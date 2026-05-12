香港快運快閃優惠：日本全部航線$218起！暑假都減！來回東京$1,771起

等了又等，終於等到日本的平機票！這次香港快運推出的快閃優惠，涵蓋日本所有的航線──東京、大阪、福岡、沖繩（那霸）等，單程票價$218起，出發日期至9月底，暑假都有得減，東京、福岡來回連稅唔使千八蚊！

這次香港快運快閃伋惠，涵蓋11個指定航點：東京（成田／羽田）、福岡、廣島、石垣、小松、名古屋、沖繩、大阪、仙台、高松，「輕便飛」（包括一件隨身物品）單程票價$218起，「經濟飛」（包括一件隨身物品及一件登機行李）單程票價$268起。幫大家check過，所有航點暑假都有$218優惠價機票，東京及大阪的日子選擇比較多，高松及名古屋的選擇較少，建議如果有計劃暑假遊日的話，要快手買機票！

預訂日期：即時至2026年5月14日（23:45）

旅遊日期：2026年5月26日至9月30日（各航點可能有所不同）

東京及大阪暑假有很多日子都可以買到$218優惠價機票。

記者又幫大家計過數，來回東京成田最平連稅是$1,782，如果揀羽田機場就只是$1,771。不過，去東京玩，又豈可不要行李（去掃貨）？買「隨心飛」（包括一件隨身物品及20公斤寄艙行李）機票，每程$378起，如果來回東京羽田機場加20公斤行李連稅，最平亦只是$2,091。但提提大家，暑假東京的「隨心飛」票價將會提升至每程$518起！留意，每個地區的「隨心飛」及「無憂飛」（包括隨身物品、登機行李、32公斤寄艙行李及標準座位）的價格會有點不用，要帶寄艙行李的朋友要留意。

最瘋狂shopping的話，東京及大阪最抵玩，加$160-$260就可以包20或32公斤寄艙行李。

香港快運航空

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