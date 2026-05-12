歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
92歲冬嬸每月有飯局生活精彩 佘詩曼母親節陪媽媽慶祝被Fans包圍
娛樂新聞

92歲冬嬸每月有飯局生活精彩 佘詩曼母親節陪媽媽慶祝被Fans包圍

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　薛家燕（家燕姐）為慶祝電台主持節目《開心大派對》10周年，在母親節當日舉行「幸福•家燕 星光盛宴」，除了有年輕歌手表演之外，佘詩曼更帶同母親一起出席，而吳君如母親冬嬸同於席上。雖然冬嬸已經92歲，仍然精神奕奕活躍於社交平台，每個月還會跟朋友有聚會。

 

Read more：78歲汪明荃被指身體狀態下滑？神情呆滯步履不穩 羅家英攙扶

 

　　薛家燕（家燕姐）筵開60席，聯同700位聽眾與粉絲歡聚一堂，共度熱鬧又溫馨的母親節，孫仔更上台吻賀特別溫馨。這次活動政、商界及演藝界嘉賓雲集，包括剛上任的新城首席營運總監兼總編輯郭艷明、米雪、Maria Cordero（肥媽）、李麗霞（黑妹）等。出名孝順的佘詩曼陪同母親出席，吳君如母親冬嬸亦到場湊熱鬧。當晚有歌手周吉佩、張與辰、張馳豪、詹天文、鍾柔美、林智樂等擔任表演嘉賓，為晚會增添熱鬧氣氛。 

 

92歲冬嬸生活精彩每個月有飯局，佘詩曼陪媽媽慶祝母親節被Fans圍

 

　　佘詩曼全程陪伴媽媽，不介意被Fans全晚重重包圍不停拍照，家燕姐在台上大讚阿佘：「佘詩曼好孝順，知道媽咪喺度，所以專誠陪媽咪！」同席上還有92歲冬嬸坐足全晚，雖然吳君如並未有陪同，但有好友連炎輝等人一起歡度。

 

92歲冬嬸生活精彩每個月有飯局，佘詩曼陪媽媽慶祝母親節被Fans圍

 

　　冬嬸的丈夫夏春秋（冬叔）去年離世，她很快便接受這件事，而且仍然十分活躍。銀髮的她可謂沒有一點老態，染有一頭烏黑短髮、雙眼炯炯有神，差不多每一個月也會有大型的朋友聚會不愁寂寞。

 

92歲冬嬸生活精彩每個月有飯局，佘詩曼陪媽媽慶祝母親節被Fans圍

92歲冬嬸生活精彩每個月有飯局，佘詩曼陪媽媽慶祝母親節被Fans圍

92歲冬嬸生活精彩每個月有飯局，佘詩曼陪媽媽慶祝母親節被Fans圍

 

　　上月，冬嬸在新蒲崗酒家舉行晚宴，宴請一大班朋友飯敘，酒席中有鮑魚、蟹肉煲等菜式十分豐富。3月時又跟一班朋友欣賞陳松伶演唱會，睇足全晚完騷後更入後台與眾人大合照，一點倦意也沒有。同月，她又出席朋友的生日晚宴，當晚還打扮亮麗、一身珠光寶氣。

 

Tags:#娛樂新聞#佘詩曼#吳君如#冬嬸#薛家燕#影視娛樂#夏春秋
Add a comment ...Add a comment ...
五月天補鑊綵排｜入座率不足半成，阿信吃力獻唱惹歌迷熱議
更多娛樂文章
五月天補鑊綵排｜入座率不足半成，阿信吃力獻唱惹歌迷熱議

投票區

習特會本周北京舉行
84
|
0

你認為今次習特會，雙方最優先想解決的是？

中美貿易問題
32%
稀土與供應鏈問題
7%
中東局勢
39%
台灣問題
14%
人工智能競爭
5%
無意見
3%
投票期：2026-05-11 ~ 2026-06-11
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處