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丙午馬年漢坦病毒新疫情？測字高人預言病毒解析＋子午沖與滅殺老鼠玄機
風水玄學
娛樂新聞

丙午馬年漢坦病毒新疫情？測字高人預言病毒解析＋子午沖與滅殺老鼠玄機

玄來更精彩
黃美雲
玄來更精彩

　　新冠傷痕漸褪，最近又有病毒出現，幸好只是小規模爆發，但不知會否擴散？

 

　　測字高手好意先生去年已預測，馬年必有病毒疫情，因為今年是丙午年，丙是「病」字尾，根據文字上延伸，會變化成凶惡的「病」字，所以提醒大家要警惕。

 

　　今年四月底，荷蘭郵輪「洪迪卮斯」號爆發了漢坦病毒疫情，船上共有150名乘客和工作人員，錄得8宗個案（包括6宗確診），其中3人死亡，病死率接近40%至50%。更令人耽心的，是疫情確診前，已有約30名乘客在聖海倫娜島下船，並已飛往全球12個國家，包括美國、英國、新加坡等。美國疾控中心已啟動緊急機制，並追跡散佈在五個州的相關乘客。其餘乘客亦已全部下船，現正接受隔離監察。另台灣近月有兩宗漢坦病毒個案，其中一名台北長者死亡。

 

　　漢坦病毒逾95%由老鼠等嚙齒動物傳播，擴散方式包括：

 

1.吸入：吸入感染了鼠類的尿液、糞便等污染塵埃形成的氣溶膠.，這是主要渠道。

2.接觸：通過破損的皮膚、黏膜直接接觸到染病鼠類的排泄物。

3.叮咬：被感染的嚙齒動物叮咬，這情況較罕見。

 

　　漢坦病毒的源頭既和老鼠有關，在玄學子平八字的系統中，老鼠為子，馬為午，今年馬年，恰巧是子午沖，此病毒出現也合乎子平的沖尅邏輯，漢坦病毒出現後，全球必然會展開滅殺老鼠的行動，難怪老鼠今年沖到正，生存空間大大縮小，而且人類防疫措施中會包括清潔環境，這就直接令老鼠無啖好食！

 

　　香港過去有沒有出現過漢坦病毒感染的案例？是有的。記錄顯示，本港一直有零星的個案，過去5年間平均每年錄得0至2宗。醫學專家普遍認為，香港會大規模爆發的風險較低，因為本地流行的病毒株主要引起腎綜合症出血熱，而且通常不會人傳人。在荷蘭郵輪上傳播的關鍵病毒株為安地斯病毒（Andes virus），會引起肺症候群，是罕有的人傳人危險病毒株。

 

　　要預防漢坦病毒，需注意：

 

1. 環境衛生：保持環境清潔乾爽、封閉鼠洞，避免老鼠出來開party。

2. 自身防護：清理老鼠的糞尿時，切勿直接掃地或吸塵，應先以稀釋漂白水噴灑，緊記戴口罩和手套。

3. 旅遊小心：如要去鼠患高危地方，如南美、非洲等地，若出現不明原因的發燒、肌肉疼痛，需立即就醫。

 

　　漢坦病毒已引起國際高度關注，大家要注意衛生喔！

Tags:#風水玄學#丙午馬年#漢坦病毒
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