萬豪金殿與梁文韜師傅合作推出聯乘菜譜：必吃「韜韜」招牌名菜「拖地叉燒配豬油撈飯」、「五味雞」

粵菜中的「粗菜細做」指將「家常菜」精細烹調；而「細菜精做」更是將細膩小菜昇華演譯成高貴佳餚。這種精益求精的態度不僅是粵菜工藝的哲學，更代表著香港JW萬豪酒店中菜廳萬豪金殿廚藝團隊恪守的烹飪理念。酒店中餐行政總廚鄧家濠邀請資深大廚兼知名美食家梁文韜（韜韜）聯袂合作，將純樸無華的本土風味以爐火純青的技藝復刻重塑，為老饕們打造滿載地道情懷的精緻盛宴，致敬港式飲食文化。

在香港土生土長的鄧家濠師傅素來熱衷推動港式飲食文化的承傳和創新，是次四手聯乘，鄧師傅向梁文韜前輩借鑑本土懷舊菜式的精髓，揉合精妙細膩的手工和現代烹調技巧，將承載著集體回憶的本土家常風味精心巧製成高雅美饌，秉承萬豪金殿的一貫理念。

韜韜師傅與香港JW萬豪酒店中餐行政總廚鄧家濠師傅。

談及韜韜師傅的招牌名菜，最為人津津樂道的其中一道菜式必定是肥美甘香的「拖地叉燒配豬油撈飯」。坊間罕見的古法拖地叉燒嚴選挑骨腩肉，四層瘦肉與三層晶瑩通透的肥肉相間。師傅特別以青木瓜醃製，天然果酸能令肉質更軟腍鬆化，精心燒炙後誘人脂香與「燶邊」的焦香在舌尖縈繞，肉嫩多汁，色、香、味俱全。佐一口香氣四溢的豬油撈飯，即點即蒸的五常米飯拌以頭抽、蔥花、薑米、豬油渣粒與自家提煉的豬油，帶來樸實的滿足感。

另一道「五味雞」是香港圍村宴客的經典菜式，師傅以八角、月桂葉、草果、肉桂和陳皮五款香料，再加入醬油和冰糖，將本地雞以精準的火候掌控浸熟入味，達至雞皮爽滑，肉質軟嫩，吃下回味無窮。

五味雞 $428、拖地叉燒配豬油撈飯 $328

鄧師傅匠心將家常小菜昇華，「海鰻腩片燜山瑞裙」源自「蘿蔔燜門鱔」，工序繁複講究，將不同食材結合成和諧風味。先將門鱔乾炸香，再加入乾蔥、蒜子、薑和陳皮一起煮成醬汁，用以燜煮蘿蔔、腩肉和山瑞裙，馥郁的鹹香在口腔中層層綻放。再配以麥芽糖燒過的風鱔，肉厚彈牙，滋味倍增。「花雕阿拉斯加蟹肉蒸肉餅」富經典粵菜風韻，手剁肉餅中加入蟹膏、菜脯和馬蹄，提昇口感和味道。肉餅與鮮甜的阿拉斯加帝王蟹和幽香的陳醋花雕汁相輔相成，綴以微辛的子薑碎提味，齒頰留香。

海鰻腩片燜山瑞裙 $388

花雕阿拉斯加蟹肉蒸肉餅 $5,888

聯乘菜譜中不乏多款巧手佳餚，細節中見巧思。「鹹水檸檬馬友魚卷」（$188／6件）清中帶鮮，滑嫩的魚肉油香豐腴，鹹檸的獨特甘香別有一番風味。「臘腸鯪魚鵝肝卷」（$288／8件）中油潤濃郁的鵝肝和原條本地臘腸與鯪魚完美融合，以豬網油包裹先蒸後炸，懷舊與現代色彩並存。「煎家鄉芋泥」（$188元／4件）將五香粉、肥豬肉、芋蓉與芋頭絲拌勻煎脆，將平凡食材轉化為非凡滋味。

傳統粵菜燉湯「冬瓜老陳皮花膠鴨腿湯」（每位$288）清鮮香醇，悉心熬製的湯頭凝聚鴨肉精華，並散發陣陣35年陳皮的馥郁芳香。甜點「奶皇馬拉糕、田園麥米粥」（每位$128），前者鬆軟濕潤，加入柚子和欖仁令香氣更顯層次；後者乃港式傳統糖水，軟糯溫潤，為盛宴畫上圓滿句號。

萬豪金殿聯乘韜韜嚐味晚宴將於2026年6月9日限定一晚供應，價目為每位$1,888（兩位起），可以一次過試勻韜韜師傅及鄧師傅的聯乘菜譜。精選聯乘菜式亦將於6月10日至7月31日以單點形式供應。（價目設有加一服務費）

萬豪金殿

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場JW萬豪酒店3樓

訂座電話：2810 8366