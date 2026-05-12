人來是光光，人去也光光

自己及身邊的人，一日一日老去，一日一日變化，有兩大極端表現，一邊是愈來愈唔化，另一端是愈來愈化（看透）。

心態決定健康，唔化一端，乜都睇唔過眼，覺得自己啱晒，所有身邊一切，上至政府下至後輩，全部錯晒，日日呻，日日鬧，令免疫系統失調，慢慢百病叢生，經常出入醫院。

呢類人，起初多屬圍爐取暖，但圈子不會有新人加入，整整吓愈縮愈細，愈來愈唔化，係人見到佢／佢哋都怕。

另一極端，積累人生經驗後，理解世情不外如是，人的力量極其渺小，若能按世情軌迹行事，不強求，自然身心舒泰，兼且，日日加大包容之道，如此，朋友必愈來愈多，更快樂，當然更健康。

長者，可能愈老愈快樂，也可能愈老愈孤獨，你可有深思過原因？



人人都喜歡親近真善美（內心）的人，除非變態，哪會愛與假惡醜者在一起？所以，任何人呻無朋友，首先問問自己是否一個好朋友？

認識凡事看透的長者，是種福氣，因佢哋會將智慧一點一滴在不知不覺中傳給你，若能領略，將會有平靜的心境及安逸的晚年。

要快樂安寧，可多點接觸看通看透的智者，吸收心靈養份。

最近，有一位年近八十、昔日叱吒一時的智者，傳來一篇令人會心微笑的帖。這帖，未到七十，又或沒有豁達胸襟者，很難參透。但若你有基本慧根，肯定能全盤吸收這份「光」：

（一）年輕——為國爭光；（二）老來——共度時光；（三）心態——務必陽光；（四）日子——盡求閃光；（五）人人——來時光光；（六）去時——一片火光；（七）多做——旅遊觀光；（八）換來——滿面紅光；（九）眼下——不再榮光；（十）就讓——往事忘光；（十一）告別——昔日風光；（十二）珍惜——當下晨光；（十三）笑迎——明日曙光；（十四）享受——餘下亮光；（十五）歡度——老年銀光；（十六）人生——猶如星光；（十七）蠟燭——總會燒光；（十八）留住——內心的光；（十九）綻放——晚年餘光。

大家光脫脫出生，然後恍似踏上一列高鐵，與眾多不同的人困在一起，當然有這樣那樣的人際問題與煩惱，也有這樣那樣的感情與快樂，一切都會過去，最終，個個都要「落車」，然後，又光脫脫被人淨身，再送入熔爐火化。

光脫脫而來，火紅紅而走，這就是人生，不論貧富，人皆如此，非常「平等」。

人，光脫脫的來，火光熊熊中去，貧富皆一樣，過程中，自己自由意志種下的因果，好好「享受」吧。

不少智者皆用坐上列車去比喻人生，既然上了車，快樂地欣賞沿途車內車外風光，是走一程；專注凝視醜陋的車內車外事物令自己眼冤，也是走一程。

人生列車上，有無盡風光，好好把握在下車前多享受。

每人有自由的選擇，你的選擇，亦直接決定你的「旅程」快樂與否，最終你的感受如何，毋須向人交代，更不用解釋，一切「果」是自己種的，吞下然後落車可也。