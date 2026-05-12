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海洋公園優惠2026︱水上樂園長者$2入場＋身份證有3及1號碼海洋公園門票半價
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海洋公園優惠2026︱水上樂園長者$2入場＋身份證有3及1號碼海洋公園門票半價

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:海洋公園

　　海洋公園最新優惠速報！水上樂園將於5月16日強勢回歸，點買門票先最抵？除了之前介紹過全日玩門票低至$98，以及DSE考生優惠門票，園方最新推出水上樂園長者$2優惠，真係平到笑，入園浸下水消暑都抵玩。想順遊海洋公園探望可愛熊貓們，或於尚未到訪海洋公園 x Sanrio characters「蔚藍海洋之旅」打卡？只要你的香港身份證號碼符合指定條件，即可以用低至半價門票入場。

 

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海洋公園水上樂園5月16日回歸！ 門票$98起全日玩＋DSE考生優惠＋預購攻略

 

長者水上樂園$2暢玩

 

　　海洋公園水上樂園超級優惠新登場！ 水上樂園將於5月16日強勢回歸，最新推出「樂悠關愛優惠」，合資格人士樂齡人士可以驚喜價$2購買「投奔初夏入場門票」！以後同孫仔孫女，或一家人去炎夏暢泳消暑更著數。

 

“樂悠關愛優惠” 投奔初夏入場門票

 

　　•    樂悠咭持有人60至64歲及持有有效樂悠咭港幣$2

　　•    長者及合資格殘疾人士$2

 

海洋公園優惠2026︱長者水上樂園$2暢玩＋身份證有3 及1號碼海洋公園門票半價

 

「樂悠關愛優惠」投奔初夏入場門票

推廣期： 即日起至2026年6月30日

門票有效期： 2026年5月16日至2026年7月3日

 

指定條件︰

1） 65 歲或以上持有香港身份證人士或持有由香港特別行政區社會福利署發出的長者咭

2）60 至 64 歲持有香港身份證人士或持有由八達通卡有限公司發出的有效樂悠咭人士

3）持有效香港特別行政區勞工及福利局簽發的＂殘疾人士登記證＂或社會福利署簽發的＂傷殘津貼申請獲準通知書＂及香港身份證明文件之人士。

門票︰$2

https://hkoceanpark.com/4f6YAkm

 

港人專享門票低至半價

 

　　為慶祝香港海洋公園保育基金成立 31 週年，公園特別推出港人專享門票優惠，答謝大家對保育工作的支持！只要香港身份證號碼符合指定條件，就可以用低至半價入場海洋公園探訪動物大使同感受自然生態 。

 

海洋公園優惠2026︱長者水上樂園$2暢玩＋身份證有3 及1號碼海洋公園門票半價


 

　　•    香港身份證號碼含有“3”及“1”號碼（括弧內數字亦作計算，例如：A638279(1), A618273(0)）可享半價優惠。

　　•    香港身份證號碼含有“3”或“1”號碼（括弧內數字亦作計算; 例如：A638279(0), A618275(0)）可享69折優惠。

　　•    優惠門票持有人入場時需出示香港身份證以供核對之用。

　　•    此優惠門票可於遊園當日加付指定金額升級換購相應的「海洋公園全年會籍」。

 

香港海洋公園保育基金31週年優惠門票 

指定條件︰

1) 香港身份證號碼含有“3” 及“1”號碼-成人港幣 $269 / 小童 港幣 $135

2) 香港身份證號碼含有“3” 或“1”號碼成人港幣 $371 / 小童 港幣 $186

門票有效期：2026 年 4 月 25 日至 6 月 30 日

https://hkoceanpark.com/3OPA3FL

 

Tags:#海洋公園#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#著數優惠#Jetso#Hot Deals#海洋公園水上樂園
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