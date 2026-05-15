中國從不好戰，西方「強則必霸」

戰爭是種成本很高的行動，若非被侵略無法不抵抗，發動戰爭的大多都認為可得到回報才會這樣做。回報的常見例子是掠奪回來的資源與土地。由此可見，好戰的國家大有可能都是掠奪成性。

那些拿著槍炮攻打別人卻扮正義的國家，信不過。當今或甚至歷史上最好戰的國家是誰？美國推不掉這身份。但不要忘記，美國與英國同文同種，美國是英國的衣缽傳人，所以世人往往把她們都統稱為盎格魯—撒克遜(Anglo-Saxons)種族或文化。我不認同種族主義，但英國及美國是否性好掠奪，「強則必霸」仍是值得深究。

發動戰爭成本高，需有足夠回報

24年前我有次在墨爾本參加一個學術會議，有位與會者在討論一些涉及歷史的經濟問題時，突然說「英國人有時真的很壞」。這位仁兄是誰？是2024年經濟諾貝爾獎得主之一的約翰遜(Simon Johnson)，他原籍英國，是位懂歷史的有識之士。我們若要細數英國過去如何掠奪別國的土地財富，真是罄竹難書。通過鴉片戰爭搶掠中國的財富與領土，大家都熟悉，我便省回筆墨，不說了。

原籍英國的2024年經濟諾貝爾獎得主約翰遜，曾表示「英國人有時真的很壞」。(AP)

同理，美國白人屠殺了近九成的印第安人奪得美洲大地，此等行為也足以使他們失去譴責別人的資格。下面列出的一些歷史例子較少人知道，但卻可助我們對所謂盎撒人的行徑有更深了解。

現時英國的國王從前叫威爾斯親王，威爾斯(Wales)是聯合王國的一部分。「威爾斯」這個詞是從「wealh」演變過來的，後者的意思是「外人」、「陌生人」、「僕人」。盎撒人從德國西部移民到今天的英國，並把在公元前2000年便住在那裏的凱爾特人(Celts)逼走，鵲巢鳩佔，並替其新的居住地起了一個帶貶意的名字耀武揚威，不是掠奪是甚麼？

也許歷史事件年代久遠，代表不了甚麼，那我們看看近代史。今天的中東是個火藥庫，為何如此？這還得「歸功」於百多年前英國政客的手段。第一次世界大戰前，曾雄霸歐亞非近600年的鄂圖曼帝國已沒落至被稱為「歐洲病夫」，其末代蘇丹雖曾嘗試改革，但回天乏力，終被所謂「年輕土耳其人(Young Turks)」的軍事力量奪了權。其時鄂圖曼帝國雖窮困不堪，但愛國心使然，人民仍窮三年之力捐到足夠的錢，委託英國的造船廠替他們打造兩艘先進艦隻，情況與晚清洋務運動時找英國造艦有些相似。不料，在戰艦建好後，其時，主理英國海軍部的邱吉爾(Winston Churchill)竟下令把這兩艦據為英國所有。此乃明火執杖的搶掠，鄂圖曼帝國人民憤怒之極，他們卻尚未知道，原來在這之前，英法強權已在商討如何瓜分鄂圖曼帝國，這與中國近代史何其相似！憤怒的鄂圖曼帝國遂決定在第一次世界大戰中與德國而不是英國結盟，並打得有聲有色，以致在一場攻防戰中，英國將軍要帶領1.3萬名士兵向鄂圖曼投降。

邱吉爾曾下令把兩艘鄂圖曼帝國下單打造的戰艦據為英國所有 (AP)

英國人在戰場上不一定是常勝雄師，玩弄手段卻是高手。隨後他們通過威迫利誘扶植了一批等著英國庇蔭的王公子弟，人為地把阿拉伯世界強行劃分為22個國家，這些國家的劃分並不理會宗教、地理、種族，目的便是要她們內部不斷有衝突，需要求助於英國，這些國家的領袖自然也要英國同意才能坐得穩。今天中東的動盪，包括巴勒斯坦問題無法解決，都根源於此。

英美同樣好戰，德法日也曾掠奪

回到中國。抗戰時期蔣介石最痛恨的人是英國人！其時英美需要中國牽制著日本，從而可把更多的軍力放在歐洲戰場，所以中美英三國結了盟。1941年12月23日蔣介石在重慶還主持過「中英美聯合軍事會議」，但英國的代表魏菲爾(Archibald Wavell)上將卻極度傲慢。

抗戰期間，蔣介石認為英國人比日本人更壞。(AP)

更有甚者，當時中國倚靠滇緬公路為生命線，接通到緬甸。1941年12月18日，在蔣不知情下，英國沒收一艘載滿美國援華物資的船隻Tulsa號，在1942年1月1日英國又再把另一艘船及其物資據為己有，以致蔣在其日記中表達他認為英國人比日本人更壞的看法。蔣在日記中曾寫道：「英人之貪詐自私，毫無協同作戰之誠意」、「從此可知英人之陰狠奸猾」。此事在我舊同事齊錫生教授的800頁巨著《劍拔弩張的盟友》中記載甚詳。

若論被搶掠的嚴重性，中國可能還比不上當過近200年英國殖民地的印度。據印度學者Tharoor的估計，在19世紀，印度每年約有GDP的8%被英國轉移走，其他侵害掠奪同樣驚人。Tharoor經計算後，認為英國欠印度的賠償，起碼是英國一年的GDP。

英國現在是衰落了，但她借屍還魂，還有美國作為繼承人。美國意圖控制委內瑞拉、古巴、伊朗，又想吞併格陵蘭、加拿大，雖然都不太成功，但其帝國主義心態十分明顯。正如上文所說，英美都被視為受盎格魯－撒克遜人所主導，但我們能把掠奪視為這個種族的民族性嗎？我不同意這觀點，德國、法國、日本等也曾到處掠奪，可見這並非英美特有的民族性。

特朗普欲吞併格陵蘭的意圖相當明顯 (AP)

強盛時伸展霸權，惟不適用中國

較好一點的解釋是「強則必霸」，包括英美在內的西方國家在強盛的時候都會伸展霸權，攻城掠地。政治學家米爾斯海默(John Mearsheimer)認為，「強則必霸」是國際上有規律性的行為，所有國家都會這樣。但他在此事上錯了，此「規律」對西方有效，但不適用於中國。歷史上中國並無把不屬於自己的資源搶過來，也不去佔領別國，連從前的「朝貢」，中國皇帝賜給藩國的禮物價值往往高於收到的朝貢。中華文明懂得「強則必霸」的國策對己有損害，不行此策。

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【知識庫】發動戰爭的國家，其股市走向如何？

－戰爭爆發後，發動戰爭國家的股市短期大多數會下跌，因投資者恐慌，資金撤出。

－戰爭初期常見「利空出盡」效應，股市或短線反彈，如2003年伊拉克戰爭開戰首周，美股大漲7%至8%。

－若戰事迅速取得勝利，股市往往進入牛市，如伊拉克戰爭後，美股一年漲逾25%。

－若戰事膠著或伴隨經濟衰退，股市可能持續低迷，如2001年阿富汗戰爭初期，美股仍受熊市拖累。

－股市長期走勢取決於經濟基本面與戰爭持續時間，而軍工與能源股往往是最大贏家。

（本文原載於5月15日《香港經濟日報》）