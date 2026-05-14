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西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
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西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度：
07/11/2025 - 05/07/2026
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23
三月
西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+與巴塞爾藝術展共同委約創作 並由瑞銀集團呈獻 西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+與巴塞爾藝術展共同委約創作 並由瑞銀集團呈獻
大型盛事 展覽
西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+...
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23/03/2026 - 21/06/2026
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匯豐、上商、東亞等多間銀行 發現欺詐網站及網上銀行登入畫面 金管局呼籲市民提高警覺
理財智慧
騙局大拆解

匯豐、上商、東亞等多間銀行 發現欺詐網站及網上銀行登入畫面 金管局呼籲市民提高警覺

騙局大拆解
騙局大拆解
TEXT:Katty Wu

　　近日匯豐、上海商業、東亞、創興及華僑銀行都發現欺詐網站及網上銀行登入畫面，並分別就此事發出新聞稿，金管局呼籲市民提高警覺。金管局提醒公眾，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領他們到其網站進行交易，更不會以電話、電郵及手機短訊（包括以超連結方式），要求客戶提供任何敏感資料（包括登入密碼和一次性密碼）。

 

香港上海匯豐銀行

 

　　香港上海匯豐銀行有限公司提示客戶慎防偽冒匯豐的網站。該網站要求客戶登入戶口，以騙取客戶賬戶資料、密碼或個人資料。

 

　　以下為偽冒網站連結及截圖：

 

hxxps[:]//carousell[.]paynow-hk[.]icu/merchant/bank-confirm/hsbc/953353671

hxxps[:]//facebook[.]paynow-hk[.]icu/merchant/bank-confirm/hsbc/679005216

 

匯豐、上商、東亞等多間銀行 發現欺詐網站及網上銀行登入畫面 金管局呼籲市民提高警覺

 

　　匯豐提醒客戶不應開啟網頁上的連結、輸入敏感個人資料、或與網站人員聯絡。未來或許再會出現類似的偽冒網站，客戶應注意匯豐不會透過短訊或電郵超連結，要求客戶登入其網站或流動應用程式進行交易或提供任何敏感的個人或信用卡資料。客戶如有懷疑，請致電匯豐個人客戶服務熱線 2233 3000 或直接報警，亦可以利用政府推出的搜尋器「防騙視伏器」，以辨識潛在的詐騙陷阱。

 

上海商業銀行

 

　　上海商業銀行籲請其客戶及公眾人士注意，銀行與以下兩個域名的本行網上銀行登入頁面的欺詐網站，並無任何關連或連繫。

 

「hxxps[:]//carousell[.]paynow-hk[.]icu/merchant/bank-confirm/shacom/953353671」

「hxxps[:]//facebook[.]paynow-hk[.]icu/merchant/bank-confirm/shacom/679005216」

 

　　以下為該偽冒網上銀行之登入頁面：

 

匯豐、上商、東亞等多間銀行 發現欺詐網站及網上銀行登入畫面 金管局呼籲市民提高警覺

 

　　上海商業銀行特別提醒客戶及公眾人士：切勿透過電郵內的可疑或欺詐網站或超連結。任何客戶若曾向該欺詐網站提供個人資料，或曾透過該欺詐網站進行任何交易，請即致電海商業銀行客戶服務熱線：2818 0282 及聯絡警方。

 

東亞銀行

 

　　東亞銀行籲請客戶及公眾人士注意，銀行與以下網站概無關連：

 

hxxps[:]//carousell[.]paynow -hk[.]icu/merchant/bank -confirm/bea/953353671

hxxps[:]//facebook[.]paynow -hk[.]icu/merchant/bank -confirm/bea/679005216

 

　　任何人士若曾透過上述網站提供了個人資料或進行任何交易，應立即向警方報案以作調查，並致電銀行客戶服務熱線+852 2211 1333，以便跟進。客戶亦不應瀏覽該網站，或透過該網站下載任何可疑檔案。

 

創興銀行

 

　　創興銀行呼籲公眾提高警覺，留意以下偽冒網站：

 

hxxps[:]//carousell[.]paynow-hk[.]icu/merchant/bank-confirm/chb/953353671

hxxps[:]//facebook[.]paynow-hk[.]icu/merchant/bank-confirm/chb/679005216

 

　　創興銀行現聲明與該等網站並無任何關係，任何人士若曾於該等網站提供其個人資料，或進行任何交易，請聯絡創興銀行（客戶服務熱線：(852) 3768 6888）及聯絡警方。

 

華僑銀行香港

 

　　華僑銀行（香港）有限公司提示客戶及公眾警惕以下虛假互聯網址：

 

- hxxps[:]//carousell[.]paynow-hk[.]xyz/merchant/bank-confirm/ocbc/831308389

- hxxps[:]//carousell[.]paynow-hk[.]xyz/merchant/bank-confirm/ocbc/923418557

- hxxps[:]//facebook[.]paynow-hk[.]xyz/merchant/bank-confirm/ocbc/324852701

- hxxps[:]//facebook[.]paynow-hk[.]xyz/merchant/bank-confirm/ocbc/332810611

- hxxps[://]uafhk[.]survery[.]cfd/ocbchk

- hxxps[://]carousell[.]paynow-hk[.]icu/merchant/bank-confirm/ocbc/953353671

 

　　客戶如懷疑其私人資料可能不經意地披露予任何虛假網址或收到任何有關虛假網址提供資料的要求，請致電華僑銀行香港客戶服務熱線（852）3199 9188，並應立即向警方報案。

 

Tags:#理財#騙案#匯豐銀行#東亞銀行#上海商業銀行#創興銀行#理財智慧#熱話#騙徒#防騙視伏App#防騙視伏器#守網者#金管局#華僑銀行#欺詐網站
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