智慧城市下的紙張革命：從一部影印機開始的低碳轉型

當社會討論碳中和，焦點往往落在新能源汽車或綠色建築；但每日在寫字樓內運轉的影印機與辦公室用紙，正是香港邁向2050碳中和路上不容忽視的拼圖。

根據《香港氣候行動藍圖2050》，香港目標在2035年將碳排放從2005年水平減半，並爭取於2050年前實現碳中和（香港氣候變化及碳中和事務專員辦公室）。在這個宏大目標之下，低碳轉型其實不只存在於能源或交通領域，也高度依賴於每一座寫字樓、每一個辦公室的細微改變——包括每日在運轉的影印機與其背後的紙張消耗。

真正的減碳，從「少印一張紙」開始

最環保的一張紙，是從來沒有被打印出來的那一張。

行業常聚焦於「換慳電機」、「用循環碳粉」，這些都是事後減損。真正的減碳，是從源頭改變員工用紙習慣：開會前先問是否真需要紙本、預設雙面黑白、以電子簽署取代紙本、採用取件式打印消除「印咗冇人攞」、每月公開部門用紙量。技術只是工具，用紙觀念才是真正的減碳引擎。

要讓這些習慣落地，需要硬件、軟件與企業文化三者同步。透過合適硬件、雲端打印管理及 Pull Printing 功能，企業可做到用量透明、行為可追蹤，並將「減用紙張」由口號轉化為可量化的部門 KPI；配合循環碳粉盒回收，更能呼應環保署的綠色辦公室建議（環保署 環保辦公室減廢回收資料冊）。

Lexmark Solutions https://lexmark-hk.com/ 是一間於香港本地成立的影印機方案公司，作為紮根香港的本地企業，他們以四個切入點推動辦公室減碳：

一、價格透明化。 當企業不再為過高合約成本所綁，才有財政空間投資於節能設備及碳追蹤系統。

二、合約彈性化。 當營運成本較傳統廠牌低，便能提供按客戶用量調整的彈性合約。透過雲端打印管理系統，用量、雙面比例、彩色比例每月以儀表板呈現，合約條款可基於實際數據重新議定。

三、把減紙教育嵌入工作流程。 是與客戶 HR 及 ESG 部門合作：預設雙面黑白、為員工設定每月用紙上限、開機畫面顯示部門用紙排行及碳排放當量、為員工提供「紙張意識」培訓。配合 AI 分析平台，可自動識別不必要的彩色打印及重複打印行為，讓「減紙」由口號變成可量化的成果。

四、長壽命設備 + 循環耗材的本地閉環。 選用設計壽命較長的設備，配合本地工程團隊定期保養與碳粉盒回收，形成「少換機、少棄置、少運輸」的本地閉環。

AI 取代不了的人心與經歷

必須誠實指出：再先進的 AI、再精密的儀表板，都決定不了一個人會否按下那個「列印」鍵。

每一次按下列印鍵的瞬間，背後是一個人的價值判斷——這份文件有冇必要存在？對方是否真的需要紙本？這份文件看完之後又會否最終只是被簡單棄置？這種判斷並非演算法所能提供，而是來自每個人的生活經歷、對資源的理解，以及對這座城市、對下一代生態環境的那份愛護。

換句話說，科技解決效率，人解決方向。無論是公司高層、HR、ESG 主管或前線同事，都需要持續溝通，分享自己浪費紙張後的反思。每一次面對面的對話、每一次新員工培訓中的提醒，都是 AI 永遠取代不了的減碳力量。

屏棄紙張的依賴，像在黑道滑雪：挑戰極致減碳，憑的是技術，贏的是態度。

數碼新生活下的素養：與地球修好

整體辦公室設備的未來方向，應該是人性化、智慧型、低碳三者並行。當同事在溝通中能將待討論事項在屏幕上完成、當會議記錄以雲端文件取代一疊疊的講義、當每位員工事前想清楚才按下「打印」鍵——這個態度本身，其實就是一次與地球修好的動作。

這不再只是「節約資源」，而是數碼新生活下應有的素養。就如我們學會不隨便丟垃圾、不浪費食物，「不隨便印一張紙」亦應是現代人的基本修養。

同樣重要的是，在推動減紙的同時，亦不能忽視尊重知識版權。影印機代表著一個「倍增」的能力——一份未經授權的論文、一本被整體複印的書、一份被隨意轉發的內部文件，背後都有創作者、同事或企業未獲尊重的勞動與責任。少印一張紙是環保，「只印自己有權印、或獲正式授權的那一張」則是品格。兩者同樣屬於現代職場人士應有的數碼素養，也是智慧城市中不可或缺的公民意識。

設備提供智慧，人提供態度。兩者相互成全，才是智慧城市的真正含義。

匯聚團隊微光，照亮數碼轉型；我們互相支撐，將低碳願景化為共同的足跡。

結語：硬件、軟件、人心

智慧城市不是口號，而是由無數日常決定累積而成。低碳辦公需要三條腿同時走路：硬件選擇長壽命、可回收的設備；軟件用雲端及 AI 工具讓用量透明；人心靠的是人的經歷、智慧及對生態環境的愛護。

只買新機而不改變習慣，等於買咗部慳油車卻天天無謂行車；只換品牌而不換思維，亦只會讓商業模式原地踏步。機器可以計算碳排放，但只有人才能決定為下一代留下一個怎樣的香港。

每一次有意識的不打印、每一次對同事說「這份不必列印」，都是普通人為這座城市減碳出的一分力。

最好的回憶，從不在紙上，而是在我們一起走過的風景裏；守護這片綠意，就是守護我們下一個十年的團聚。