啟德AIRSIDE4樓L406-407號鋪

營業時間：星期一至五 11am-8:30pm；星期六、日及公眾假期 11am-9pm

IG：https://www.instagram.com/3coins_hk/