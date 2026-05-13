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外資喜愛甚麼中國股
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外資喜愛甚麼中國股

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　全球投資巨頭機構--柏基投資(Baillie Gifford)近期披露了中國股票的持倉情況。

 

　　柏基投資是全球知名的長期投資機構之一，資產管理規模約2.04萬億元人民幣，對中國公司的投資規模是1807億元人民幣。

 

　　截至2026年1月末，柏基中國資產組合的前十大持倉包括騰訊(00700)、字節跳動、阿里巴巴(09988)、中國平安(滬:601318)、寧德時代(深:300750)、紫金礦業(滬:601899)、貴州茅台(滬:600519)、招商銀行(滬:600036)、中國建設銀行(滬:601939)及濰柴動力(深:000338)（見表）。

 

增持MiniMax及資源股

 

　　從最新調倉動向看，新增持倉包括MiniMax(00100)、安踏體育(02020)、亞朵(US.ATAT)、華住集團(US.HTHT)、滴滴(US.DIDI)、萬華化學(滬:600309)、長江電力(滬:600900)，以及天齊鋰業(深:002466)、贛鋒鋰業(深:002460)、紫金黃金國際(02259)等資源類標的。

 

　　此外，年內新增了第二家非上市標的小紅書，目前持倉還包括字節跳動。

 

　　賣出/清倉的股票包括李寧(02331)、珀萊雅(滬:603605)、貝殼(US.BEKE)、老板電器(深:002508)、山西汾酒(滬:600809)、用友網絡(滬:600588)等。

 

　　除了完全清倉外，也進行了選擇性的倉位調整。例如，隨著外賣與即時零售領域競爭加劇，柏基大幅減持了美團(03690)。

 

　　至於柏基基於甚麼原因選這些股？明（14日）續。

 

外資喜愛甚麼中國股

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　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#中國股票#柏基投資#騰訊#字節跳動#阿里巴巴#中國平安#寧德時代#紫金礦業#貴州茅台#招商銀行#中國建設銀行#濰柴動力#MiniMax#安踏體育#亞朵#華住集團#滴滴#萬華化學#長江電力#天齊鋰業#贛鋒鋰業#小紅書#李寧#珀萊雅#貝殼#老板電器#山西汾酒#用友網絡#美團#02020#02259#00700#09988#00100
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