美伊戰事，停而又起，但經濟、股市總要向前走，港股5月怎走？有三大證券商給出估計。

光大證券：重申對港股市場（特別是恒生科技指數）的判斷--底部區域已現，但反轉時機未至，結構性機會優先。當前市場對負面因素的反映已較為充分，海外被動資金的規模回流、南向資金長期流入為港股市場提供了堅實的價值底部，但代表全球長線資本的主動外資尚未大規模回流，市場缺乏發動趨勢性行情的最關鍵驅動力。

中國經濟復甦強度及企業盈利的持續性，仍需更多數據驗證。建議跟隨資金調倉步伐，發掘「結構性機會」：

配置AI算力全產業鏈

1. 趨勢配置：AI算力全產業鏈（半導體、雲、伺服器、AI電力等）；

2. 左側布局：關注主動外資大幅加倉的方向，如科技互聯網中估值更低、有改善預期的個股。

華泰證券：流動性環境仍欠佳但盈利預期上修明顯，因此結構分化或仍延續，以基本面為方向或可左側布局。

1. 基本面層面，港股盈利預期持續上修，互聯網築底回暖，巨企財報將成近期重要考驗。

2. 資金面邊際轉弱。外資轉為淨流出3.6億美元，南向同步轉為淨流出，沽空持倉比率維持近5年新高，存量博弈特徵明顯，解禁壓力亦需持續關注。

3. 情緒指數回落至悲觀區間(37.5)，指數上漲而情緒走弱，市場對遠期趨於謹慎。

關注煤炭鋁有色資源

在此組合下，板塊分化格局或將延續，建議向均衡配置回歸，沿兩類確定性布局：現金流端，重點關注煤炭、鋁等有色資源及低波動率紅利品種（如部分香港本地股）；產業端，AI鏈中期能見度最高，超配半導體（存儲等）、互聯網龍頭及電力設備龍頭，但短期財報落地疊加海外擾動加大，建議對浮盈較厚股份適度止賺。

興業證券：港股後續行情或臨近拐點，重點觀測五大訊號：

觀察中美外交進展

一是中美外交邊際進展；

二是美聯儲局主席熱門繼任人沃什聽證會落地後政策路徑進一步明朗；

三是國內宏觀及地產能否突破季節性波動、實現持續性修復；

四是國內出海產業擴張邏輯，尤其新能源車產銷數據驗證；

五是A股及港股一季報業績兌現、互聯網龍頭補貼退坡落地節奏。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）