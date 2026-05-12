歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

美伊談判不過是特朗普的獨角戲
財富管理 陶冬天下

美伊談判不過是特朗普的獨角戲
清潤素湯推薦:淮山栗子甘筍湯 營養豐富增添滑溜口感
健康飲食 走肉廚房

清潤素湯推薦:淮山栗子甘筍湯 營養豐富增添滑溜口感
夏日炎炎必備！YSL定妝冰氣墊、Bobbi Brown粉餅、...
Beauty

夏日炎炎必備！YSL定妝冰氣墊、Bobbi Brown粉餅、...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
自己及身邊的人，一日一日老去，一日一日變化，有兩大極端表現，一邊是愈來愈唔化，另一端是愈來愈化（看透）。
理財智慧

人來是光光，人去也光光

快樂退休
曾智華
快樂退休
PHOTO:圖片由作者提供

　　自己及身邊的人，一日一日老去，一日一日變化，有兩大極端表現，一邊是愈來愈唔化，另一端是愈來愈化（看透）。

 

　　心態決定健康，唔化一端，乜都睇唔過眼，覺得自己啱晒，所有身邊一切，上至政府下至後輩，全部錯晒，日日呻，日日鬧，令免疫系統失調，慢慢百病叢生，經常出入醫院。

 

　　呢類人，起初多屬圍爐取暖，但圈子不會有新人加入，整整吓愈縮愈細，愈來愈唔化，係人見到佢／佢哋都怕。

 

　　另一極端，積累人生經驗後，理解世情不外如是，人的力量極其渺小，若能按世情軌迹行事，不強求，自然身心舒泰，兼且，日日加大包容之道，如此，朋友必愈來愈多，更快樂，當然更健康。

 

人來是光光，人去也光光

人來是光光，人去也光光

長者，可能愈老愈快樂，也可能愈老愈孤獨，你可有深思過原因？

 

　　人人都喜歡親近真善美（內心）的人，除非變態，哪會愛與假惡醜者在一起？所以，任何人呻無朋友，首先問問自己是否一個好朋友？

 

　　認識凡事看透的長者，是種福氣，因佢哋會將智慧一點一滴在不知不覺中傳給你，若能領略，將會有平靜的心境及安逸的晚年。

 

人來是光光，人去也光光

要快樂安寧，可多點接觸看通看透的智者，吸收心靈養份。

 

　　最近，有一位年近八十、昔日叱吒一時的智者，傳來一篇令人會心微笑的帖。這帖，未到七十，又或沒有豁達胸襟者，很難參透。但若你有基本慧根，肯定能全盤吸收這份「光」：

 

　　（一）年輕——為國爭光；（二）老來——共度時光；（三）心態——務必陽光；（四）日子——盡求閃光；（五）人人——來時光光；（六）去時——一片火光；（七）多做——旅遊觀光；（八）換來——滿面紅光；（九）眼下——不再榮光；（十）就讓——往事忘光；（十一）告別——昔日風光；（十二）珍惜——當下晨光；（十三）笑迎——明日曙光；（十四）享受——餘下亮光；（十五）歡度——老年銀光；（十六）人生——猶如星光；（十七）蠟燭——總會燒光；（十八）留住——內心的光；（十九）綻放——晚年餘光。

 

　　大家光脫脫出生，然後恍似踏上一列高鐵，與眾多不同的人困在一起，當然有這樣那樣的人際問題與煩惱，也有這樣那樣的感情與快樂，一切都會過去，最終，個個都要「落車」，然後，又光脫脫被人淨身，再送入熔爐火化。

 

　　光脫脫而來，火紅紅而走，這就是人生，不論貧富，人皆如此，非常「平等」。

 

人來是光光，人去也光光

人來是光光，人去也光光

人，光脫脫的來，火光熊熊中去，貧富皆一樣，過程中，自己自由意志種下的因果，好好「享受」吧。

 

　　不少智者皆用坐上列車去比喻人生，既然上了車，快樂地欣賞沿途車內車外風光，是走一程；專注凝視醜陋的車內車外事物令自己眼冤，也是走一程。

 

人來是光光，人去也光光

人生列車上，有無盡風光，好好把握在下車前多享受。

 

　　每人有自由的選擇，你的選擇，亦直接決定你的「旅程」快樂與否，最終你的感受如何，毋須向人交代，更不用解釋，一切「果」是自己種的，吞下然後落車可也。

Tags:#快樂退休#人生哲理#心理健康#老去#智慧#真善美#人生旅程#生老病死#積極態度
Add a comment ...Add a comment ...
心態決定一切
更多快樂退休文章
心態決定一切

投票區

習特會本周北京舉行
131
|
0

你認為今次習特會，雙方最優先想解決的是？

中美貿易問題
44%
稀土與供應鏈問題
7%
中東局勢
32%
台灣問題
11%
人工智能競爭
4%
無意見
2%
投票期：2026-05-11 ~ 2026-06-11
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處