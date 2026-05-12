從中方反制措施，看中美峰會經貿博弈前景

在美國總統特朗普訪華前夕，中美兩國在經貿戰線不動聲色地掰了一次手腕，結果是美國挑釁失敗，未能拿到額外的談判籌碼。可能是這一變化，令白宮研判，美方對中美峰會設定的某些目標將難以實現，不得不與中方重新商談元首峰會預計達成的成果清單，這有可能是中美經貿高層赴韓國緊急會面的主要原因。

制裁中國油企踢到鐵板

由於美國對伊朗實施海上封鎖，目前中國已基本上無法從伊朗進口原油。儘管如此，美國財政部仍在4月24日宣布，將中國大型民企恒力集團旗下的恒力石化（大連）、山東壽光魯清石化有限公司等五家企業列入「特別指定國民清單」，對其實施凍結資產和禁止交易等制裁措施。

美國官方選擇性地制裁中國石化企業，給出的理由是要禁止這些企業幫伊朗規避美國的制裁，但實際上是想在特朗普訪華前向中國施壓，顯示美國長臂管轄的威力，證明美國可以按自己的需要單邊制裁中國企業，希望將此作為中美峰會時的談判籌碼。但美方沒料到的是，中方啟動預備已久的反制措施，給了白宮一記悶棍。

根據《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國對外關係法》、《中華人民共和國反外國制裁法》和其實施規定，以及《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》等相關規定，中國商務部5月2日晚發布禁令，明確規定不得承認、不得執行、不得遵守美國對恒力石化（大連）煉化有限公司等中國企業的制裁措施。

商務部對美國就中國石化企業的制裁措施作出有力反制 (AP)

這一宣布在國際經貿及金融領域猶如投下一枚深水炸彈，它意味著，如果誰跟從美國的要求對這五家中企實施制裁措施，中企可以對其提出訴訟，告其違法違禁，促使中方對其予以懲罰。此舉表明，中國政府會用各種方式來維護中國企業的利益，絕不會接受美國的長臂管轄，更不會在中美經貿談判中為維護這幾家企業的利益而向美方作出讓步。特朗普的極限施壓完全無效，而且今後美國若推出類似的制裁措施，中方會照樣反制。這讓與中國有生意往來的各國企業都看清了前路，不得不思量如何在遇到衝突時作出明智的選擇。

中國一直在聯合國及各種國際場合推動停止波斯灣戰事，盡快恢復霍爾木茲海峽的正常運輸通道，這其實也是全世界絕大多數國家的共同願望。但美國拒絕與伊朗就正式停戰和開通霍爾木茲海峽航道展開外交磋商，反而要求伊朗先答應停止濃縮核原料，並將現有已濃縮的核原料拱手交給美國，這顯然是伊朗完全無法接受的要求。同時，美國還向中國施加壓力，期望中國幫美國實現上述目標。中國推出有效的反制措施，實際上表明了態度。可以預料，在伊朗戰事和打通霍爾木茲海峽航道等相關議題上，中美峰會的討論只會是各自表達立場，難以達成具體成果。

收購AI龍頭以失敗告終

中美博弈的另一領域是以人工智能(AI)為代表的高科技行業。根據白宮公布的一份名單，十幾位大公司的領導人將隨特朗普訪華，包括銀行和投資公司等金融行業的頂級高管，以及農業、航空企業的領導人，當然也少不了高科技、互聯網及通訊領域的掌門人。但製造熱門AI晶片的英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳卻不在名單上，估計是因為英偉達的先進晶片未獲美國監管當局的批准，目前還不能向中國出售，而且中國官方也鼓勵中國企業使用國產晶片，避免依賴美國晶片。這也揭示了中美博弈的另一客觀現實，即在AI領域，雙方互存戒心，美國怕中國發展太快，令自己優勢不再，中國則怕過分依賴美國，一旦對方「卡脖子」，自己失去還手能力。

英偉達CEO黃仁勳不在訪華美企掌門人名單之內 (AP)

黃仁勳當然希望賣晶片給中國，並多次訪問中國，利用自己的華裔背景在中國積累人氣，但中美之間的競爭關係令他的願景難以實現。而如今最讓華爾街巨頭著急上火的，可能是中國對美資收購中國龍頭企業的限制。華爾街希望用自己的錢袋子買走中國頂尖科技企業，最近有一個重要的例子。社交媒體巨人Meta（facebook和WhatsApp等社交平台的母公司）去年年底宣布，該公司收購了中國AI應用領域的獨角獸企業Manus，而中國國家發改委在4月27日宣布，發改委外商投資安全審查工作機制辦公室「依法依規對外資收購Manus項目作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易」。

Manus是中國企業家創立的一家公司，自主開發AI應用軟件，去年推出的產品獲得業界追捧，並得到美國基準資本(Benchmark)領投的7500萬美元投資。該公司隨後將其總部遷往新加坡，並不再保留中國國內的業務團隊，外界視此舉為企圖通過改變註冊地址等方式來切割與中國的關係，以便該公司日後在美國尋求上市時能得到美國監管部門的批准。不知是等不及掛牌上市還是在美上市的申請遇到麻煩，去年12月30日，Manus和Meta宣布，Meta打算以約20億美元收購Manus，收購後Manus將繼續獨立運作。客觀上，這意味著Manus的創始人和投資人可以迅速套現。今年1月8日，中國商務部發言人表示，將會同有關部門就Manus的收購展開評估調查。4月27日國家發改委宣布了上述禁止決定，立即引起各界高度關注。

國家發改委禁止Meta收購中國AI應用領域的獨角獸企業Manus (Shutterstock)

這一決定在特朗普計劃訪華之前宣布，有幾層含義。首先是昭示天下，在中國研發出來的頂尖科技成果不能輕易被美國政府搶走或被華爾街買走，過去不讓（TikTok的案例），現在也不讓，將來同樣不用想。中國會在力所能及的範圍內保護源於中國的知識產權，讓頂尖科技成果服務於中國、造福於中國。其次是告訴華爾街，美國政府限制美企對華出售先進產品，試圖拖慢中國AI企業和相關技術的發展，中國政府會全力支持本國企業的發展，不會讓華爾街來中國「摘成熟的桃子」。再者，此時發出這樣的禁令，等於變相知會特朗普政府，不要幻想中方在談判中會給特朗普面子。要想讓中方在經貿與高科技領域作出讓步，美國必須同樣在中國關注的領域作出積極的回應。

中方的果斷決策，可能讓特朗普的團隊感到意外，所以近期美方人士一再提及希望成立一個投資委員會(Board of Investment)和一個貿易委員會(Board of Trade)，以便雙方釐清哪些領域不涉及國家安全，可以進行投資，可以開展貿易，而中方對此並無官方回應。雙方的態度，為解讀隨團企業家名單提供了一個新的角度。名單上有花旗、高盛、黑石、貝萊德等大型銀行、投資集團，以及維薩和萬事達兩大信用卡公司的領導人，他們集體隨訪，估計是想及時提醒特朗普和他的經貿團隊，在與中方談判時要盡量幫他們爭取利益。雖然這些金融大亨可能還有較高期望，但中方對Manus收購案的處理方式已經說明了北京的立場。只強調競爭，不是正確的方向，如果只想「你死我活」，就不可能讓中美關係穩定發展。

改變定位方有合作基礎

如果特朗普的團隊想幫助美國企業進一步打開中國市場，首先需要調整美國官方對中美關係的定位，應當承認，中美兩國的競爭將會持續很多年，並沒有「零和遊戲」。去年特朗普搞關稅戰，中美雙邊貿易跌幅巨大，但中國仍錄得大約1.2萬億美元的貿易順差，顯示出中國經濟的韌性。美國需要與中國平等磋商，爭取達成雙贏方案，不能為了獨贏而漫天要價，極限施壓，那樣做注定會失敗，而且不能朝令夕改，隨時製造不確定性。

美國需要與中國平等磋商，不能為了獨贏而漫天要價。(Shutterstock)

雖然經貿問題被視為特朗普訪華的重點，但對於台灣問題、朝鮮半島局勢的最新演變等地區問題和全球性問題，雙方肯定也會深入討論。白宮近期試圖降低公眾對此次國事訪問的預期值，美方官員渲染的一個說法是，伊朗戰事久拖不決對特朗普不利，從而令中方掌握了更多籌碼，言外之意是如果美方能在峰會上得到一點「突破」，就已經是大功告成。中方則一直沒為特朗普訪華造勢，並遲遲未對具體日程作出確認，顯示出中方也比較謹慎。因此，這次國事訪問肯定很熱鬧，但實際成果則相對有限。此時此刻，只期待結果別太令人失望。