香港電訊——最強勢收息股

上日和大家重溫過，我推介的退休收息股組合，基本上以公用股為核心，當中有兩隻股票是賺錢必派息的，所以穩健程度相當高，但即使如此，我們仍然要定期檢討。

今次就和大家點評一下該五隻收息股過去一年的經營情況、業績和派息。該五隻收息股分別是中電(00002)、領展(00823)、中移動(00941)、長江基建(01038)和香港電訊(06823)。

先說中電，該公司經歷了2022年澳洲業務的一些對沖合約虧損後（不是現金上的損失，只是帳面上的損失），這兩年的營運已經回復正常。

只不過，香港以外的幾個市場，包括中國、澳洲和印度，去年的營運盈利都微跌，只有佔公司近六成收入的香港市場，營運盈利增長7.6%，但計及一次性項目影響的總營運盈利，仍然下跌一成左右。

但管理層仍然增派末期息，由前年的1.26元，增至去年的1.31元，首三季的派息仍維持0.63元，令到全年派息輕微增加1.5%，而中電股價去年大約升了6.6%。

暫時來說，中電仍然是可靠的收息股，只不過，業務增長前景有點不明朗，要密切關注公司的發展策略。但正面的是，隨著電動車逐步取代汽油車，中電在這方面也能透過充電站分一杯羹。

至於中移動，去年的盈利大致和前年持平，但集團仍然增加派息和提高派息比率。派息由前年的5.09元，增至去年的5.27元，增幅約3.5%；而派息比率則由前年的73%，進一步提高至去年的75%。

股價方面，同樣經過前兩年的顯著上升後，去年稍為歸於平淡，但全年仍升6.7%，已算不俗。不過，展望未來，由於6G的投資期快要開始，未來的盈利可能會受壓，但我相信，這不會影響公司的派息能力。現價的預期息率仍有6.3厘，在一眾收息股之中，仍是不俗的選擇。

香港電訊近年派息比率達約117% (Shutterstock)

至於香港電訊，她是五隻收息股當中，去年股價升幅最勁的一隻，全年上升近兩成。我會形容，她是近年最強勢的收息股，取代了我推介組合內中移動的地位了。

業績方面，絕對可以用平穩來形容。上日提過，由於她是商業信託，只要賺錢，就至少要派九成利潤予股東，但她近年都不止派九成，而是派117%左右，即是還動用一些額外現金派息，而去年的派息再增加3.8%至每股0.8177元。所以，即使股價升了近兩成，往績息率仍有6.5厘，而預期息率更有6.7厘左右。

至於長建和領展的檢討，下次再續。

作者電郵：lkslo@yahoo.com