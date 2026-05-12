雪糕優惠2026︱Häagen-Dazs外賣雙球雪糕買一送一＋全新士多啤梨麻糬＋朱古力布朗尼迷你杯$20
最新雪糕優惠速報！Häagen-Dazs突發推出限定5 天外賣雙球雪糕買一送一優惠，必試全新士多啤梨麻糬及朱古力布朗尼口味，雪糕內有煙韌麻糬粒及軟糯布朗尼蛋糕，雪糕控把握機會平價試新嘢！想買回家慢慢歎，可留意期間限定雪糕優惠，迷你杯只售$20，準備去各大超市及便利店掃貨！
外賣雙球雪糕買一送一
限時優惠！2026年5月13至17日凡購買外賣雙球雪糕即享買一送一優惠！官方推介兩款全新口味，包括「士多啤梨麻糬雪糕」，滑順濃郁士多啤梨雪糕配士多啤梨柚子醬，藏於雪糕中的麻糬粒口感煙韌彈糯。還有朱古力布朗尼，濃郁朱古力雪糕與烘烤的軟糯布朗尼蛋糕完美結合，再配以濃郁的海鹽朱古力醬突顯朱古力的醇厚香氣。
留意，優惠只限外賣，不設堂食，數量有限，售完即止。優惠不可與Häagen-Dazs™會員折扣、現金券及其他優惠同時使用。
Häagen-Dazs外賣雙球雪糕買一送一優惠
日期︰2026年5月13至17日
供應點︰全線Häagen-Dazs™專門店 (淺水灣the pulse專門店除外)
迷你杯$20 限時優惠
想買雪糕返屋企慢慢歎？ Häagen-Dazs™推出全新「世界甜品系列」，包括以上介紹首度登場的「士多啤梨麻糬雪糕」和「朱古力布朗尼雪糕」外，載譽歸來的人氣「意大利芝士蛋糕雪糕」於各大超市及便利店推出限時優惠價，迷你杯優惠價$20、迷你杯多件裝優惠價$70、家庭裝優惠價$54！
全新「士多啤梨麻糬雪糕」、全新「朱古力布朗尼雪糕」以及人氣口味回歸的「意大利芝士蛋糕雪糕」！
「世界甜品系列」迷你杯多件裝除了有「士多啤梨麻糬雪糕」、「朱古力布朗尼雪糕」、「意大利芝士蛋糕雪糕」三款全新口味，更包含人氣「士多啤梨芝士蛋糕雪糕」，一盒四款口味雪糕。
建議零售價︰家庭裝$79.9、迷你杯$32、迷你杯多件裝$95.9
銷售點：各大級市場及便利店
Comment
暫無回應