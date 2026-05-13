美心「軟心膳」推廣至公營醫院＋新產品鮑魚海參盆菜 ＋壽桃包＋月餅軟餐

近年公眾對吞嚥困難的認識有所提升，市場上有不少軟餐選擇。最近美心集團聯同香港社會服務聯會舉行「軟心膳萬歲飲茶 暨 照護食社區關愛站啟動禮」，展示多款新研發產品，包括一人份鮑魚海參盆菜及雙喜壽桃包軟餐。品牌亦宣佈將積極與醫院管理局聯繫，陸續於由美心運營的醫院餐廳內推出，吞嚥困難朋友用餐有更多選擇！

香港約四分之一人口是65歲以上的老人家，約40萬香港人是80歲以上佔人口5%，政府數據顯示再過十年是70萬，再過20年則達150萬，對於軟餐的需求將會很大。美心今年初將「軟心膳」引進香港浸信會醫院餐廳，更逐步將「軟心膳」推廣至醫管局轄下由美心營運的公營醫院餐廳，讓患吞嚥困難的人士於公私營醫院中都享用到精緻軟餐餐點。

美心集團(美心)聯同香港社會服務聯會(社聯)舉行「軟心膳萬歲飲茶 暨 照護食社區關愛站啟動禮」

然而，一般大眾可於全線美心皇宮及美心快餐享用「軟心膳」美食軟餐，包括香草雞鎚飯、瑞士雞翼飯及「軟心膳」點心拼盤，最新消息美心全新研發產品，讓有吞嚥障礙的朋友都可以於節日享受大餐！「一人份鮑魚海參盆菜」包含鮑魚、海參、海蝦、雞件、芋頭、甘筍、白蘿蔔、椰菜、菜心等， 食材豐富大滿足。

「軟心膳」點心拼盤 （包含蝦餃、燒賣、雞肉鮮蝦菜餃、蘿蔔糕，等級 4:糊狀） 堂食$ 68

供應點︰ 美心皇宮（中環大會堂、上環信德中心、九龍灣德福廣場、荃灣綠楊坊、屯門大會堂、沙田大會堂）、八月花（荃灣荃新天地）

「軟心膳」一人份鮑魚海參盆菜（等級 4:糊狀）即將推出

至「雙喜壽桃包」軟餐，涵蓋豆沙及奶黃口味，生日喜慶打卡一流，紀念美好相聚時光，而「軟餐美心月餅」亦即將推出，有需要人士享用美食之餘，同時感受節慶團圓的溫馨時光。

「軟心膳」雙喜壽桃包（等級 4:糊狀）堂食$ 38-$48 （即將推出）

供應點︰ 6間美心皇宮及荃灣八月花、全線美心 MX及指定美心 Food2

快餐及輕食軟餐選擇方面，品牌即推出「貴妃雞飯餐」、「富貴海味飯餐」、「雙寶點心」、「蔬菜拼盤」與「點心蔬菜拼盤」，令選擇更多元化。

「蔬菜拼盤」軟餐 等級 4:糊狀



「雙寶點心」軟餐 等級 4:糊狀

「富貴海味飯餐」軟餐 等級 4:糊狀

「貴妃雞飯餐」軟餐 等級 4:糊狀

「軟心膳」香草雞鎚飯、瑞士雞翼飯（等級 4:糊狀） 堂食$54

供應點︰ 全線美心 MX（38 間）及美心 Food2（2 間）

子女想同老友記外出用餐，他們亦可以選擇提供軟餐的餐廳，一家人同枱享受進食的樂趣。荃灣八月花推出符合照護食標準指引、涵蓋「國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）」等級4至7EC的粵菜菜式，包括「豉汁帶子蒸豆腐」、「魚米燴南瓜」、「蟹肉賽螃蟹」、「馬友鹹魚蒸肉餅」、「蟹籽蟹肉燴伊麵」，讓患者享用到色香味及營養俱全的照護食餐膳。

• 7EC 級（容易咀嚼）︰馬皮鹹魚蒸肉餅$148、豉汁帶子蒸豆腐$128

• 6 級（軟質及一口量）︰魚米燴南瓜$128、蟹肉賽螃蟹$118

• 5 級（細碎及濕軟） 蟹籽蟹肉燴伊麵$138

• 4 級（糊狀） 「軟心膳」點心拼盤$ 68

荃灣綠楊坊美心皇宮照護食菜式

• 7EC 級（容易咀嚼）︰馬友鹹魚蒸肉餅$148、翡翠琵琶豆腐$138

• 6 級（軟質及一口量） 金腿魚茸炒鮮奶$158

• 5 級（細碎及濕軟）崧子珍菌小南瓜$148、蟹籽蟹肉燴伊麵$138

• 4 級（糊狀） 「軟心膳」點心拼盤$68