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大灣區航空7月11日起直飛沖繩！來回$2,395起連稅及20公斤行李 使用優惠券再減$230
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大灣區航空7月11日起直飛沖繩！來回$2,395起連稅及20公斤行李 使用優惠券再減$230

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty WuPHOTO:大灣區航區

　　暑假將至，大家有沒有心水去哪裏享受陽光與海灘？記者最喜歡是沖繩，除了機程短，兩個多小時便到，最重要是海岸線都是tiffany blue的顏色，機場附近已經有水清沙幼的海灘，不似布吉、峇里，要另外坐船去外島才會見到水清沙幼的海灘。大灣區航區剛剛宣布將會於7月推出直飛沖繩的「季節性航班」，來回機票$2,165起（使用優惠券後）。

 

　　大灣區航區由7月11日起提供來往沖繩的直航班次，每日一班，香港出發時間為8:15am，11:50am抵達那霸機場；回程12:50pm起飛，2:35pm返抵香港，時間都不錯。暫時見到7、8月的票價都比較貴，來回要$4,295（包20公斤行李、稅項及附加費）。機票價錢到9月才回落，最平$2,395。

 

大灣區航空7月11日起直飛沖繩！來回$2,395起連稅及20公斤行李 使用優惠券再減$230

7、8月的票價要$4,295。

 

大灣區航空7月11日起直飛沖繩！來回$2,395起連稅及20公斤行李 使用優惠券再減$230

9月票價最抵，只需$2,395，包20公斤行李、稅項及附加費。

 

　　如果想再慳多一點，可以使用大灣區航區為慶祝突破10萬會員而推出的8折優惠券。本來優惠券碼只適用於東京、大阪、 福岡、 台北、 布吉、 舟山、馬累的航班，但記者試在付款前輸入優惠券碼「GBACONGRATS」，都有折扣，可以減$230！

 

大灣區航空7月11日起直飛沖繩！來回$2,395起連稅及20公斤行李 使用優惠券再減$230

使用優惠券碼減$230，來回沖繩最平只需$2,165。

 

優惠券碼：GBACONGRATS

優惠券使用日期：2026年5月13至21日

適用旅遊日期：2026年8月24日 至 2027年1月21日

不適用旅遊日期：2026年9月24日 至 2026年10月7日、2026年10月16日 至 2026年10月17日 及 2026年12月18日 至 2027年1月3日

網址：https://www.greaterbay-airlines.com/hk/zh_HK.html

 

Tags:#大灣區航空#新航線#沖繩#旅遊世界#著數優惠#GBA#沖繩機票
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