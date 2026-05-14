溫傑星期四｜直擊阿里分析師會議！ | 騰訊股價何時見底？ | 北水急拋貨港股難上兩萬七

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

阿里(09988)公布，截至今年3月底止第四財季非公認會計準則淨利潤8600萬元人民幣，按年下跌99.7%，遠遜市場預期；收入2433.8億元人民幣，增長3%，其中雲智能集團收入416.26億元人民幣，按年升38%。雖然業績明顯走樣，但績後股價照樣有得升，原因係？

騰訊(00700)公布，截至2026年3月31日止首季非國際財務報告準則純利679.05億元人民幣，按年升11%，略勝預期；收入1964.58億元人民幣，按年升9%，則遜於預期。增值服務業務收入增長4%至961億元人民幣。 該股高開後早盤轉跌，業績藏隱憂？

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