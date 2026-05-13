5月串流推介：Netflix《我的王室死對頭》妃嬪穿越戀富二代、Disney+《21世紀大君夫人》收視創新高

踏入立夏節氣，意味著淡淡夏日已悄悄來臨。不喜歡與陽光玩遊戲，選擇宅在家睇電視煲劇也不錯。5月各大串流平台有不同選擇，Netflix有穿越時空愛情劇《我的王室死對頭》，朝鮮妃嬪遇上現代富二代充滿火藥味的愛情，還有由柯煒林主演的台灣電影《大濛》上架。Disney+繼續要追看IU在《21世紀大君夫人》的華麗打扮。

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Netflix：

1.《我的王室死對頭》（已上架）

由林智妍與許楠儁主演韓劇《我的王室死對頭》，是一部有關穿越時空的浪漫喜劇，講述一名在朝鮮時代被稱為「最惡妖女」的正一品禧嬪，在被賜死一刻意外穿越到21世紀，並附身在一名無名女演員申瑞莉（林智妍 飾）身上 。她於現代遇上性格極端的財閥繼承人車世界（許楠儁 飾），兩人因此展開了一段如戰爭般激烈且瘋狂的愛情故事。

2.《大濛》（A Foggy Tale）（5月27日上架）

台灣電影《大濛》（A Foggy Tale）由陳玉勳執導、柯煒林、方郁婷、9m88與曾敬驊主演，電影剛在日本上映，之後會在Netflix上收看。本片以台灣白色恐怖時期為背景，描述民國40年代當地百姓的生活樣態與社會風氣。15歲的嘉義農家少女阿月（方郁婷 飾）聽聞哥哥育雲（曾敬驊 飾）被槍決，故決定獨自北上尋找姐姐阿霞（9m88 飾）後一同認屍。阿月在旅程中認識外省車伕趙公道（柯煒林 飾），兩人相互合作，面對途中遇到的事情。電影去年在台灣上映、香港則在上月播出，今次能在Netflix中重溫，不少觀眾感驚喜，而且講明會「N刷」這部戲。

Disney+：

韓國年度影視界權威盛事《第62屆百想藝術大賞》日前揭曉，當中Disney+韓國原創作品《韓國製造》男主角玄彬與《下流大盜》的林秀晶，分別勇奪最佳男主角及最佳女配角。兩套得獎劇集可在Disney+隨時重溫，而《韓國製造》第2季即將於今年下半年於Disney+ 獨家上線。

1.《21世紀大君夫人》（已上架）

Disney+正在熱播中的《21世紀大君夫人》屬近期煲劇系列之一，靚人靚衫加緊張劇情，使其收視高企，在婚書外洩邊佑錫「英雄救美」一幕，收視率更飆至歷史高位14.6%。劇中身為財閥千金的成熙周 (IU 飾) ，每集均有多個華麗造型，在已播出的一半集數中，已換了超過30套靚衫；所穿戴的頂級珠寶更是全劇焦點，在成熙周主動「求婚」一幕，她佩戴了Boucheron Nature Triomphante系列的大顆戒指及吊墜耳環，總價值高達近百萬港元。而劇中她亦有穿搭各大知名品牌Chanel、Cartier、Dior、Prada等的首飾、時裝及手袋等，展現出集美貌與智慧於一身的時尚態度。

2.《制裁者：最後一擊》（5月13日上架）

Disney+ 獨家熱播的Marvel Television《夜魔俠：重生》第2季，迎來季終集。下半季劇情被外媒形容為如過山車般峰迴路轉、高潮迭起，第8集大結局上線即引發全球熱話，評價極高。大結局的法庭攻防戰被評為「爆炸性張力完美勝過《洛基》，達成對經典的致敬與傳承！」而下一章節將會在5月13日上線的特輯《制裁者：最後一擊》。網民猜測這2部作品的連動將為Marvel今年暑假重頭作《蜘蛛俠：英雄重生》電影鋪路，情節環環相扣。

Viu：

1.《Bite Me Sweet》（已上架）

由「麵包王」尹施允擔任主持、Viu與韓國文化產業振興院（KOCCA）和文化體育觀光部（MCST）共同打造的Viu Original原創綜藝節目《Bite Me Sweet》，是一個結合「甜品競技」與「男星配對」的真人騷，節目中5位星級糕點師與5位韓國新晉男星配對成組，運用韓國本地食材及傳統小食，創作全新概念的韓國甜品，最終勝出組合將可在新加坡開設期間限定實體店，把產品推向國際舞台！

節目開播以來廣受好評，亦有人認為看見各地甜品師解構韓國食材非常有趣，大讚節目具新鮮感。在最新一集中，各隊伍為了刺激拍檔有新創作靈感，將會私下約會而有浪漫邂逅 。

2.《THE SEASON》

此外， Viu 6月預告，由國際演員陣容領銜，包括Jessie Mei Li、Toby Stephens、林嘉欣、吳育剛、盧靖姍 、錢裕揚 、Yvonne Chapman、Kōki、李在允等演出的《THE SEASON》，將於6月17日全球首播，並於亞洲、中東及南非的Viu平台上線。

故事描繪了一個充滿華麗氣息的復仇故事，背景設在香港上流社會奢華的盛夏。在這個人脈至上的圈子裡，一切表象背後都暗藏玄機。Hext 家族作為權力核心的老牌豪門，通過遊艇派對、賽馬盛事以及慈善晚宴與城中名流周旋，支配著上流社會。然而，在耀眼的波光之下，秘密與醜聞正暗暗翻湧。懷有不可告人計劃的Cola（Jessie Mei Li飾） 在這個世界悄然登場。隨著宿敵交鋒與同盟反目，這個華麗盛事之夏最終演變成一場驚心動魄的清算，讓上流社會的秩序面臨徹底失衡。