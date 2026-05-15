醫療AI能否判生死？ChatGPT能讀懂病歷，卻讀不懂病人！拆解虛擬醫生背後的誤診與私隱風險！

在AI時代下，醫療界正經歷一場由AI驅動的巨大變革。醫療AI逐漸普及，不但賦予病人解讀艱澀檢驗報告的自主權，更可以幫助醫護人員加快急症室分診、甚至實現過往難以企及的早期癌症監測。可是，當我們將最私密的病歷、最焦慮的健康疑問交付給AI後，一個核心問題隨即浮現：目前AI是否具備足夠能力來承擔人類生死的重量？

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急症診斷 AI 表現更勝人類

哈佛醫學院與旗下貝斯以色列女執事醫療中心的研究團隊，2026年2月在《科學》期刊發表的論文披露，在急症室初步分診情境中，AI透過電子病歷作出診斷：針對76名進入急症室的患者所進行的測試中，OpenAI o1模型在67%的案例中做出正確診斷。相較之下，對照組的兩位人類醫生診斷準確率分別為55%和50%而已。

然而，當 AI 走出醫學專家的操作情境，直接與病人互動時，其診斷能力卻呈現斷崖式下跌。由牛津大學里貝卡·佩恩（Rebecca Payne）博士主導的研究，邀請1,300名英國成年人模擬10種常見的健康問題（如飲酒後頭痛、產後疲勞等），隨機分配使用 GPT-4o等主流模型或搜尋引擎作醫療資訊來源。2026年2月在《自然醫學》期刊發表的研究結果顯示，AI模型診斷準確率低於 34.5%；在判斷是否需就醫的決策上，準確率亦不足44.2%，相比使用搜尋引擎的對照組沒有明顯優勢。

佩恩（右）提醒，即使AI模型再先進，只要輸入資訊不足、理解出現偏差，誤診風險依然無法消除。（圖片來源：X.com@rcgp帳戶）

人機溝通斷層引發誤判風險

這背後的癥結並非 AI醫學知識不足，而是人機互動的溝通斷層。在真實情況下，病人往往無法準確說明病情細節，也未必能分辨 AI 回應中哪些建議真正合用。佩恩指出，當症狀資訊不完整、用戶理解又出現偏差時，再先進的 AI 模型也可能導向錯誤決策。

更令人擔憂的是，AI 在應對不明顯疾病時的遲鈍。西奈山伊坎醫學院針對 OpenAI 於2026年1月推出的 ChatGPT Health 進行測試，發現該系統在評估嚴重的醫療緊急事故時，出現超過半數的誤判。在人類醫生判定為病情緊急的案例中，ChatGPT Health 低估了52%病例的危險性。例如，面對患有糖尿病酮症酸中毒或即將發生呼吸衰竭的患者，AI 竟建議在24至48小時內尋求評估，而非立刻前往急症室。這證明 AI 在缺乏即時臨床判斷與風險分級機制前，尚不足以成為獨當一面的「虛擬醫生」。

羅德曼（右二）預估，未來十年醫療決策模式可能逐步從單一醫生主導，走向由醫生、病患與AI共同參與的三方照護模式。（圖片來源：哈佛醫學院官網）

AI重塑醫療資訊獲取渠道

儘管現階段的醫療 AI 充滿瑕疵，但無可否認的是，它的出現能夠填補現有醫療體系的缺口。對於被高昂醫療費用或複雜檢驗報告困擾的患者而言，AI 正在扮演前所未有的「醫療夥伴」角色。隨著 OpenAI和Anthropic推出專攻健康領域的ChatGPT Health與Claude for Healthcare，用戶可以與了解自身症狀和病史的 AI 進行對話，獲取量身打造的醫療建議；預計到2027年，AI更會跟Apple Watch等智能手錶作深度整合，為病患提供全天候的個人化健康指導。

對醫療業者而言，AI 展現強大的數據處理效率，能精準地找出異常之處，為百年醫學走向開闢新的可能性。譬如俄勒岡健康與科學大學的研究團隊，基於北美逾300名自願參與者的12,523段錄音，分析音調、音高與清晰度等特徵，從中揪出聲帶的細微異常，這為早期喉癌的非入侵性檢測提供全新的診斷路徑。

AI 診斷缺乏責任歸屬框架

不過，荷蘭馬斯垂克大學生物學者大衛·肖（David Shaw）強調，大家只適宜將AI視為輔助工具，過度信賴 AI 問診可能引致誤判和延誤治療。哈佛醫學院助理教授亞當‧羅德曼（Adam Rodman）也指出，目前 AI 診斷缺乏正式的責任歸屬框架，病人仍傾向由人類醫生作最後判斷。若用戶與醫療業者缺乏足夠的風險意識，將AI當作無所不能的「虛擬醫生」，勢必釀成無可挽回的臨床災難。

在商業利益驅使下，醫療AI 的快速發展或許會威脅病人私隱。OpenAI 推出的企業版AI工具 OpenAI for Healthcare，因簽署了商業夥伴協議而受到美國《醫療保險流通與責任法案》（HIPAA）的嚴格規管，但面向消費者的ChatGPT Health卻不受此限。這種高度相似的命名策略極易造成用戶混淆，令消費者誤以為兩者同等安全。

OpenAI for Healthcare是專供醫療機構使用的付費方案，運作符合HIPAA私隱法規要求，惟名稱相近的ChatGPT Health卻不受此法例規管。（圖片來源：OpenAI官網）

AI構成病人私隱外洩危機

法律學者警告，一旦用戶將個人病歷、基因結果或精神疾病史輸入AI，便等於自願放棄HIPAA 的保護傘。在2026年去監管浪潮的背景下，美國聯邦優先權政策弱化了州級私隱法例，讓AI公司可以在法律灰色地帶大規模攫取病者數據。這些集中儲存於伺服器的龐大病歷資料，將成為黑客眼中極具價值的「數據蜜罐」，只需突破單一入口即可大舉獲利。

此外，AI 可以透過飲食紀錄、步數等看似低敏感度的資料，推斷出用戶患上腦退化症風險、懷孕狀態等高度私密資訊。問題在於，這類由演算法分析而來的「衍生數據」，在現行法例下往往權屬不清。用戶既無從得知其存在，又難以掌握它們被誰保存、使用或轉售。由是觀之，AI 雖然是強大的醫學解釋員與診斷工具，但絕對不能越俎代庖，成為最後的治療決策者。唯有當監管法規追上AI發展速度，且人類醫生持續堅守安全底線時，醫療 AI 方能真正成為守護生命的助力。