全球投資巨頭機構--柏基投資(Baillie Gifford)近期披露了中國股票的持倉情況。

柏基投資是全球知名的長期投資機構之一，資產管理規模約2.04萬億元人民幣，對中國公司的投資規模是1807億元人民幣。

截至2026年1月末，柏基中國資產組合的前十大持倉包括騰訊(00700)、字節跳動、阿里巴巴(09988)、中國平安(滬:601318)、寧德時代(深:300750)、紫金礦業(滬:601899)、貴州茅台(滬:600519)、招商銀行(滬:600036)、中國建設銀行(滬:601939)及濰柴動力(深:000338)（見表）。

增持MiniMax及資源股

從最新調倉動向看，新增持倉包括MiniMax(00100)、安踏體育(02020)、亞朵(US.ATAT)、華住集團(US.HTHT)、滴滴(US.DIDI)、萬華化學(滬:600309)、長江電力(滬:600900)，以及天齊鋰業(深:002466)、贛鋒鋰業(深:002460)、紫金黃金國際(02259)等資源類標的。

此外，年內新增了第二家非上市標的小紅書，目前持倉還包括字節跳動。

賣出/清倉的股票包括李寧(02331)、珀萊雅(滬:603605)、貝殼(US.BEKE)、老板電器(深:002508)、山西汾酒(滬:600809)、用友網絡(滬:600588)等。

除了完全清倉外，也進行了選擇性的倉位調整。例如，隨著外賣與即時零售領域競爭加劇，柏基大幅減持了美團(03690)。

至於柏基基於甚麼原因選這些股？明（14日）續。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）