媒體生態全解析︱從紙媒到網媒：熱度取代深度，客觀持平的傳媒是否存在？ 

不經不覺，入行已接近十年。雖然現在已不再是全職記者，但仍會以兼職或特約形式處理不同題材的報道，由社會新聞到人物專訪，幾年間在不同媒體機構工作過，慢慢會發現，所謂「新聞價值」、「客觀持平」，其實很多時都有不由自主的地方。

每間傳媒都有自己的編採方針，表面上，編採方針是為了照顧目標讀者群，但現實一點說，很多時亦要兼顧背後的資金來源。傳媒不是慈善機構，要營運、要出糧、要生存，便不得不考慮廣告商、投資者、老闆，甚至市場取向。當新聞價值與商業利益有衝突時，如何取捨，本身已經不是一道容易回答的題目，尤其是網媒年代，「熱度」往往比「深度」更重要。

一條新聞有多少人點擊、有多少分享、有沒有成功「上熱門」，很多時比內容是否全面來得重要。標題愈誇張、愈情緒化，後台數字通常愈漂亮。於是，我們開始見到很多嘩眾取寵的標題，不是記者不知道問題，而是平台生態本身就在推動這件事。

但其實即使回到紙媒盛行的年代，情況又真的有分別嗎？

以前做報紙，同樣要考慮「賣唔賣到紙」。於是大家會爭獨家、搶頭條，甚至有人為了追求銷量而不擇手段。大家懷念以前的媒體黃金年代，但所謂黃金年代，本來就不是完全理想化的世界。

我仍記得在中大學生報「傾莊」，其中一個經常討論的問題，就是「究竟有沒有真正客觀中立的新聞？」後來愈做愈久，愈覺得這其實更像一個哲學問題，由決定報哪一單新聞開始，已經包含立場。哪一件事值得成為頭版？哪一段詳寫？哪一句略過？甚至採訪哪些人、引用哪些說法，其實都反映了該媒體的價值取向。

所以你會見到，「黃媒」不太會大篇幅寫「撐警」新聞；「紅媒」亦不可能詳細報道與自身立場相反的事件。即使那是一單相當重要的新聞，版面與角度仍然會有明顯差異。

很多人都希望媒體可以做到絕對持平，但現實是，當新聞牽涉不同持份者利益時，「完全中立」其實很難存在。有時記者已經盡力平衡各方聲音，但最終篇稿能否出街、用甚麼角度出街、標題如何下，其實從來都不是一個人可以決定。新聞並不是單靠前線記者完成，而是一整套機制與權力結構共同運作的結果。

更有趣的是，多數讀者其實也未必真的想看「中立」。很多人的閱讀習慣，是傾向選擇與自己立場相近的平台，藉此鞏固原有觀點。看新聞，不知不覺變成一種情緒認同，而不是資訊吸收。當所有人都只留在自己的同溫層，社會自然愈來愈難對話。

所以，如果真的想更接近事實全貌，我反而會建議多看幾個平台。不要只看自己喜歡的媒體，也看看那些你平日不認同的立場。當你同時閱讀不同取態的報道，就會開始發現，同一件事，原來可以有完全不同的呈現方式。