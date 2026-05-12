歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

01
五月
香港中央圖書館｜「郵」裏乾坤 —— 漫談香港郵票 香港中央圖書館｜「郵」裏乾坤 —— 漫談香港郵票
展覽 文化藝術
香港中央圖書館｜「郵」裏乾坤 —— 漫談香港郵票
推介度：
01/05/2026 - 31/08/2026
免費
30
四月
旺角朗豪坊｜朗豪坊 & 嘉頓「Every Bite Tells A Story」 首度開放「Grandpa G’s Factory」：見證經典品牌的時尚蛻變與人情溫度 旺角朗豪坊｜朗豪坊 & 嘉頓「Every Bite Tells A Story」 首度開放「Grandpa G’s Factory」：見證經典品牌的時尚蛻變與人情溫度
商場活動 文化藝術
旺角朗豪坊｜朗豪坊 & 嘉頓「Every Bite Tells A Story」 首度開放「Gran...
推介度：
30/04/2026 - 31/05/2026
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
港股 | 5月港股
股市動向

5月港股

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　美伊戰事，停而又起，但經濟、股市總要向前走，港股5月怎走？有三大證券商給出估計。

 

　　光大證券：重申對港股市場（特別是恒生科技指數）的判斷--底部區域已現，但反轉時機未至，結構性機會優先。當前市場對負面因素的反映已較為充分，海外被動資金的規模回流、南向資金長期流入為港股市場提供了堅實的價值底部，但代表全球長線資本的主動外資尚未大規模回流，市場缺乏發動趨勢性行情的最關鍵驅動力。

 

　　中國經濟復甦強度及企業盈利的持續性，仍需更多數據驗證。建議跟隨資金調倉步伐，發掘「結構性機會」：

 

配置AI算力全產業鏈

 

　　1. 趨勢配置：AI算力全產業鏈（半導體、雲、伺服器、AI電力等）；

 

　　2. 左側布局：關注主動外資大幅加倉的方向，如科技互聯網中估值更低、有改善預期的個股。

 

　　華泰證券：流動性環境仍欠佳但盈利預期上修明顯，因此結構分化或仍延續，以基本面為方向或可左側布局。

 

　　1. 基本面層面，港股盈利預期持續上修，互聯網築底回暖，巨企財報將成近期重要考驗。

 

　　2. 資金面邊際轉弱。外資轉為淨流出3.6億美元，南向同步轉為淨流出，沽空持倉比率維持近5年新高，存量博弈特徵明顯，解禁壓力亦需持續關注。

 

　　3. 情緒指數回落至悲觀區間(37.5)，指數上漲而情緒走弱，市場對遠期趨於謹慎。

 

關注煤炭鋁有色資源

 

　　在此組合下，板塊分化格局或將延續，建議向均衡配置回歸，沿兩類確定性布局：現金流端，重點關注煤炭、鋁等有色資源及低波動率紅利品種（如部分香港本地股）；產業端，AI鏈中期能見度最高，超配半導體（存儲等）、互聯網龍頭及電力設備龍頭，但短期財報落地疊加海外擾動加大，建議對浮盈較厚股份適度止賺。

 

　　興業證券：港股後續行情或臨近拐點，重點觀測五大訊號：

 

觀察中美外交進展

 

　　一是中美外交邊際進展；

 

　　二是美聯儲局主席熱門繼任人沃什聽證會落地後政策路徑進一步明朗；

 

　　三是國內宏觀及地產能否突破季節性波動、實現持續性修復；

 

　　四是國內出海產業擴張邏輯，尤其新能源車產銷數據驗證；

 

　　五是A股及港股一季報業績兌現、互聯網龍頭補貼退坡落地節奏。

 

5月港股

5月港股

5月港股

5月港股

5月港股

5月港股

5月港股

5月港股

5月港股

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#香港股市#美伊衝突#經濟前景#股市預測#人工智能運算能力#半導體#雲計算#伺服器#人工智能電力#外來投資#中國經濟#企業盈利#煤炭#鋁#有色金屬#低波動率股票#香港本地股#人工智能行業#半導體存儲#互聯網巨頭#電力設備#美國聯邦儲備局#外交關係#宏觀經濟學#房地產#季節性波動#新能源汽車#A股#季度收益#補貼退坡#港股
Add a comment ...Add a comment ...
伊朗跪了嗎？
更多政政經經文章
伊朗跪了嗎？

投票區

習特會本周北京舉行
71
|
0

你認為今次習特會，雙方最優先想解決的是？

中美貿易問題
34%
稀土與供應鏈問題
6%
中東局勢
39%
台灣問題
14%
人工智能競爭
4%
無意見
3%
投票期：2026-05-11 ~ 2026-06-11
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處