歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

28
八月
紅磡香港體育館｜中銀香港「理財TrendyToo」呈獻﹕周殷廷 YAN TING THE ALCHEMIST Live in HK 2026 紅磡香港體育館｜中銀香港「理財TrendyToo」呈獻﹕周殷廷 YAN TING THE ALCHEMIST Live in HK 2026
文化藝術 音樂會
紅磡香港體育館｜中銀香港「理財TrendyToo」呈獻﹕周殷廷 YAN TING THE ALCHE...
推介度：
28/08/2026 - 29/08/2026
07
六月
紅磡香港體育館｜歐洲坊鐘錶呈獻：修哥九五至尊無限楓騷演唱會 紅磡香港體育館｜歐洲坊鐘錶呈獻：修哥九五至尊無限楓騷演唱會
文化藝術 音樂會
紅磡香港體育館｜歐洲坊鐘錶呈獻：修哥九五至尊無限楓騷演唱會
推介度：
07/06/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
醫療AI能否判生死？ChatGPT能讀懂病歷，卻讀不懂病人！拆解虛擬醫生背後的誤診與私隱風險！
數碼創科

醫療AI能否判生死？ChatGPT能讀懂病歷，卻讀不懂病人！拆解虛擬醫生背後的誤診與私隱風險！

智城物語
方展策
智城物語

　　在AI時代下，醫療界正經歷一場由AI驅動的巨大變革。醫療AI逐漸普及，不但賦予病人解讀艱澀檢驗報告的自主權，更可以幫助醫護人員加快急症室分診、甚至實現過往難以企及的早期癌症監測。可是，當我們將最私密的病歷、最焦慮的健康疑問交付給AI後，一個核心問題隨即浮現：目前AI是否具備足夠能力來承擔人類生死的重量？

 

Read More

醫療AI大戰爆發！ChatGPT Health硬撼Claude for Healthcare，解構OpenAI、Anthropic爭霸策略！

蘋果AI醫生來襲！AI搭配Apple Watch實現預防性健康管理！Health+顛覆全球醫療生態？

 

急症診斷 AI 表現更勝人類

 

　　哈佛醫學院與旗下貝斯以色列女執事醫療中心的研究團隊，2026年2月在《科學》期刊發表的論文披露，在急症室初步分診情境中，AI透過電子病歷作出診斷：針對76名進入急症室的患者所進行的測試中，OpenAI o1模型在67%的案例中做出正確診斷。相較之下，對照組的兩位人類醫生診斷準確率分別為55%和50%而已。

 

　　然而，當 AI 走出醫學專家的操作情境，直接與病人互動時，其診斷能力卻呈現斷崖式下跌。由牛津大學里貝卡·佩恩（Rebecca Payne）博士主導的研究，邀請1,300名英國成年人模擬10種常見的健康問題（如飲酒後頭痛、產後疲勞等），隨機分配使用 GPT-4o等主流模型或搜尋引擎作醫療資訊來源。2026年2月在《自然醫學》期刊發表的研究結果顯示，AI模型診斷準確率低於 34.5%；在判斷是否需就醫的決策上，準確率亦不足44.2%，相比使用搜尋引擎的對照組沒有明顯優勢。

 

醫療AI能否判生死？ChatGPT能讀懂病歷，卻讀不懂病人！拆解虛擬醫生背後的誤診與私隱風險！

佩恩（右）提醒，即使AI模型再先進，只要輸入資訊不足、理解出現偏差，誤診風險依然無法消除。（圖片來源：X.com@rcgp帳戶）
人機溝通斷層引發誤判風險

 

　　這背後的癥結並非 AI醫學知識不足，而是人機互動的溝通斷層。在真實情況下，病人往往無法準確說明病情細節，也未必能分辨 AI 回應中哪些建議真正合用。佩恩指出，當症狀資訊不完整、用戶理解又出現偏差時，再先進的 AI 模型也可能導向錯誤決策。

 

　　更令人擔憂的是，AI 在應對不明顯疾病時的遲鈍。西奈山伊坎醫學院針對 OpenAI 於2026年1月推出的 ChatGPT Health 進行測試，發現該系統在評估嚴重的醫療緊急事故時，出現超過半數的誤判。在人類醫生判定為病情緊急的案例中，ChatGPT Health 低估了52%病例的危險性。例如，面對患有糖尿病酮症酸中毒或即將發生呼吸衰竭的患者，AI 竟建議在24至48小時內尋求評估，而非立刻前往急症室。這證明 AI 在缺乏即時臨床判斷與風險分級機制前，尚不足以成為獨當一面的「虛擬醫生」。

 

醫療AI能否判生死？ChatGPT能讀懂病歷，卻讀不懂病人！拆解虛擬醫生背後的誤診與私隱風險！

羅德曼（右二）預估，未來十年醫療決策模式可能逐步從單一醫生主導，走向由醫生、病患與AI共同參與的三方照護模式。（圖片來源：哈佛醫學院官網）

 

AI重塑醫療資訊獲取渠道

 

　　儘管現階段的醫療 AI 充滿瑕疵，但無可否認的是，它的出現能夠填補現有醫療體系的缺口。對於被高昂醫療費用或複雜檢驗報告困擾的患者而言，AI 正在扮演前所未有的「醫療夥伴」角色。隨著 OpenAI和Anthropic推出專攻健康領域的ChatGPT Health與Claude for Healthcare，用戶可以與了解自身症狀和病史的 AI 進行對話，獲取量身打造的醫療建議；預計到2027年，AI更會跟Apple Watch等智能手錶作深度整合，為病患提供全天候的個人化健康指導。

 

　　對醫療業者而言，AI 展現強大的數據處理效率，能精準地找出異常之處，為百年醫學走向開闢新的可能性。譬如俄勒岡健康與科學大學的研究團隊，基於北美逾300名自願參與者的12,523段錄音，分析音調、音高與清晰度等特徵，從中揪出聲帶的細微異常，這為早期喉癌的非入侵性檢測提供全新的診斷路徑。

 

AI 診斷缺乏責任歸屬框架

 

　　不過，荷蘭馬斯垂克大學生物學者大衛·肖（David Shaw）強調，大家只適宜將AI視為輔助工具，過度信賴 AI 問診可能引致誤判和延誤治療。哈佛醫學院助理教授亞當‧羅德曼（Adam Rodman）也指出，目前 AI 診斷缺乏正式的責任歸屬框架，病人仍傾向由人類醫生作最後判斷。若用戶與醫療業者缺乏足夠的風險意識，將AI當作無所不能的「虛擬醫生」，勢必釀成無可挽回的臨床災難。

 

　　在商業利益驅使下，醫療AI 的快速發展或許會威脅病人私隱。OpenAI 推出的企業版AI工具 OpenAI for Healthcare，因簽署了商業夥伴協議而受到美國《醫療保險流通與責任法案》（HIPAA）的嚴格規管，但面向消費者的ChatGPT Health卻不受此限。這種高度相似的命名策略極易造成用戶混淆，令消費者誤以為兩者同等安全。

 

醫療AI能否判生死？ChatGPT能讀懂病歷，卻讀不懂病人！拆解虛擬醫生背後的誤診與私隱風險！

OpenAI for Healthcare是專供醫療機構使用的付費方案，運作符合HIPAA私隱法規要求，惟名稱相近的ChatGPT Health卻不受此法例規管。（圖片來源：OpenAI官網）

 

AI構成病人私隱外洩危機

 

　　法律學者警告，一旦用戶將個人病歷、基因結果或精神疾病史輸入AI，便等於自願放棄HIPAA 的保護傘。在2026年去監管浪潮的背景下，美國聯邦優先權政策弱化了州級私隱法例，讓AI公司可以在法律灰色地帶大規模攫取病者數據。這些集中儲存於伺服器的龐大病歷資料，將成為黑客眼中極具價值的「數據蜜罐」，只需突破單一入口即可大舉獲利。

 

　　此外，AI 可以透過飲食紀錄、步數等看似低敏感度的資料，推斷出用戶患上腦退化症風險、懷孕狀態等高度私密資訊。問題在於，這類由演算法分析而來的「衍生數據」，在現行法例下往往權屬不清。用戶既無從得知其存在，又難以掌握它們被誰保存、使用或轉售。由是觀之，AI 雖然是強大的醫學解釋員與診斷工具，但絕對不能越俎代庖，成為最後的治療決策者。唯有當監管法規追上AI發展速度，且人類醫生持續堅守安全底線時，醫療 AI 方能真正成為守護生命的助力。

 

Tags:#數碼創科#醫療AI#ChatGPT#虛擬醫生#AI#OpenAI
Add a comment ...Add a comment ...
Anthropic不敢公開的超強AI模型：Mythos大規模挖出系統漏洞，為何各國政府、科技巨頭高度戒備？
更多智城物語文章
Anthropic不敢公開的超強AI模型：Mythos大規模挖出系統漏洞，為何各國政府、科技巨頭高度戒備？

投票區

習特會本周北京舉行
126
|
0

你認為今次習特會，雙方最優先想解決的是？

中美貿易問題
44%
稀土與供應鏈問題
7%
中東局勢
33%
台灣問題
10%
人工智能競爭
4%
無意見
2%
投票期：2026-05-11 ~ 2026-06-11
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處