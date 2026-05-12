92歲冬嬸每月有飯局生活精彩 佘詩曼母親節陪媽媽慶祝被Fans包圍

薛家燕（家燕姐）為慶祝電台主持節目《開心大派對》10周年，在母親節當日舉行「幸福•家燕 星光盛宴」，除了有年輕歌手表演之外，佘詩曼更帶同母親一起出席，而吳君如母親冬嬸同於席上。雖然冬嬸已經92歲，仍然精神奕奕活躍於社交平台，每個月還會跟朋友有聚會。

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薛家燕（家燕姐）筵開60席，聯同700位聽眾與粉絲歡聚一堂，共度熱鬧又溫馨的母親節，孫仔更上台吻賀特別溫馨。這次活動政、商界及演藝界嘉賓雲集，包括剛上任的新城首席營運總監兼總編輯郭艷明、米雪、Maria Cordero（肥媽）、李麗霞（黑妹）等。出名孝順的佘詩曼陪同母親出席，吳君如母親冬嬸亦到場湊熱鬧。當晚有歌手周吉佩、張與辰、張馳豪、詹天文、鍾柔美、林智樂等擔任表演嘉賓，為晚會增添熱鬧氣氛。

佘詩曼全程陪伴媽媽，不介意被Fans全晚重重包圍不停拍照，家燕姐在台上大讚阿佘：「佘詩曼好孝順，知道媽咪喺度，所以專誠陪媽咪！」同席上還有92歲冬嬸坐足全晚，雖然吳君如並未有陪同，但有好友連炎輝等人一起歡度。

冬嬸的丈夫夏春秋（冬叔）去年離世，她很快便接受這件事，而且仍然十分活躍。銀髮的她可謂沒有一點老態，染有一頭烏黑短髮、雙眼炯炯有神，差不多每一個月也會有大型的朋友聚會不愁寂寞。

上月，冬嬸在新蒲崗酒家舉行晚宴，宴請一大班朋友飯敘，酒席中有鮑魚、蟹肉煲等菜式十分豐富。3月時又跟一班朋友欣賞陳松伶演唱會，睇足全晚完騷後更入後台與眾人大合照，一點倦意也沒有。同月，她又出席朋友的生日晚宴，當晚還打扮亮麗、一身珠光寶氣。