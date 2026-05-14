柏基投資是基金界的大佬，在年報中，分享了對中國市場的看法。

同時，這家國際巨頭機構還分別點評了如寧德時代(03750)、貴州茅台(滬:600519)、紫金礦業(02899)、騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)等公司的基本面情況：

1. 寧德時代

作為全球最大的電動汽車與電力市場，中國的「國家隊龍頭」寧德時代，與國家的雙碳目標、硬科技領域自主可控的戰略方向高度契合。除本土市場外，公司已在歐洲布局生產基地，同時也在拓展其他新興市場，這將進一步支撐其未來增長。

寧德市場優勢可持續

看好寧德時代的市場龍頭地位，以及其面臨的增長機遇的規模與持續性；憑藉與多家向電動化轉型的車企的深度合作（這些車企均依賴寧德時代的CTP（無模組）電池技術），其市場優勢具備可持續性。

2. 貴州茅台

貴州茅台是中國最重要、最具標誌性的品牌之一。公司主營高端白酒，其產品在中國文化中承載著深厚的歷史底蘊與國民認可度。獨特的釀造環境與工藝，構成了茅台的核心競爭優勢。疊加高端白酒賽道的供給稀缺性與有限競爭，茅台得以維持品牌溢價，並擁有高忠誠度的客戶群體，盈利能力極強。看好茅台的品牌力與歷史底蘊，認為其收入增長具備可持續性，核心競爭優勢也將長期延續。

3. 紫金礦業

紫金礦業是中國礦業企業，近年來積極開展海外併購，目前業務已覆蓋12個國家，擁有一批極具增長潛力的優質資產。公司歷史上以黃金業務為核心，如今正逐步向銅業務轉型：受益於其在剛果（金）世界級低成本卡莫阿-卡庫拉銅礦項目的布局，未來幾年銅產量預計將實現翻倍。

紫金得益大宗商品價升

在碳中和轉型背景下，銅的需求有望持續保持高位，而供應端或面臨產能約束，認為紫金礦業將在綠色基礎設施建設中扮演關鍵角色。

市場尚未充分反映大宗商品價格的上行空間與紫金礦業的成長潛力；同時，考慮到公司在資訊透明度與披露上的持續改善，認為其當前的ESG估值折價存在不合理性。

4. 騰訊

騰訊是中國領先的社交媒體與娛樂平台，在網路遊戲領域佔據主導地位，微信生態是中國最具競爭力的生態之一。微信超過10億月活躍用戶的商業化，是公司的核心增長動力之一。

此外，騰訊在雲基礎設施、消費及中小企業信貸領域的強勢布局，以及覆蓋線上音樂媒體、電商、短視頻等領域，也為公司提供了進一步的增長空間。

馬化騰執行力極出色

公司創始人兼董事長馬化騰始終著眼長期發展，在這個內地變化最快的行業中展現了極為出色的執行力。

5. 阿里巴巴

阿里巴巴是中國領先的線上零售企業。經歷了競爭加劇、市場份額流失的階段後，其電商業務正重回增長軌道。食品生鮮、快速消費品等品類線上滲透率的穩步提升，仍是公司業務的長期增長動力；同時，面對競爭對手對用戶與商家注意力的激烈爭奪，公司正著力將直播、社交媒體功能整合進平台，以期重新啟動平台活力。

此外，阿里巴巴在基礎設施即服務（雲計算）領域仍保持強勢地位，業務模式與亞馬遜(US.AMZN)AWS類似。公司已明確戰略方向：聚焦「有盈利的增長」，而非不計代價的擴張。

明天（15日）談柏基這位基金界大佬對中國市場的看法。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）