KK星期二｜再傳分拆業務上市快手百度利好逐個講 | 重磅股業績來襲大市較波動？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

自百度擬分拆崑崙芯上市後，又有媒體報道，快手將計劃分拆旗下人工智能影片業務「可靈AI」獨立上市，最快於2027年實現。報道指，該業務正與潛在投資者洽商上市前輪融資，預計估值將達到200億美元（約1560億港元），受消息影響快手今日高位近一成，分拆晶片業務對快手和百度有多大利好？

本周港股迎來重磅股業績，包括京東、騰訊、阿里，彭博綜合市場預測數據顯示，阿里巴巴第四財季收入預測約2471億元人民幣，按年升4.5%；經調整純利料錄144.6億元人民幣，按年跌51.6%，騰訊首季收入預測1995.3億元人民幣，按年升10.8%；經調整純利料錄676.6億元人民幣，按年升10.3%。大市或跟隨重磅股業績波動？

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