歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

帝樂文娜公館全新下午茶:兩位$588，另送價值$240 Ay...
美食 搵食地圖

帝樂文娜公館全新下午茶:兩位$588，另送價值$240 Ay...
型男醫生|飛福岡航班乘客突昏迷，1米85醫生救人爆紅，網民起...
醫學通識 健康解「迷」

型男醫生|飛福岡航班乘客突昏迷，1米85醫生救人爆紅，網民起...
3分鐘熱炒股點評

【3分鐘熱炒股點評】中移動派息比率達75%，專家稱股價跌過龍籲買入
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
上日和大家重溫過，我推介的退休收息股組合，基本上以公用股為核心，當中有兩隻股票是賺錢必派息的，所以穩健程度相當高，但即使如此，我們仍然要定期檢討。
理財智慧

香港電訊——最強勢收息股

我要退休
羅國森
我要退休

　　上日和大家重溫過，我推介的退休收息股組合，基本上以公用股為核心，當中有兩隻股票是賺錢必派息的，所以穩健程度相當高，但即使如此，我們仍然要定期檢討。

 

　　今次就和大家點評一下該五隻收息股過去一年的經營情況、業績和派息。該五隻收息股分別是中電(00002)、領展(00823)、中移動(00941)、長江基建(01038)和香港電訊(06823)。

 

　　先說中電，該公司經歷了2022年澳洲業務的一些對沖合約虧損後（不是現金上的損失，只是帳面上的損失），這兩年的營運已經回復正常。

 

　　只不過，香港以外的幾個市場，包括中國、澳洲和印度，去年的營運盈利都微跌，只有佔公司近六成收入的香港市場，營運盈利增長7.6%，但計及一次性項目影響的總營運盈利，仍然下跌一成左右。

 

　　但管理層仍然增派末期息，由前年的1.26元，增至去年的1.31元，首三季的派息仍維持0.63元，令到全年派息輕微增加1.5%，而中電股價去年大約升了6.6%。

 

　　暫時來說，中電仍然是可靠的收息股，只不過，業務增長前景有點不明朗，要密切關注公司的發展策略。但正面的是，隨著電動車逐步取代汽油車，中電在這方面也能透過充電站分一杯羹。

 

　　至於中移動，去年的盈利大致和前年持平，但集團仍然增加派息和提高派息比率。派息由前年的5.09元，增至去年的5.27元，增幅約3.5%；而派息比率則由前年的73%，進一步提高至去年的75%。

 

　　股價方面，同樣經過前兩年的顯著上升後，去年稍為歸於平淡，但全年仍升6.7%，已算不俗。不過，展望未來，由於6G的投資期快要開始，未來的盈利可能會受壓，但我相信，這不會影響公司的派息能力。現價的預期息率仍有6.3厘，在一眾收息股之中，仍是不俗的選擇。

 

香港電訊——最強勢收息股

香港電訊近年派息比率達約117% (Shutterstock)

 

　　至於香港電訊，她是五隻收息股當中，去年股價升幅最勁的一隻，全年上升近兩成。我會形容，她是近年最強勢的收息股，取代了我推介組合內中移動的地位了。

 

　　業績方面，絕對可以用平穩來形容。上日提過，由於她是商業信託，只要賺錢，就至少要派九成利潤予股東，但她近年都不止派九成，而是派117%左右，即是還動用一些額外現金派息，而去年的派息再增加3.8%至每股0.8177元。所以，即使股價升了近兩成，往績息率仍有6.5厘，而預期息率更有6.7厘左右。

 

　　至於長建和領展的檢討，下次再續。

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

Tags:#我要退休#退休收息股#香港電訊#中電#領展#中移動#長江基建#股息#業績#公用事業
Add a comment ...Add a comment ...
特朗普帶挈，「高沽低撈」中海油
更多我要退休文章
特朗普帶挈，「高沽低撈」中海油

投票區

牛頭角的士奪命車禍
296
|
1

你認為當局應否收緊高齡職業司機發牌要求？

應該
95%
不應該
4%
無意見
1%
投票期：2026-05-18 ~ 2026-06-18
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處