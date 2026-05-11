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美食市集2026︱南豐紗廠斑蘭 X 泰奶甜品祭＋30間人氣手工甜點店＋限定必食推介
美食情報
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美食市集2026︱南豐紗廠斑蘭 X 泰奶甜品祭＋30間人氣手工甜點店＋限定必食推介

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:南豐紗廠

　　本周美食市集推介！荃灣南豐紗廠將於5月15日至17日 舉行「斑蘭 X 泰奶」甜品祭，搜羅了全港 近三十間人氣手工甜點店，除了經典口味甜點，更有多款限定產品，現率先睇必食推介約定朋友今個星期大快朵頤！

 

美食市集2026︱南豐紗廠斑蘭 X 泰奶甜品祭＋30間人氣手工甜點店＋限定必食推介

 

　　南豐紗廠聯乘 Freeture Concept舉行「週末滋味巡禮」第二波——「斑蘭 X 泰奶」甜品祭，搜羅了全港近三十間人氣手工甜點店，集合不同品牌斑蘭戚風蛋糕、煙韌彈牙椰汁斑蘭千層糕、冰凍泰式奶茶及椰奶芒果糯米飯等，超過八十款市集限定的精緻甜點，滿足各位東南亞風味愛好者的願望。

 

　　市集限定精選推介包括 Sugar Brother的泰奶茶香梨味迷你拿破崙，韓國高新梨清甜加上減叛糖泰茶吉士醬，口味完美結合茶香與果香，配上鬆脆酥皮配泰茶啫喱增加口感。Dear Bakery的泰式奶茶Tiramisu貝果餡料爆滿一啖超滿足，而悅晨製菓 Soleil et Lune的椰糖班蘭Tiramisu則是另一驚喜美食。

 

美食市集2026︱南豐紗廠斑蘭 X 泰奶甜品祭＋30間人氣手工甜點店＋限定必食推介

Sugar Brothers泰奶茶香梨味迷你拿破崙

 

美食市集2026︱南豐紗廠斑蘭 X 泰奶甜品祭＋30間人氣手工甜點店＋限定必食推介

Dear Bakery泰式奶茶Tiramisu貝果
 

美食市集2026︱南豐紗廠斑蘭 X 泰奶甜品祭＋30間人氣手工甜點店＋限定必食推介

悅晨製菓Soleil Et Lune椰糖班蘭Tiramisu

 

　　想甜嚐甜Sweetddhk斑蘭麻糬巴斯克最啱生酮飲食的朋友，而澱粉控fans 必不可抗拒Roll泰奶酥皮麵包內有絲滑奶茶內餡。

 

美食市集2026︱南豐紗廠斑蘭 X 泰奶甜品祭＋30間人氣手工甜點店＋限定必食推介

想甜嚐甜Sweetddhk斑蘭麻糬巴斯克

 

美食市集2026︱南豐紗廠斑蘭 X 泰奶甜品祭＋30間人氣手工甜點店＋限定必食推介

In-Mart班蘭椰汁糕

 

美食市集2026︱南豐紗廠斑蘭 X 泰奶甜品祭＋30間人氣手工甜點店＋限定必食推介

Roll泰奶酥皮麵包

 

【斑蘭 x 泰奶】甜品祭

日期︰5月15日至17日

時間︰1pm-8pm

地點︰荃灣南豐紗廠 1 樓室內 M6 走廊

https://www.facebook.com/themillshk

 

Tags:#荃灣#南豐紗廠#美食優惠#美食情報#美食市集
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