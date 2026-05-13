紅磡站鐵路展5.16重開︱新增模擬駕駛體驗＋免費試穿制服＋5米巨型車票打卡牆＋預約攻略

紅磡站鐵路展即將重開！之前極受鐵路迷及親子歡迎的港鐵紅磡站大型鐵路展覽已完成擴充，將於5月16日以全新面貌回歸，更以「載遇‧站見」為重新命名。展覽保留四架退役列車之外，亦新增列車模擬駕駛沉浸式體驗及多項互動展區，公眾一站式探索鐵路日常運作背後的專業工作外，更可欣賞珍貴歷史展品及打卡，即日起可透過網站預約未來 30 日內參觀時段。

化身車長體驗列車操作

小鐵路迷來到全新「我要做車長」列車模擬駕駛體驗最開心，參加者可登上專為訓練車長而設的模擬駕駛室，親身體會駕駛基本操作，超有真實感！留意，此體驗需另行預約及購買體驗套票，每個套票只限一人使用，參加者並可獲得展覽獨家紀念品。

列車模擬駕駛體驗套票共四款，基本套票最平$68，包單人列車模擬駕駛體驗一次、證書一張及列車鎖匙扣一個。標準套票$198包括單人列車模擬駕駛體驗一次、證書一張及列車隨身袋一個。精選套票$258包單人列車模擬駕駛體驗一次、證書一張、港鐵鐵路行棋一副，而最貴的全方位珍藏套票$428，除單人列車模擬駕駛體驗一次及證書一張外，附送的禮物最多，有列車鎖匙扣一個、列車隨身袋一個及港鐵鐵路行棋一副。

展覽增設「我要做車長」列車模擬駕駛體驗，參觀者可選購不同體驗套票，更可獲得獨家紀念品。

小朋友試穿制服「打卡」

展覽全新焦點打卡位之一，新增模擬隧道維修及車務控制中心場景，大人小朋友可了解鐵路全天候安全運作的幕後功臣。小朋友更可試穿模擬職員及工程人員制服，於不同場景拍照留念，從遊樂中學習安全訊息。

五米巨型車票打卡牆

除此之外，長達五米的巨型港鐵車票牆亦是重點之一，仔細睇你會發現展出逾二千五百張經典車票及八達通，大家可以找出不同年代的車票設計，同時展覽亦透過多件珍貴展品。





在「鐵路遊樂站」參觀者還可以參與「有禮乘客大挑戰」互動遊戲，以及暢玩列車模型。

在「鐵路遊樂站」參觀者還可以參與「有禮乘客大挑戰」互動遊戲，以及暢玩列車模型。

「載遇‧站見」鐵路展將由2026年5月16日起逢星期五、六、日及公 眾假期，免費開放予公眾人士入場參觀。公眾人士可即日起於以下網址 https://stationrailvoyage.mtr.com.hk 查看，並預約三十天內的場次，名額有限，先到先得。

「載遇‧站見」鐵路展

展期︰2026年5 月16日起逢星期六、日及公眾假期，供已預約的公眾人士免費入場

場次：9:30am、11am、12:30pm、2pm、3:30pm、5pm（場次以預約系統顯示為準，每場75分鐘）

地點︰港鐵紅磡站大堂（近 C1 出口）

查詢：2881 8888

參觀及體驗須知

• 展覽場地免費開放，列車模擬駕駛體驗需另行付費及預約

• 名額有限，須按網上系統預約指定時段

• 詳情及最新安排，請參閱展覽網站

網上開放預約三十天內場次

網站 https://stationrailvoyage.mtr.com.hk