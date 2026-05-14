AI與手機｜數位義肢與電子奶嘴，人類更自由還是更空虛？

今天不論係創業家、大企高管、公司小薯，都會利用AI喺5分鐘內處理以往需幾日完成嘅工作，但隨後5小時就陷入廢片循環之中。人類擁有史上最強大科技去提升工作效率，但同時亦面對科技帶來最嚴重腦退化危機。喺數位義肢同電子奶嘴嘅孕育下，我哋係更自由還是更空虛？

數位義肢

學生要到中學先可以開始用計數機，係因為當完全明白當中邏輯同計算過程後，之後再由計數機代勞，事情先變得有意義。可惜今天AI年變得好唔同，好多人用AI但求直接取得答案，對事情並無認知。AI幫你跳過99%嘅思考過程，呢種反傳統現象慢慢成為常態，最後令大腦長期處於停機狀態。大家開始習慣由AI帶走自己嘅邏輯思維，慢慢變成我哋「數位義肢」。當然呢種速食文化係無何避免，但當我哋每次用AI代勞時，亦要懂多問「What, How, Why」，取得答案同時盡量保持思考，因為你嘅邏輯思考正正係未來AI職場嘅競爭優勢，學懂一句萬能prompt並唔能夠令你長久成功。

電子奶嘴

科技除咗變成數位義肢，亦間接成為另一個大腦殺手，aka「電子奶咀」。2026年演算法比你更了解你自己，個人專屬內容成為「奶嘴」。手機成癮已經唔係後生仔嘅專利，而係社會病態。廢片、短劇令大腦對「低強度刺激」失去耐性，同時影響個人情緒。可惜好多大人都唔承認自己手機成癮，更反而將電子奶嘴「傳授」畀下一代。其實所有事情成癮之前如飲酒、賭博等，最初大家只會視其為娛樂同解壓用途，但成癮後壓力同解壓反而連成一體，難而分離。如果你今日過馬路都需奶嘴陪伴，代表你經已重度成癮。

而家面對緊嘅困局係，我哋冇可能唔用AI，亦冇可能唔依賴電子娛樂，問題係我哋如何定立一條科技與大腦之間界線。科技係極致嘅答題者，能快速地得出答案/結果，但佢哋唔能夠定立當中界線。要學懂判斷何時將心力同時間交畀科技、交多少、交幾耐。咁先能夠用AI做到最大效益化同時亦最大學習化，用科技做到最佳娛樂而非慢性毒癮。

真正高手能將一個複雜嘅生意概念同商業目標，拆解成無數個邏輯核心，了解後作最好決定。同樣，我哋亦要學習用AI同人腦拆解同分析事件核心而非單純結果、去辨認真正娛樂而非毒癮，先能長遠地令其變得有意義。科技係人類「智慧外掛」，而唔係取代你大腦嘅「義肢」或「奶嘴」。