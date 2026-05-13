GLOBAL Wednesday｜美通脹超預期金銀何去何從？| 借鏡京東前瞻阿里騰訊業績 | 韓國傳AI稅引韓股閃崩

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

美國勞工統計局公布最新數據，4月份美國消費物價指數（CPI）按年上升3.8%，高於市場預期的3.7%，達到3年來最高。核心CPI按年升2.8%，亦高於預期的2.7%。現貨黃金報每盎司4702.66美元，下跌0.27%；現貨白銀報每盎司86.72美元，上漲0.16%。美通脹升溫情況下，金銀價格將何去何從？

京東公布第一季經調整淨利按年跌42%至73.79億元人民幣，仍勝預期的53.44億元人民幣；收入按年增4.9%至3156.94億元人民幣同樣勝過預期。每股基本盈利1.86元。專家如何解讀京東業績？騰訊及阿里明天公布業績，績前又如何部署？

影片網址：https://www.youtube.com/live/1A7eugU2dAw?si=uKFBC8C8StJdUlBO

►把時間軸拉到00:58開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8