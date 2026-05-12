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九月
啟德體育園｜Post Malone Presents The BIG Stadium World Tour 啟德體育園｜Post Malone Presents The BIG Stadium World Tour
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啟德體育園｜Post Malone Presents The BIG Stadium World T...
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16/09/2026
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沙田香港文化博物館｜邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現 沙田香港文化博物館｜邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現
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沙田香港文化博物館｜邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現
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飲茶點心推介2026︱添好運懷舊豬油包＋欖仁冰肉千層糕＋豬油撈飯＋鵪鶉蛋燒賣＋點心配茶指南＋廣東歌點心派對
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飲茶點心推介2026︱添好運懷舊豬油包＋欖仁冰肉千層糕＋豬油撈飯＋鵪鶉蛋燒賣＋點心配茶指南＋廣東歌點心派對

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:添好運、Eunice Chow

　　有「平民米芝蓮」之稱添好運新推一系列懷舊點心！品牌邀請點心泰斗符星師傅夥拍廚藝團隊，精挑細選出 5 款經典美食，包括油粒粒果仁豬油包、欖仁冰肉千層糕、XO 醬鵪鶉蛋燒賣、豬油撈飯和家鄉銀針粉，令大家重新發現懷舊點心的滋味，與手工點心的精妙工藝。你更可參加限定懷舊廣東歌 Free Flow 點心派對，來一次全新飲茶食點心的美食體驗。

 

飲茶點心推介2026︱添好運懷舊豬油包＋欖仁冰肉千層糕＋豬油撈飯＋鵪鶉蛋燒賣＋點心配茶指南＋廣東歌點心派對

 

95 歲點心泰斗必食分享

 

　　現年 95 歲點心泰斗符星師傅，可謂點心界的活字典，入行逾 80 年製作無數點心，懂得做的點心款式數百款，對點心的色香味有嚴緊的追求。最近符星師傅更坐鎮監修添好運「懷舊點心系列」與添好運的廚藝團隊深入交流，由食材、點心製作，精挑細選出 5 款經典美食。
 

飲茶點心推介2026︱添好運懷舊豬油包＋欖仁冰肉千層糕＋豬油撈飯＋鵪鶉蛋燒賣＋點心配茶指南＋廣東歌點心派對

符星師傅 13 歲入行，年紀輕輕已當上點心師傅，更桃李滿門。點心泰斗符星師傅（左）與徙弟張日誠師傅

 

　　今次有機會訪問符星師傅，當然把握機會問他平時飲茶必食推介，符星師傅說︰「我會點牛肉燒賣，如果製作得好牛肉肉丸會『起荔枝皮』，牛肉餡入口爽滑，相反如果牛肉餡光滑代表水份太多。」大家下次飲茶不妨參考及留意一下！

 

　　如果去大排檔必點乾炒牛河，一試大廚的炒功及鑊氣，那麼去酒樓有何點心可考驗點心師傅的真功夫？符星師傅說一試豉椒鳳爪，便知龍與鳳！他說︰「如果豉椒鳳爪做得好，其他點心水準普遍都會提高，因為蒸鳳爪的獻汁不易掌握得好，好多時往往太甜或太鹹，做得好的豉椒鳳爪應集辣、甜、鹹於一身。鳳爪先烚熟再以冰水浸過夜令其易骨肉稍為分離，點心鳳爪蒸好後，入口時可輕易脫骨才算得上標準。」 

 

飲茶點心推介2026︱添好運懷舊豬油包＋欖仁冰肉千層糕＋豬油撈飯＋鵪鶉蛋燒賣＋點心配茶指南＋廣東歌點心派對

「添好運懷舊點心系列」發佈會當日，點心泰斗符星師傅夥拍添好運廚藝團隊，與創作歌手湯令山 Gareth. T 分享學做懷舊點心。

 

　　最近符星師傅更坐鎮監修添好運「懷舊點心系列」與添好運的廚藝團隊合作，精挑細選出 5 款經典美食包括「油粒粒果仁豬油包」、「欖仁冰肉千層糕」、「XO 醬鵪鶉蛋燒賣」、「豬油撈飯」和「家鄉銀針粉」，於即日至 6 月 30 日於香港全線添好運供應，並於亞洲區分店同步推出。

 

飲茶點心推介2026︱添好運懷舊豬油包＋欖仁冰肉千層糕＋豬油撈飯＋鵪鶉蛋燒賣＋點心配茶指南＋廣東歌點心派對

5 款經典美食由老師傅傾囊相授獨門食譜與技法，再由添好運廚藝團隊重塑味道神髓。

 

懷舊點心系列配茶推介

 

　　符星師傅數十年前自創「油粒粒果仁豬油包」，現時大家都有機會品嘗，豬油包沿用古法加入豬油搓成，並自家慢火炒製麻蓉餡，做到色香味俱全，酥香脆軟甘香！「油粒粒果仁豬油包」外皮掃上糖漿、醬油、普洱茶和豬油，即點即焗外層微脆金黃色賣相一流。
 

飲茶點心推介2026︱添好運懷舊豬油包＋欖仁冰肉千層糕＋豬油撈飯＋鵪鶉蛋燒賣＋點心配茶指南＋廣東歌點心派對

油粒粒果仁豬油包 （港幣 $38）外脆內軟，外層掃上糖漿、醬油、普洱茶和豬油等，即點即焗帶焦糖香氣。

 

　　師傅建議大家食之前，不妨先聞一下感受豬油香氣，試食後發現肥膏加糖、玫瑰露酒等醃製成半透明狀製成的冰肉沒有想像中擔心的油膩感， 內餡香口軟滑甜而不膩控制得宜，符星師傅更推介配合普洱細味享受為絕配，津津有味！

 

　　•    點心配茶推介︰油粒粒果仁豬油包ｘ 普洱

 

飲茶點心推介2026︱添好運懷舊豬油包＋欖仁冰肉千層糕＋豬油撈飯＋鵪鶉蛋燒賣＋點心配茶指南＋廣東歌點心派對

「油粒粒果仁豬油包」包身加入豬油搓製，麻蓉餡自家以白芝麻、豬油、麥芽糖等慢火炒成，加入冰肉，幼滑甘香

 

　　現時酒樓食到的千層糕味道，總不是昔日的懷舊滋味，估不到「欖仁冰肉千層糕」令人喚起味蕾記憶。千層糕餡料除了一般的鹹蛋黃外，更依足古法食譜加入「冰肉」、欖仁和椰絲，足料、甘香兼富有口感；逐層鋪餡逐層蒸，工序繁複足見手藝心機。符師傅建議「欖仁冰肉千層糕」配綠茶，清香的綠茶配搭帶點鹹香的千層糕，帶出另一種層次滋味。

 

　　•    點心配茶推介︰欖仁冰肉千層糕 ｘ 綠茶

 

飲茶點心推介2026︱添好運懷舊豬油包＋欖仁冰肉千層糕＋豬油撈飯＋鵪鶉蛋燒賣＋點心配茶指南＋廣東歌點心派對

欖仁冰肉千層糕 （港幣 $38）手工繁複花心機之作，千層糕以白麵糰與鹹蛋黃層層相間逐層蒸，鹹蛋黃層加入欖仁、椰絲和冰肉製成，味道口感層次十足。

 

　　鵪鶉蛋燒賣是另一款必食的懷舊點心，賣點是豬肉特別加入九層塔，味道提升之餘，更令這道點心更加有記憶點！鵪鶉蛋燒賣採用新鮮鵪鶉蛋，爽滑彈牙；綴以自家炒製的 XO 醬，鹹香微辣更添惹味。

 

　　•    點心配茶推介︰XO 醬鵪鶉蛋燒賣 ｘ 任何茶類皆宜

 

飲茶點心推介2026︱添好運懷舊豬油包＋欖仁冰肉千層糕＋豬油撈飯＋鵪鶉蛋燒賣＋點心配茶指南＋廣東歌點心派對

XO 醬鵪鶉蛋燒賣 （港幣 $48）

 

　　現代食品追求健康，雖然豬油撈飯創意依舊拌以豬油、豬油渣、梅菜、菜脯、五花肉和豉油，但變奏版本以三色米包括糙米、紅米和紫米代替白米，高纖健康兼嚼口十足，不減米飯粒粒油潤爽落，鹹香滋味十足。 

 

飲茶點心推介2026︱添好運懷舊豬油包＋欖仁冰肉千層糕＋豬油撈飯＋鵪鶉蛋燒賣＋點心配茶指南＋廣東歌點心派對

豬油撈飯 （港幣 $38）

 

　　 家鄉銀針粉加入雞湯略炆入味，不會吃得一口只是淡而冇味的粉糰，簡單的美食做法卻精心考究。銀針粉每條如筷子般粗，口感扎實，而且加入雞絲、冬菇、西芹、紅蘿蔔、雞蛋以豬油炒香，十分足料。

 

飲茶點心推介2026︱添好運懷舊豬油包＋欖仁冰肉千層糕＋豬油撈飯＋鵪鶉蛋燒賣＋點心配茶指南＋廣東歌點心派對

家鄉銀針粉 （港幣 $45）

 

飲茶點心推介2026︱添好運懷舊豬油包＋欖仁冰肉千層糕＋豬油撈飯＋鵪鶉蛋燒賣＋點心配茶指南＋廣東歌點心派對

添好運尖沙咀K11 購物藝術館分店懷舊打卡位

 

懷舊廣東歌 Free Flow 點心派對 

 

　　5 月 23 日（六）晚上 7 時至 10 時在尖沙咀 K11 Art Mall 分店舉行「懷舊廣東歌 Free Flow 點心派對」，屆時將請來 DJ Beat Friday 到場打碟，帶來 60 至 00 年代連串膾炙人口的經典粵語流行曲，包攬節奏強勁的快歌與浪漫情歌，氣氛熱鬧高漲！

 

飲茶點心推介2026︱添好運懷舊豬油包＋欖仁冰肉千層糕＋豬油撈飯＋鵪鶉蛋燒賣＋點心配茶指南＋廣東歌點心派對

 

　　參加派對的客人更可享用一套「懷舊點心系列」的 5 款點心，同時以自助形式無限享用指定點心、甜品、飲品及一支添好運自家品牌啤酒。一邊欣賞多首流行經典，一邊品嘗新鮮熱辣點心，尤如穿越時空回到昔日茶居，細味當年。凡於過去 30 天內曾惠顧添好運，即可登記並預訂，名額有限，點心迷別錯過！

 

一天限定「懷舊廣東歌 Free Flow 點心派對」

日期︰2026年5月23日（星期六） 

時間︰7pm – 10pm（BEAT FRIDAY 8pm 開始表演） 

地點︰尖沙咀河內道 18 號 K11 購物藝術館 1 樓 119 號舖

收費︰每位$500

電話：2489 8918 

登記連結

https://www.facebook.com/timhowanhongkong/

 

Tags:#美食情報#美食優惠#飲茶#點心#添好運#米芝蓮#尖沙咀
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