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玄學面相︱九運職場女性面相攻略＋亮麗妝容助升職＋化妝提亮增運秘訣
風水玄學

玄學面相︱九運職場女性面相攻略＋亮麗妝容助升職＋化妝提亮增運秘訣

玄來更精彩
黃美雲
玄來更精彩

　　我們已進入了火紅九運（2024-2043），女性特別受眷顧。對於正在職場拼搏的女性行政人員而言，在妝容上如何增值、才可以令自己的事業更風風火火？

 

　　九運離火的卦象已提供了線索。《易經．說卦傳》明言：「離，麗也。」這「麗」不單是指美麗，亦有「附麗」的含意，意即依附而顯現光彩。那我們增添亮度的空間便擴闊了。就算是相貎並不突出的姊妹們，也可以從外在呈現藝術、色彩亮光度和美感提升術方面，令自己看來精神煥發、令人眼前為之一亮。

 

　　以下是配合火運令自己妝容更添亮點的提示：

 

A. 聚焦眼部：

 

　　在五官的五行而言，眼睛屬火，而且眼睛是靈魂之窗，美化眼部，就等於為自己內涵底蘊提供醒神的門面。

 

a. 善用眼線：眼線令眼睛看來更大更亮。但眼角下垂的人切忌將眼線由眼頭劃到眼尾，因為這會強調向下的感覺。離火是向上的，因此眼線劃到未「走下坡」的位置就要修幼線條並停止。

玄學面相︱九運職場女性面相攻略＋亮麗妝容助升職＋化妝提亮增運秘訣

b. 善用假眼睫毛：現時眼妝重點在睫毛，假睫毛以塑膠或人工合成材料製成，都屬火的原料。但除非你的工作需要上鏡或直播，否則假睫毛應力求自然、疏落有致。

c. 若非配襯冷色系列的衣服（例如藍色），眼影還是選不同層次的啡色較佳，一來可製造立體感、二來效果比較順眼，因為我們中國人沒有碧眼藍睛，塗藍綠眼影，再配黃皮膚，可能變了另一種職業女！淡紅眼影也可以，但眼突者忌用。

玄學面相︱九運職場女性面相攻略＋亮麗妝容助升職＋化妝提亮增運秘訣

d. 眼神尚明亮：不要整夜打機，這樣會令眼睛泛起紅絲，有礙觀瞻，也令人覺得你生活可能欠紀律、難以委以重任。

 

B. 注意修眉：

 

　　眉形與眼睛的神氣與否有重大關係。眉耷會令人覺得眼耷，火性向上，所以一切向下的錯感都要避免。

玄學面相︱九運職場女性面相攻略＋亮麗妝容助升職＋化妝提亮增運秘訣

a. 原本下垂的眉毛，要拔走向下部份，再劃上向上揚起的形狀。

b. 本來太柔弱的眉形，需以眉筆修飾成清楚俐落的形態，以傳達有執行力的形象。

c. 火有尖上的意味，若果眉勢配合，起角眉形很壓場。

 

C. 修飾面形

 

　　為配合火形尖上的九運特性，可以（1）化妝強調鼻骨尖挺、（2）打陰影隱藏腮骨下垂的贅肉、令下巴看來緊緻尖巧。

 

D. 突出亮點

 

　　在額頭、鼻尖、下巴塗點亮粉，令面部輪廊更添光彩。

 

E. 紅彩提神：適量的胭脂和漂亮的口紅能增加血色和晶亮感。

 

　　九運講求明麗、亮澤。希望以上的「提亮工程」，能令你氣場大開、機遇齊來！

Tags:#玄學面相#九運#職場#打工仔
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