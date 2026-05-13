再見UFO——美國解密不明異常現象檔案玄機

當美伊談判停滯不前，而特朗普又訪華在即之際，美國戰爭部（前稱國防部）突然在5月8日正式解密161份UAP（Unidentified Anomalous Phenomena，不明異常現象）機密檔案。無論是否UFO（Unidentified Flying Object，不明飛行物）迷，都能引起大家極大的好奇心。在目前國際局勢異常緊繃之際，美國此舉動，猶如帶來荷里活式的奇幻旅程，有多少人的視線不由自主地從地球轉往太空去？不過，我更好奇，美國此舉背後有何目的？

真亦假時假亦真。戰爭部解密時加了一個註腳：未有定論。意思即是，真偽難辨，大眾自行決定。可是，相關的陰謀論已不脛而走了大半個世紀，最令人匪夷所思的，就是關於外星人（或稱「非人類智能」）與美國軍工產業合作的傳聞，長期以來一直是國際幽浮學(Ufology)和陰謀論的核心議題。這些傳聞大多圍繞著「逆向工程(Reverse Engineering)」、「秘密技術交換」及「隱蔽的軍事設施」而展開。

美國政府釋出記錄懷疑UFO的影片 (AP)

陰謀論者如William Cooper企圖以此解釋美國軍工企業為何是世界最強。他們的論點是，美國政府和主要的國防承包商（軍工複合體），在過去幾十年間回收了多個墜毀或被擊落的「不明飛行物(UAP/UFO)」，致力於外星材料分析，並就外星技術進行逆向工程等「隱形計劃」。他們又指這些計劃存在於幾個高度機密的軍事與研究基地，例如內華達州的51區(Area 51)、俄亥俄州的萊特．帕特森空軍基地(Wright-Patterson Air Force Base)，以及新墨西哥州的道西基地(Dulce Base)等。

這本停留在難以證實的陰謀論層次，但在2023年，美國前情報官員David Grusch竟在國會聽證會上宣稱，美國擁有「非人類」技術和生物殘骸，並指出技術已流向國防承包商。這令到陰謀論者非常雀躍，他們的論點便因此得以證實？但一家之言，始終沒有具體證據。雖然如此，陰謀論仍繼續發酵，有人更指美國軍方與外星生物已簽署了條約，共享技術，這才令到人類可快速進入信息時代和太空時代。這聽起來實在匪夷所思，卻又引起大眾面對當今科技突飛猛進時的遐想。

美國戰爭部展示疑似飛碟碎塊的照片 (AP)

可是，今次對UAP檔案的解密，進一步給與陰謀論者提供一個最新視角，就是公開檔案的同時，美國又發布了太空部隊向SpaceX、Lockheed Martin、Northrop Grumman等12家企業授出合同的消息。有分析指出，這些活動可能是為了推動耗資巨大的「金穹(Golden Dome)」天基攔截器計劃，旨在構建防禦屏幕，但今次邀請私營軍工企業參與研究，陰謀論者批評這是為了應對潛在的「太空外星威脅」，但同時也有可能用於加快對不明飛行物技術的「合法化」分析。

有趣的是，奧巴馬早在2021年就證實自己在總統任期內蒐集過有關UFO的機密資訊，跟著今年2月接受《時代》雜誌專訪時，再次直言外星人是「真實存在的」，但隨即又幽默澄清自己並未親眼見過。

是耶非耶？有另一分析指美國在此刻的解密行動，背後的真正用心就是借「外星威脅」這一含糊敘事，來合理太空軍事化，為「金穹」計劃鋪路。據報道，美國打算在太空軌道部署大量偵測裝置與打擊武器平台，一方面借「金穹」計劃來構建自身絕對安全屏障，但另方面卻對全球形成太空戰略威懾。整體計劃估計耗資高達1850億美元，早前美國戰爭部推動國會批准高額國防預算，較上一財年大幅增長42%。在國會討論之前，戰爭部企圖透過解密檔案來製造大眾對外星生物的模糊印象與恐慌，為高額國防預算加持，最大的得益者又是軍工資本了。

有分析指，美國在此刻解密，是欲借「外星威脅」來為「金穹」計劃鋪路。(AP)

雖然美國政府一直否認獲得外星生物的證據，更極力否認「外星技術合作」的存在，但繁多的UAP檔案又似乎在告訴世人，美國是世界上最頻繁記錄到UFO或UAP目擊事件的國家。自她於1945年試爆原子彈後不久，UAP便出現在美國的天空上，其後美國成立全域異常情況處理辦公室(All-domain Anomaly Resolution Office, AARO)，又反映了她是最有國防能力用「客觀科學調查」研究此等UAP，不僅記錄頻繁，也最積極處理這些現象，AARO透過調查所獲得的數據，顯示其在這個領域上的領先地位。雖然英國（特別是西南部）和俄羅斯也有大量UFO報告，但從累積記錄的總數與官方調查的強度來看，美國仍位居全球之首。

從UFO研究到展示出美國擁有全球最強大的軍事力量、強大的科研創新能力、高度發達的航太工業和科技監測，這一切的核心在於極高的軍費投入。隨著愈來愈多檔案解密，究竟UFO是否真實存在並和美國有共享技術，又或這僅是由於美國強大的創新軍事活動所造成的自然現象，可能都不重要，最重要就是當不少評論指美帝國正在崩潰，特朗普透過解密檔案，要讓外界再次認知美國的強大。

立即去片： https://www.youtube.com/watch?v=E5unTFvaLZ8&t=3s