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英發祥麻雀象牙｜百年博具老字號，見證威靈頓街往事與傳承考驗
美食情報

英發祥麻雀象牙｜百年博具老字號，見證威靈頓街往事與傳承考驗

尋‧情‧味
香港老舖記錄冊
尋‧情‧味
TEXT:Ian MaPHOTO:Easy

　　早前途經旺角道上海街交界， 見一店舖商號頗為特別，名「公友祥」專營麻雀用品銷售。略查資料，始知該店開業多年，同時察覺本地雀牌老店常以「祥」字立號，例如新發祥、廣發祥與同發祥等等。此外，中環更有一間百年博具店舖，名「英發祥」，至今已傳三代。

 

英發祥麻雀象牙｜百年博具老字號，見證威靈頓街往事與傳承考驗

 

　　英發祥由三水人𧝁耀溪在港創立，最初選址中環威靈頓街140號地下。當年威靈頓街是一條「麻雀街」，街頭街尾共有雀牌店十數間。翻查1950年代華僑日報年鑑，坐落威靈頓街的麻雀舖計有：美豐雀牌（威靈頓街99號）、廣發祥（威靈頓街111號）、正元雀牌（威靈頓街138號）、英發祥雀牌（威靈頓街140號）、協鑫（威靈頓街158號）、勝泰隆雀牌（威靈頓街162號）、德聚成（威靈頓街164號）及嵩山齋福記雀牌（威靈頓街176號）等等。年鑑或許只是記錄部分商號，麻雀博具店舖數目或者更高。

 

英發祥麻雀象牙｜百年博具老字號，見證威靈頓街往事與傳承考驗

 

　　英發祥的產品種類豐富，單單麻雀本身已是五花八門，店內售賣台灣、越南及新加坡等等外地麻雀，而且麻雀款式規格繁多，雀牌膠料備有兩種等級；厚度則有七分、七分半及八分供客選擇；牌背顏色更加多不勝數，所以顧客通常可以覓得自己心水。另外，老舖兼售其他博具，包括骰子、籌碼、起莊、風莊、天九、排九、雀九，麻雀板及麻雀枱，貨品種類不勝枚舉。

 

　　老號開業至今歷經三次搬舖，每次遷址皆因舊址拆樓所致。英發祥於威靈頓街140號啟業，然後先後搬到威靈頓街134號與威靈頓街103號，並於2008年搬至現址。與此同時，百年老店已經傳承三代，𧝁耀溪創立「英發祥雀牌」，後由其子沛榮繼承家業，現由沛榮之子國樑掌舵。百年老店現棲商廈之內，經營狀況目前相當不俗，上門顧客依然絡繹不絕。𧝁國樑指出，許多港人疫情期間留港，為了解悶因而學會打牌，當中更加不乏年青一代，近期本地顧客有老有少。不過客源仍以海外較多，約佔營業收入六成。不少遊客表示看過英發祥的Google評論，然後專程登門購物。

 

英發祥麻雀象牙｜百年博具老字號，見證威靈頓街往事與傳承考驗

 

　　各式博具銷售表現甚佳，可是店務不是純粹賣貨。因為顧客常有特別要求，店方還要處理麻雀加工。𧝁國樑不時推著車仔親赴九龍，把麻雀交給相熟師傅打磨刻字，同時取回完成加工的麻雀返舖，故店務經營並不限於舖內銷售。由於𧝁氏年過七十，面對持續舟車勞頓，或者早晚有心無力，現在只是「做得一日得一日」。傳承方面，他的兩位兒子事業在外，並無計劃返港接掌家業。也許英發祥已在「北風北」，天下無不散之筵席，雀局亦不例外。

 

英發祥麻雀象牙｜百年博具老字號，見證威靈頓街往事與傳承考驗

 

英發祥麻雀象牙 - 中環

創於：1920年代或以前

經營：麻雀用品銷售

地址：中環威靈頓街99號威基商業中心104室

 

Tags:#麻雀#香港老店#老店情味#威靈頓街#博具#傳承#香港#小店#人情味#英發祥麻雀象牙#老店#老字號#雀牌
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