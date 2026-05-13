歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
當美伊談判停滯不前，而特朗普又訪華在即之際，美國戰爭部（前稱國防部）突然在5月8日正式解密161份UAP（Unidentified Anomalous Phenomena，不明異常現象）機密檔案。無論是否UFO（Unidentified Flying Object，不明飛行物）迷，都能引起大家極大的好奇心。在目前國際局勢異常緊繃之際，美國此舉動，猶如帶來荷里活式的奇幻旅程，有多少人的視線不由自主地從地球轉往太空去？不過，我更好奇，美國此舉背後有何目的？
國際評論

再見UFO——美國解密不明異常現象檔案玄機

容我世說
張翠容
容我世說

　　當美伊談判停滯不前，而特朗普又訪華在即之際，美國戰爭部（前稱國防部）突然在5月8日正式解密161份UAP（Unidentified Anomalous Phenomena，不明異常現象）機密檔案。無論是否UFO（Unidentified Flying Object，不明飛行物）迷，都能引起大家極大的好奇心。在目前國際局勢異常緊繃之際，美國此舉動，猶如帶來荷里活式的奇幻旅程，有多少人的視線不由自主地從地球轉往太空去？不過，我更好奇，美國此舉背後有何目的？ 

 

　　真亦假時假亦真。戰爭部解密時加了一個註腳：未有定論。意思即是，真偽難辨，大眾自行決定。可是，相關的陰謀論已不脛而走了大半個世紀，最令人匪夷所思的，就是關於外星人（或稱「非人類智能」）與美國軍工產業合作的傳聞，長期以來一直是國際幽浮學(Ufology)和陰謀論的核心議題。這些傳聞大多圍繞著「逆向工程(Reverse Engineering)」、「秘密技術交換」及「隱蔽的軍事設施」而展開。 

 

再見UFO——美國解密不明異常現象檔案玄機

美國政府釋出記錄懷疑UFO的影片 (AP)

 

　　陰謀論者如William Cooper企圖以此解釋美國軍工企業為何是世界最強。他們的論點是，美國政府和主要的國防承包商（軍工複合體），在過去幾十年間回收了多個墜毀或被擊落的「不明飛行物(UAP/UFO)」，致力於外星材料分析，並就外星技術進行逆向工程等「隱形計劃」。他們又指這些計劃存在於幾個高度機密的軍事與研究基地，例如內華達州的51區(Area 51)、俄亥俄州的萊特．帕特森空軍基地(Wright-Patterson Air Force Base)，以及新墨西哥州的道西基地(Dulce Base)等。

 

　　這本停留在難以證實的陰謀論層次，但在2023年，美國前情報官員David Grusch竟在國會聽證會上宣稱，美國擁有「非人類」技術和生物殘骸，並指出技術已流向國防承包商。這令到陰謀論者非常雀躍，他們的論點便因此得以證實？但一家之言，始終沒有具體證據。雖然如此，陰謀論仍繼續發酵，有人更指美國軍方與外星生物已簽署了條約，共享技術，這才令到人類可快速進入信息時代和太空時代。這聽起來實在匪夷所思，卻又引起大眾面對當今科技突飛猛進時的遐想。 

 

再見UFO——美國解密不明異常現象檔案玄機

美國戰爭部展示疑似飛碟碎塊的照片 (AP)

 

　　可是，今次對UAP檔案的解密，進一步給與陰謀論者提供一個最新視角，就是公開檔案的同時，美國又發布了太空部隊向SpaceX、Lockheed Martin、Northrop Grumman等12家企業授出合同的消息。有分析指出，這些活動可能是為了推動耗資巨大的「金穹(Golden Dome)」天基攔截器計劃，旨在構建防禦屏幕，但今次邀請私營軍工企業參與研究，陰謀論者批評這是為了應對潛在的「太空外星威脅」，但同時也有可能用於加快對不明飛行物技術的「合法化」分析。

 

　　有趣的是，奧巴馬早在2021年就證實自己在總統任期內蒐集過有關UFO的機密資訊，跟著今年2月接受《時代》雜誌專訪時，再次直言外星人是「真實存在的」，但隨即又幽默澄清自己並未親眼見過。 

 

　　是耶非耶？有另一分析指美國在此刻的解密行動，背後的真正用心就是借「外星威脅」這一含糊敘事，來合理太空軍事化，為「金穹」計劃鋪路。據報道，美國打算在太空軌道部署大量偵測裝置與打擊武器平台，一方面借「金穹」計劃來構建自身絕對安全屏障，但另方面卻對全球形成太空戰略威懾。整體計劃估計耗資高達1850億美元，早前美國戰爭部推動國會批准高額國防預算，較上一財年大幅增長42%。在國會討論之前，戰爭部企圖透過解密檔案來製造大眾對外星生物的模糊印象與恐慌，為高額國防預算加持，最大的得益者又是軍工資本了。

 

再見UFO——美國解密不明異常現象檔案玄機

 有分析指，美國在此刻解密，是欲借「外星威脅」來為「金穹」計劃鋪路。(AP)

 

　　雖然美國政府一直否認獲得外星生物的證據，更極力否認「外星技術合作」的存在，但繁多的UAP檔案又似乎在告訴世人，美國是世界上最頻繁記錄到UFO或UAP目擊事件的國家。自她於1945年試爆原子彈後不久，UAP便出現在美國的天空上，其後美國成立全域異常情況處理辦公室(All-domain Anomaly Resolution Office, AARO)，又反映了她是最有國防能力用「客觀科學調查」研究此等UAP，不僅記錄頻繁，也最積極處理這些現象，AARO透過調查所獲得的數據，顯示其在這個領域上的領先地位。雖然英國（特別是西南部）和俄羅斯也有大量UFO報告，但從累積記錄的總數與官方調查的強度來看，美國仍位居全球之首。

 

　　從UFO研究到展示出美國擁有全球最強大的軍事力量、強大的科研創新能力、高度發達的航太工業和科技監測，這一切的核心在於極高的軍費投入。隨著愈來愈多檔案解密，究竟UFO是否真實存在並和美國有共享技術，又或這僅是由於美國強大的創新軍事活動所造成的自然現象，可能都不重要，最重要就是當不少評論指美帝國正在崩潰，特朗普透過解密檔案，要讓外界再次認知美國的強大。

 

立即去片： https://www.youtube.com/watch?v=E5unTFvaLZ8&t=3s

 

 

Tags:#容我世說#大國博弈#UAP#不明異常現象#UFO#不明飛行物#外星人#解密#特朗普#美國戰爭部#陰謀論#逆向工程#外星材料#奧巴馬#全域異常情況處理辦公室#金穹計劃#軍工複合體#SpaceX#Lockheed Martin#Northrop Grumman
Add a comment ...Add a comment ...
擴張了土地，失去了世界：以色列的困境
更多容我世說文章
擴張了土地，失去了世界：以色列的困境

投票區

習特會本周北京舉行
121
|
0

你認為今次習特會，雙方最優先想解決的是？

中美貿易問題
42%
稀土與供應鏈問題
7%
中東局勢
34%
台灣問題
11%
人工智能競爭
4%
無意見
2%
投票期：2026-05-11 ~ 2026-06-11
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處